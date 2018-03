Příští týden končí přihlašování do druhého ročníku soutěže Ceny SDGs. Ocenění se uděluje za plnění Cílů udržitelného rozvoje OSN s důrazem na spolupráci veřejného a soukromého sektoru. V loňském roce ocenila odborná porota Nadační fond Avast, který se v posledních letech zasadil o zlepšení paliativní péče v Česku. Zaujala ji především snaha fondu o změnu celého systému péče o umírající. Za dobu svého působení investoval do mnoha výzkumných a vzdělávacích projektů a rozvinul fund­raising a finanční soběstačnost hospiců. A protože zhruba 70 procent lidí v Česku umírá v nemocnicích nebo v léčebnách, podpořil také v nich rozvoj paliativních programů.

Díky spolupráci s vládními organizacemi se nadaci skutečně podařilo prosadit mnohé novinky. "Ministerstvo zdravotnictví navázalo na náš program a rozhodlo se investovat do rozvoje paliativní péče v nemocnicích. Naše role soukromého donora se tím trochu mění, což nám dělá ze své podstaty radost, daří se zajistit našim prvotním sociálním investicím udržitelnost," popisuje Martina Břeňová, programová ředitelka Nadačního fondu Avast.

Podobné projekty, které chtějí zlepšit život v Česku i ve světě, se mohou přihlašovat do 6. dubna. Ocenění mají šanci získat počiny z byznysu i veřejné sféry, jež přispívají k naplnění cílů udržitelného rozvoje OSN a které se věnují partnerství napříč sektory. "Není třeba zdůrazňovat, že globální cíle jsou velmi ambiciózní. Je to ale právě spolupráce napříč sektory, která nám umožní jich dosáhnout," říká Lucie Mádlová, ředitelka Asociace společenské odpovědnosti, která soutěž pořádá. Ceny se udělují v kategoriích Byznys, Veřejná sféra, Cena odborné poroty, Reporting podle SDGs a Cena České rozvojové agentury za významný přínos k naplňování cílů a principů zahraniční rozvojové spolupráce. Loni se do soutěže přihlásilo na 200 projektů.

Novinkou letošního ročníku je Cena pro mladé lea­dery do 30 let. "Letos tak nově dáváme prostor také těm, kdo vytvářejí lepší svět pomocí inovativních a udržitelných projektů a ještě jim nebylo ani 30 let. Přesto už mají na svém kontě prokazatelné výsledky v oblasti udržitelného rozvoje. A právě proto si zaslouží naši pozornost," podotýká Mádlová. Letošní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 12. června. Hostem bude dánský ministr financí Kristian Jensen, pod kterého v Dánsku spadá agenda SDGs. Dalšími řečníky budou ekonom Tomáš Sedláček, vědkyně Karina Movsesjan nebo ředitel Zátiší Group, filantrop Sanjiv Suri.

Křivá zelenina i soběstačný dům

Loni veřejnost zaujal v kategorii Byznys Český ostrovní dům, který při vývoji ekologických staveb spojil odborníky na energetiku, vodní hospodářství či vzduchotechniku. V letošním roce firma začne se stavbou zcela soběstačného domu, který není napojen na inženýrské sítě. Český ostrovní dům spolupracuje také s ministerstvem životního prostředí a snaží se na téma soběstačnosti upozornit a diskutovat o něm i na vládní úrovni. Ředitel projektu Pavel Podruh na loňskou účast vzpomíná pozitivně. "Soutěž nám přinesla neuvěřitelné zážitky, pozornost našemu tématu a možnost setkat se s podobně smýšlejícími lidmi. Především Cena SDGs mně a našemu celému týmu dala dílčí potvrzení, že se ubíráme směrem, kterého si společnost cení, a to nás dlouhodobě motivuje. Zároveň jsme měli možnost přímo oslovit významné osobnosti, které mohou reálně spoustu věcí ovlivnit k lepšímu," popisuje.

Z kategorie Veřejná sféra zvítězila akce Jsem připraven iniciativy Zachraň jídlo. Kampaň upozorňuje na vyhazování ovoce a zeleniny v zemědělství. Dvacet procent zemědělské produkce se totiž v Česku nedostane ke spotřebitelům kvůli přísným požadavkům na vzhled. Velmi záhy po uvedení kampaně začal prodávat "křivou zeleninu" například Rohlík.cz nebo Penny Market. Iniciativa se v letošním roce zaměřila na problematiku plýtvání potravinami v domácnostech a daří se jí opět spolupracovat s velkými společnostmi, které hledají způsoby, jak plýtvání potravinami snížit.

"Například restaurace mají zájem darovat hotová jídla charitám. Zjišťujeme ale, že v ČR je přísná legislativa v podobě hygienických norem, které tomu brání. Mimoto jsme také začali oslovovat firmy s naším vzdělávacím programem pro jejich zaměstnance. Řada firem má zájem interaktivní formou vzdělávat své zaměstnance o udržitelné spotřebě. Spolupracovali jsme například s firmami Zoot a T-Mobile," popsal Adam Podhola, mluvčí iniciativy.

Vizuál kampaně od Pavlíny Saudkové

Cíle udržitelného rozvoje v Česku zaštítily některé známé osobnosti, jež se angažují v dobročinných projektech. Zapojila se například vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, která je ambasadorkou cíle Mír, spravedlnost a silné instituce, spisovatelka Barbara Nesvadbová zastupuje Rovnost mužů a žen, český rybář Jakub Vágner reprezentuje cíl Život na souši. Mezi další ambasadory patří herec Lukáš Hejlík, novinář Petr Šimůnek či mladá vědkyně Karina Movsesjan.

V letošním roce ambasadoři symbolicky zasedli ke společnému stolu. Hlavním motivem vizuálu, který nafotila Pavlína Saudková, je Poslední večeře podle známé nástěnné malby od Leonarda da Vinciho. Ústřední postavou kompozice je devatenáctiletá biochemička Karina Movsesjan, která reprezentuje mladou generaci. Na slavnostním galavečeru proběhne následně dražba fotky, kterou po přenesení na plátno domaluje Jan Saudek. Výtěžek poputuje na koupi spinální jednotky.

