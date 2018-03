Přestože největší pozornost ve Škodě Auto budí napjaté vyjednávání o růstu mezd, v závodech největší tuzemské automobilky se aktuálně řeší několik dalších zásadních témat. Vliv budou mít na budoucnost výroby aut v Česku a také na osud desítek tisíc lidí.

Škoda chce v Česku vyrábět nové modely a zdejší závody plánuje využít také pro chystanou výrobu elektromobilů. "V příštím období, kdy představíme novou Octavii, nový Spaceback, Vision X, to bude znamenat ještě větší poptávku než tu, kterou nejsme schopni pokrýt už v současnosti," vysvětloval minulý týden zaměstnancům předseda představenstva Škody Bernhard Maier, proč je třeba v Mladé Boleslavi zavést pracovní soboty. Firma přitom slíbila, že stejně jako ve své další továrně v Kvasinách si zaměstnanci díky odpracovaným sobotám výrazně polepší.

Pracovníci firmy však prohlašují, že jim nejde jen o peníze. Bojí se, že s pracovními sobotami přijdou o osobní život. V mladoboleslavském závodě dnes dělá 23 tisíc lidí z města, blízkého okolí i vzdálenějších regionů.

18 procent chtějí jako zvýšení mzdy škodovácké odbory v letošním roce. Tarifní mzda má vzrůst o 14 procent, zbývající 4 procenta pak chtějí odbory navýšit na osobním ohodnocení.

Často pro automobilku pracují také manželské páry. Podle odborářů v jejich případě hrozí situace, že tito lidé prakticky přijdou o společné víkendy. Pozitivní podle nich není ani zkušenost z Kvasin, kde systém pracovních sobot funguje. Zaměstnanci jsou s ním ale nespokojeni a zvažují, že od něj ustoupí. I kdyby to mělo znamenat nižší platy. Otázkou zůstává, nakolik to myslí vážně a do jaké míry jde o nátlak na vedení firmy v rámci kolektivního vyjednávání.

Lidé v Mladé Boleslavi se navíc bojí, že na pracovní soboty není město připravené. "V Kvasinách jsme se spálili, zcela tam chybí zázemí. I z Boleslavi už začíná být ghetto, absolutně kolabuje doprava, lidé se už teď nemohou dostat do práce, nemají ani kde zaparkovat," říká škodovácký odborový předák Jaroslav Povšík.

Vedení firmy říká, že pokud pracovníci na mimořádné víkendové směny přistoupí, investuje velké peníze do rozvoje města. "Zvažujeme zřízení rozvojového fondu pro město a region, který by mohl disponovat dvoucifernou částkou v milionech eur," řekl v rozhovoru pro německý Handelsblatt šéf firmy Maier.

Slibuje, že se bude se státem a městem podílet na rozboji Mladé Boleslavi. "Jde nám o zásadní projekty v oblasti infrastruktury, například o zlepšení silniční sítě, zvýšení počtu mateřských škol, o nové byty nebo například o nemocnici," prohlásil.

Pokud mladoboleslavský závod nepřistoupí na rozšíření mimořádných směn a v Kvasinách se pracovních sobot zaměstnanci zřeknou, je možné, že bude automobilka muset přemístit výrobu některých modelů z Česka do zahraničních závodů. V případě Kvasin by se pravděpodobně stěhovala výroba modelu Seat Ateca. "Lidem je jedno, jaký model budou vyrábět. Systém pracovních sobot zkrátka nechtějí, ničí je," vysvětluje Povšík.

Co však odborům ani zaměstnancům jedno není, je to, kde se bude v budoucnu vyrábět model Superb. Ten je pro mladoboleslavský závod nejdůležitější a firma na těchto vozech má jednu z nejvyšších marží.

Podle Maiera žádné rozhodnutí o tom, že by se měla výroba Superbu přesunout, zatím nepadlo. Firma však připouští, že v případě, kdyby se v Mladé Boleslavi nepracovalo o sobotách, část výroby by se mohla do budoucna přemístit do některé ze zahraničních továren.

Podle Povšíka v rámci odborů v koncernu Volkswagen existuje dohoda, že pokud by Česko mělo o některý model značky Škoda přijít, odboráři se na místě jeho výrobu pokusí zablokovat. "Pokud jej přijmou, tak jsou to zrádci," uvádějí odbory na svých webových stránkách.

Jednání o platech

26. 6. 2017

Slovenský vzor

Zaměstnanci bratislavské továrny Volkswagen stávkovali, s vedením se dohodli na zvýšení platů o 14 procent během roku a půl. Byl to impulz pro české odbory, aby si také řekly o dvouciferný růst.

17. 8. 2017

Podpora pro české odbory

Odborové ústředí koncernu Volkswagen oznámilo, že podpoří růst mezd v české Škodovce.

7. 9. 2017

První setkání

Začalo kolektivní vyjednávání. První část se týkala pracovní doby, růstu bonusů a dalších příspěvků.

7. 12. 2017

Úspěch odborů

Skončila první část vyjednávání. Odboráři dosáhli zvýšení jednorázové prémie ke konci roku na 10 tisíc korun, zároveň si prosadili zvýšení příplatků za práci na víc směn.

25. 1. 2018

Dvouciferný požadavek

Začala druhá část vyjednávání. Odboráři oznámili, že chtějí pro zaměstnance růst mezd minimálně o 18 procent. Tarif by měl letos vzrůst o 14 procent, zbylá čtyři procenta má zajistit zvýšení osobního ohodnocení.

9. 2. 2018

"Kopnutí do zadku"

Odbory odmítly návrhy Škody Auto, které označily za "kopnutí do zadku". Firma podle nich navrhla růst platů o částku pod hranicí inflace. Ta v Česku v roce 2017 činila 2,5 procenta.

21. 2. 2018

Příprava neomezené stávky

Firma nabídla zvýšení mezd o 15 procent během 27 měsíců. Odboráři nabídku označili za "velkou bachratou nulu" a zahájili přípravu stávky. Odmítli se bavit o zavedení atypických směn, tedy více pracovních sobot. Firma přistoupila na to, že směny se budou řešit až po dohodě o platech.

8. 3. 2018

Výsměch, řekli odboráři

Firma nabídla zvýšení tarifů o 4,3 procenta od 1. dubna s možností dalšího navýšení od listopadu. Zvýšilo by se i osobní ohodnocení. Odboráři nabídku označili za výsměch.

20. 3. 2018

Vedení prý povoluje

Škoda navrhla navýšení tarifů o 8,3 procenta a osobní ohodnocení o 0,7 procenta. Odborový předák Jaroslav Povšík prohlásil, že vedení firmy začíná povolovat.

27. 3. 2018

První dvouciferná nabídka

Škoda nabídla růst tarifních mezd o deset procent a vyplacení mimořádné prémie 5000 korun za duben. Odbory připravují stávku.

květen až červen

Jarní stávka?

Pokud se odbory s vedením nedohodnou, jsou zaměstnanci připraveni stávkovat. Časově neomezená stávka by se měla uskutečnit na přelomu května a června.

