Největší česká firma Škoda Auto se dostává pod stále větší tlak odborářů. Na dosud posledním, v pořadí již osmém jednání o růstu mezd firmě pohrozili, že vypoví dohody o mimořádných směnách. Díky nim dnes česká automobilka, která patří pod německý koncern Volkswagen, vyrábí vozy šest dní v týdnu. Pokud by zaměstnanci odmítli chodit do práce o víkendech, pro firmu by to znamenalo velké potíže v době, kdy má v plánu zvyšovat produkci vozů.

České závody už dnes pracují na hraně svých kapacit. Čekací lhůty na nové škodovky se prodlužují a z továrních pásů vyjíždí méně nových aut, než kolik by jich obchodníci zvládli prodat.

Odbory nikdy nebyly při vyjednávání v tak silné pozici jako nyní. Po firmě požadují dvouciferný růst mezd, s 10 procenty navíc, která jim vedení nabídlo v úterý, se ale nespokojily. "Chceme pořádný tarif. Připravte se proto na riziko desetidenní stávky. Také počítejte s dalšími riziky," vzkázal firmě odborový předák Jaroslav Povšík.

Hrozba odstoupení od mimořádných směn, která by podle Povšíka paralyzovala výrobu, je dnes pro odboráře největším trumfem. Pohrůžka desetidenní stávkou ve srovnání s tím zůstává na druhém místě.

Škoda potřebuje vyrábět více

Škoda Auto vyjednávání o penězích nekomentuje. Vedení společnosti však mělo na jeho začátku zcela jiné představy. Do rozhovorů s odboráři šlo s tím, že výměnou za vyšší mzdy zavede v závodu v Mladé Boleslavi pracovní soboty. Zaměstnanec by musel do práce zhruba každou druhou sobotu, což už automobilka zavedla ve své další továrně v Kvasinách. Náhradní volno by si pak lidé vybrali ve všední den.

"Roční produkci bychom tím navýšili zhruba o 75 tisíc aut ročně," řekl už dříve předseda představenstva Škody Auto Bernhard Maier. Posílení pracovních sobot je podle něj do budoucna nezbytné. Odboráři se však s firmou o tomto opatření v Mladé Boleslavi odmítli bavit. Teď navíc hrozí, že odstoupí i od směn, na kterých se již s firmou domluvili pro závod v Kvasinách.

To může být pro Škodu zásadní problém. Automobilka má ambiciózní plány a potřebuje navýšit výrobní kapacity. Loni překonala všechny své rekordy, když zákazníkům dodala 1,2 milionu aut, do poloviny příštího desetiletí chce toto číslo ještě výrazně navýšit, a to na dva miliony vozů ročně. Do dvou let také plánuje uvést na trh celkem 19 nových modelů, mezi nimi i první elektromobil.

Dodavatelé Škody nestíhají

Škodě v Česku přibývá komplikací. Závod v Kvasinách dnes část nových Kodiaqů opouští v nedokončeném stavu − některým vozidlům chybí zadní sedačky. Automobilka jich kvůli vysoké poptávce potřebuje více, ale dodavatel je nestíhá vyrábět. Podle odborů mají podobné potíže i další firmy, od nichž Škoda odebírá. Jakmile ale nehotový vůz sjede z výrobního pásu, už se do továrny nevrátí. "Společnost si proto musí najímat firmy, které auta dokompletují. Problém se táhne od loňského roku," popisuje Povšík.

Vedení firmy se navíc obává, že pokud mzdy navýší příliš, může to mít na dodavatele negativní vliv. "Pokud se výrazně zvednou platy, mohlo by to znamenat, že Škoda doslova vysaje pracovníky svým dodavatelům," řekl minulý týden člen představenstva Škody Auto Bohdan Wojnar. Připomíná, že průměrný příjem včetně bonusů a přesčasů byl loni v automobilce 40,5 tisíce korun. HN oslovily několik dodavatelů Škody Auto, žádný se ale odlivu zaměstnanců kvůli vyšším mzdám ve Škodě Auto neobává.

Kvůli nedostatečné výrobní kapacitě začala Škoda část vozů pro evropský trh koncem loňského roku vyrábět v Rusku. Ani to však nestačí. Automobilka proto zvažuje výstavbu zcela nového závodu. Ten by však pravděpodobně nestál v Česku.

