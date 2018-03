Vyhrocená situace mezi Ruskem a Západem se dál stupňuje. Celkem 26 zemí oznámilo vyhoštění 144 pracovníků ruských tajných služeb pracujících pod diplomatickým krytím. Moskva vyhrožuje, že vyhostí stejné množství západních diplomatů z Ruska. Odborníci přitom varují, že napětí je v tuto chvíli nejvyšší od dob studené války v minulém století. Rozpoutal ho útok v městečku Salisbury na jihu Anglie, kde po otravě nervovým jedem skončil v kómatu 66letý bývalý agent ruské a britské rozvědky Sergej Skripal a jeho dcera Julija.

Po rodičích zdědil touhu po vojenské kariéře. Původně mířil k výsadkářům, tedy k elitní části armády. V roce 1972 dokončil učiliště v pobaltském Kaliningradu, které připravovalo výsadkáře ženisty. Pak zamířil do prestižní moskevské Kujbyševovy vojensko-inženýrské akademie, která připravovala důstojníky pro jednotky výsadkářů. Mladého důstojníka si tam vyhlédla sovětská vojenská rozvědka GRU. "Výsadkáři jsou elita všude, GRU je ale elita elit. Nemůžete se tam přihlásit, to oni si vás musí sami vybrat. Sergej byl pyšný na to, že se z výsadkáře stal rozvědčíkem," řekl ruské redakci BBC Oleg Ivanov, který se Skripalem pracoval na přelomu tisíciletí v úřadech Moskevské oblasti.

V polovině 90. let Skripal působil jako agent pod krytím hodnosti vojenského atašé ve Španělsku. Po návratu už sice nikam nebyl vyslán, ale udělal kariéru v centrálním aparátu, a dokonce byl jednu dobu hlavním kádrovákem celého GRU. Vojenskou rozvědku opustil v roce 1999 kvůli dosažení věku pro odchod do penze. Krátce působil na ministerstvu zahraničních věcí a v roce 2001 nastoupil do úřadu gubernátora Moskevské oblasti, tím byl původně výsadkář, generál Boris Gromov. Skripal tam pracoval až do prosince 2004, kdy ho agenti kontrarozvědky FSB zatkli v Moskvě krátce po návratu z pobytu ve Velké Británii.

Vyhoštění Rusů Ruské diplomaty, které hostitelské země považují za agenty tajných služeb, chtějí vyhostit následující země: Evropská unie Belgie, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko, Španělsko a Švédsko. Další země Albánie, Austrálie, Černá Hora, Kanada, Makedonie, Moldavsko, Norsko, Ukrajina, Spojené státy.

Skripal nic nezapíral. "Vyhráli jste," řekl po zatčení podle svědectví jednoho z kontrarozvědčíků, kterého cituje list Moskovskij komsomolec. Přiznal, že od roku 1995 pracoval pro britskou rozvědku. Podle informací listu Kommersant kontrarozvědka Skripala sledovala přinejmenším dva roky. Ukázalo se, že bývalý špion se pravidelně setkává v Moskvě s britskými diplomaty, které FSB podezřívala, že pracují pro britskou rozvědku MI-6.

Podle obvinění u soudu byl kontaktován Brity v době, kdy pracoval jako vojenský atašé a současně jako šéf rezidentury GRU ve Španělsku. Historik tajných služeb, generálmajor GRU ve výslužbě Valerij Malevannyj, tvrdí, že MI-6 Skripala naverbovala pomocí takzvané "honeytrap". Ve slangu tajných služeb se tak říká situaci, kdy cíl naváže intimní vztah s člověkem, řízeným protivníkem. Zdroj listu Moskovskij komsomolec ale tvrdí, že vše bylo prozaičtější a Skripal jednoduše potřeboval peníze.

Pokud platí druhá verze, nebyl Skripal až tolik na peníze. Na schůzkách v Moskvě a jiných místech dostával za informace zaplaceno a přicházela mu také určitá částka na účet ve španělské bance. Na poměry tajných služeb to ale nebylo moc, podle deníku Kommersant za devět let práce pro Londýn dostal Skripal od Britů jen něco přes 100 tisíc dolarů.

Přitom je jasné, že jim poskytl cenné informace. V době svého působení ve Španělsku mimo jiné prozradil své další kolegy. Největší cenu měl pro MI-6 v době, kdy byl personálním šéfem celého GRU. Tehdy měl pravomoc přijímat agenty na nižší pozice, byl členem komisí při vysílání pracovníků do zahraničí a měl také přístup k osobním složkám všech zaměstnanců. Skripal byl ale opatrný a ruský soud mu nakonec prokázal prozrazení jen dvanácti agentů GRU působících v Evropě. Deník Izvestija psal, že prozradil několik desítek ruských agentů, kteří pak byli ve většině případů vyhoštěni ze zemí, kde pracovali pod diplomatickým krytím.

Generál Malevannyj tvrdí, že Skripal předal do Londýna i další materiály, ke kterým se mu podařilo dostat. Především šlo o informace o ruských vojenských objektech, včetně kosmodromu Pleseck v Archangelské oblasti na severu Ruska. Celkem mělo jít o dvacet tisíc tajných dokumentů. Jeho práce pro Brity ovšem neskončila odchodem do důchodu v roce 1999. Zprávy měl dál sbírat od kolegů, kteří pracovali na ministerstvu zahraničí a Generálním štábu. "I po roce 1999 se stýkal s přáteli, kteří pracovali na přísně tajných objektech, získával od nich informace a předával je britským rozvědčíkům," říká Malevannyj.

Sergej Skripal Kresba: HN - Pavel Beneš

V roce 2006, necelé dva roky po zatčení, byl Skripal odsouzen ke třinácti letům vězení. Hrozilo mu až dvacet let. Kvůli jeho věku a spolupráci s vyšetřovateli prokurátor navrhoval let 15, soudci mu dali ještě o dva roky méně. Za mřížemi ale dlouho nepobyl. V roce 2010 FBI pozatýkala ve Spojených státech dvanáct ruských špionů bez diplomatického krytí. Washington je následně vyměnil za ty, kteří byli odsouzeni v Rusku za špionáž ve prospěch Západu. Jedním z nich byl i Skripal, zařazení na seznam si vyžádala Velká Británie.

Podle zdrojů BBC mu s přesídlením pomohli představitelé britské rozvědky. Jako svůj nový domov si vybral Salisbury, město se 40 tisíci obyvatel jihozápadně od Londýna. Britské hlavní město bývalý špion odmítl s tím, že by tam nebyl v bezpečí. Salisbury volil proto, že je malé, pěkné a s nízkou mírou kriminality, tvrdí jeho příbuzní.

Rodina zde ale štěstí nenašla. V roce 2012 zemřela na rakovinu Skripalova manželka Ljudmila, o pět let později během návštěvy Ruska na selhání jater zemřel syn Alexandr. Skripal s dcerou Julijí pak byli otráveni 5. března, těsně po prvním výročí jeho smrti. Julija při této příležitosti přijela za otcem, aby v tento den nebyl sám. Existuje dokonce verze, že jed mohl být ukryt v květině, kterou někdo poslal Skripalovým, aby ji dali na Alexandrův hrob.

Okamžitě poté, co jejich bezvládná těla byla objevena na lavičce v centru města, podezření padlo na ruské úřady. Britové měli na paměti vraždu Alexandra Litviněnka před dvanácti lety v Londýně. Bývalý agent byl zabit radioaktivním poloniem. Skripalovi byli otráveni nervovým plynem, pravděpodobně z typu látek novičok, které byly vyvinuty v Sovětském svazu.

Otázkou zůstává, proč by to ruské tajné služby dělaly. "Ruská rozvědka zabíjí jen ty, kteří působí škodu, a Skripal už dávno neměl co prozradit. Všechno, co věděl, prodal Britům. Tajné služby nikdy nezabíjejí ze msty, jedině aby zabránily škodám," řekl BBC historik tajných služeb Alexandr Kolpakidi. "Jsou dvě varianty. Buď chtěl někdo kompromitovat Putina, nebo to udělal sám Putin, aby si zvýšil svůj rating," myslí si Kolpakidi.

Skripal sice pobíral od britských úřadů penzi, své původní prostředí ale neopustil. Přednášel budoucím britským špionům o operativních postupech GRU a příležitostně konzultoval tajné služby. Britský deník Telegraph napsal, že se přátelil s pracovníkem firmy Orbis Business Intelligence, který rovněž bydlel v Salisbury. Firma je známa tím, že ji spoluzaložil bývalý britský agent Christopher Steele, autor zprávy, která obvinila amerického prezidenta Donalda Trumpa ze styků s Kremlem během předvolební kampaně.

Ruská média také informovala, že Skripal spolupracoval při vyšetřování aktivit ruské mafie ve Španělsku, napojené na blízké okolí Vladimira Putina. Ta se v zemi objevila v polovině 90. let, tedy přesně v době, kdy zde Skripal působil. Nyní v Madridu probíhá soud a jedním z obviněných je i současný poslanec za Jednotné Rusko Vladislav Reznik.

Jestli tyto aktivity Kremlu vadily natolik, že musel proti Skripalovi zasáhnout, není jasné.

Skripal je bývalým agentem Ruska i Velké Británie. Foto: Archiv HN