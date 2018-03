Na vodíkový trh v Kalifornii míří firma United Hydrogen, která již nyní patří k pětici hlavních dodavatelů vodíku v USA − vedle obřích globálních koncernů jako Linde či Air Liquide. Americká firma s českými vlastníky, k nimž patří i majitel skupiny Brano Pavel Juříček, v červenci udělá důležitý krok k dalšímu růstu, když spustí závod na výrobu kapalného vodíku. A kromě dokončené investice v Charlestonu ve státě Tennessee za 40 milionů dolarů (přes 820 milionů korun) má i další plány, třeba vybudování sítě vodíkových čerpacích stanic.

United Hydrogen bude dovážet vodík do Kalifornie ze svého nového závodu na východním pobřeží USA, kde denně vyrobí šest tun kapalného vodíku. Příští rok pak zvýší produkci na 10 tun, což by stačilo k zásobení 2500 vodíkových aut denně.

"Jsme schopni dodat z výroby kilo vodíku za osm dolarů a vydělat na tom," řekl Ladislav Ornst, ředitel United Hydrogen a jeden ze spoluzakladatelů firmy. Na stojanech v Kalifornii se vodík aktuálně prodává bez daně za 15 dolarů za kilogram. Podle Ornsta má firma jen na výrobě kapalného vodíku provozní marži téměř padesát procent.

Kromě zásobování jiných United Hydrogen do roku 2025 počítá alespoň s dvacítkou vlastních pump. "Chceme je mít od začátku našeho podnikání v USA. Letos koupíme dvě klasické pumpy a u každé nainstalujeme vodíkový stojan," řekl Ornst. Investice do jedné pumpy se bude pohybovat ve výši čtyř milionů dolarů.

Vybudování vodíkové infrastruktury podporuje vláda v Kalifornii. Ta do roku 2020 podpoří dotacemi a úlevami vznik 200 vodíkových pump. Jejich provozovatelé získají celkem 2,2 milionu dolarů na jedno místo s nabídkou vodíku a vláda jim po dobu tří let přispěje na provozní náklady částkou 100 tisíc dolarů.

V Kalifornii je zatím 35 pump na vodík a jezdí tady asi čtyři tisíce vodíkových aut, hlavně v aglomeraci Los Angeles a technologickém centru v San Francisku. Podle odhadu automobilek se do pěti let počet vodíkových aut v Kalifornii zvýší na 40 tisíc. K růstu jejich počtu přispívá i zákon, který automobilkám nařizuje, aby na každých 100 tisíc aut prodaných v Kalifornii vykázaly i prodej alespoň čtyř tisíc čistých vozidel. Mezi ně se počítají hybridní plug-iny, elektromobily a také vodíková auta.

United Hydrogen při rozjezdu stanic v Kalifornii počítá s množstvím 20 aut denně na jednu pumpu, do pěti let pak se zvýšením na 150. Vodíkové auto potřebuje na jednu "nádrž" asi čtyři kilogramy vodíku, s nimiž vozidlo ujede asi 400 kilometrů. Ekonomika pumpy ale nestojí jen na vodíku, tržby plynou i z klasického prodeje benzinu a doplňkových služeb. Kromě Kalifornie vidí firma další potenciální trh na severovýchodě USA, třeba v New Yorku, kde už navíc firma do roku 2016 jednu experimentální vodíkovou stanici provozovala. Jejím zákazníkem byly automobilky, které si v oblasti testovaly nové modely svých vodíkových aut.

Pro rozjezd podnikání v Kalifornii je pro United Hydrogen důležité i to, že se podařilo získat jako manažera Američana Joa Gagliana, který dosud pracoval pro California Fuel Cell Partnership, což je organizace, která radí kalifornské vládě ohledně přístupu k vodíku.

Nejdůležitější investicí United Hydrogen v USA zatím zůstává závod v Tennessee, který firma vybudovala i díky českému výrobci autodílů Brano. Jeho majitel Pavel Juříček v roce 2016 do United Hydrogen investoval a je se 44 procenty největším akcionářem. "Viděl velký potenciál ve vodíku a jeho využití v automobilovém průmyslu," řekl k tomu Roman Horák, který pro Brano vyhledává zajímavé investiční příležitosti a je spolu s Pavlem Juříčkem i jeho synem v představenstvu firmy.

United Hydrogen vyrábí ultračistý vodík, který zpracovává z odpadního vodíku vzniklého při výrobě chloru. Odebírá ho od největšího výrobce chloru na světě, americké společnosti Olin, s níž má smlouvu na 20 let. Pro United Hydrogen je také výhodné, že má na 10 let zajištěný odběr tří tun kapalného vodíku denně od společnosti Linde.

I proto vedení firmy připravuje stavbu dalších tří závodů na kapalný vodík. To ale vyžaduje investici 120 milionů dolarů a vstup dalších investorů. "Třetinu peněz musíme dát z vlastních prostředků, zbytek pak už dokážeme pokrýt úvěry od bank," uvedl Ladislav Ornst. Již v minulosti do United Hydrogen kromě Brana investovala čtyři miliony dolarů těžební firma Anglo American Platinum.

