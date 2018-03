Všechny země Evropské unie chtějí, aby EU dala ze společného rozpočtu víc peněz na boj s migrací. Otázkou ale je, kde na to vzít peníze. Zvlášť za situace, kdy ve společném evropském rozpočtu vznikne díra kvůli odchodu Velké Británie.

Evropská komise předloží návrh dalšího víceletého evropského rozpočtu začátkem května. Z debaty, kterou o jeho podobě včera vedli eurokomisaři, vyplývá, že nejspíš navrhne nové zdroje příjmů. Jde například o už dřív zmiňovanou daň z plastových výrobků. Podle deníku Financial Times komise nejspíš přijde i s tím, že by do evropského rozpočtu měly směřovat zisky centrálních bank zemí eurozóny z výroby a vydávání peněz, tedy z ražebného. Díky tomu by rozpočet mohl během sedmi let získat skoro 60 miliard eur, tedy zhruba 1,5 bilionu korun.

"Musíme najít peníze na oblasti, které jsou pro nás prioritou," zdůrazňuje předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. A tvrdí, že v zájmu účinnějšího boje s migrací nebo zajištění bezpečnosti před terorismem by se měl rozpočet mírně zvýšit. A to navzdory tomu, že odchodem Britů přijde ročně až o 15 miliard eur, tedy asi o 380 miliard korun.

Společný evropský rozpočet představuje zhruba jedno procento hrubého domácího produktu zemí EU. Evropská komise ho chce navýšit zhruba na 1,1 až 1,2 procenta. Vedle případných nových rozpočtových zdrojů, jako je například ražebné, by to vyžadovalo, aby členské země začaly do společné evropské kasy platit o něco víc než dosud. Česko je ochotné to podpořit, pokud peníze navíc půjdou na priority, jako je migrace a bezpečnost. Podobný postoj zastává například i Německo. Naopak Nizozemsko, Dánsko nebo Rakousko jakékoliv navýšení odmítají. O tom, jestli rozpočet naroste nebo jestli dostane nové typy příjmů, musí státy EU rozhodnout jednomyslně, každý z nich tedy má právo veta.

Brusel chce peníze na boj s migrací nebo terorismem zajistit i šetřením ve stávajících výdajích. Nejspíš tedy navrhne škrty v dotacích zemědělcům v EU a chudším zemím, jako je Česko. Podle diplomatů by se mohly tyto prostředky z evropských fondů snížit zhruba o desetinu. Zemědělství a dotace chudším státům a regionům dohromady tvoří zhruba tři čtvrtiny rozpočtu. Naopak v evropské byrokracii moc úspor najít nelze − představuje jen šest procent všech výdajů. I celková podoba rozpočtu vyžaduje jednomyslný souhlas všech zemí EU.

Česko s určitými úsporami v evropských dotacích souhlasí. Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) zároveň požaduje, aby Česko mělo větší pravomoc rozhodnout, na co evropské prostředky použije. "My víme lépe, kde potřebujeme peníze," tvrdí Babiš. Jde mu i o to, aby mohla vláda v případě potřeby sama určit, že část peněz vyhrazených pro některou oblast v případě potřeby přesune do jiné. Dnes se na tom musí podle pravidel dohodnout s Evropskou komisí.