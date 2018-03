Miloš Zeman se rád vysmívá menším stranám, nazývá je "pětiprocentními trpaslíky". Někomu to možná připadá vtipné, leč prozíravé to není. Když včera Zeman dorazil na sjezd SPO, dalo se konstatovat, že s ním spojená partaj představuje dle jeho vlastních měřítek zhruba 0,08 trpaslíka. Nebo jinak: mezi SPO, která získala ve volbách 0,36 procenta hlasů, a pětiprocentními Starosty je zhruba takový rozdíl, jako mezi Žebrákovským kopcem na Vysočině a Mount Everestem. A to po všech stránkách.

Pro Zemana to musí být iritující. Sice je prezidentem, ale partaj spojená s jeho jménem a politikou nefunguje. "Máme program založený na myšlenkách a odkazu Miloše Zemana a toho se budeme držet," prohlásil hrdě člen vedení SPO Jaroslav Masopust. Nikomu se nedá zakázat pokračování v omylu. Ale je tu znepokojivá otázka: Pročpak je to asi se Zemanovými myšlenkami taková volební katastrofa? Jednoho to až vede k hypotéze, že Zeman je sice dobrý bavič a inteligentní hater, což stačí ke zvolení prezidentem, ale pokud jde o pozitivní myšlenky, ty už voliči hledají jinde.

A nelze se divit. Jeho myšlenková produkce se omezuje na strašení před uprchlíky, fantazírování o stavbě kanálu Labe-Odra-Dunaj, propagaci módní přímé demokracie. Plus projevy náklonnosti k Číně a Rusku a nenáklonnosti ke kritickým médiím. Zkrátka kombinace velikášství a malosti, která, jak vidno na vývoji kolem čínských "investic" a ruských agentů, k ničemu kloudnému nevede. Sám Zeman rád říká, že voliči nejsou hloupí. Dejme mu za pravdu. Voličská podpora SPO je reálným obrazem toho, co jsou jeho myšlenky Česku schopny přinést. Limitně se to blíží nule. Takže zpět k trpasličí metafoře, když už s ní prezident začal. Zeman se cítí jako velikán a v jistém smyslu jím je − čas od času je schopen zabrat celý politický obzor. Ale v zrcadle "úspěchů" ultratrpasličí partaje, která nese jeho jméno, můžeme spatřit jedno z vysvětlení tohoto jevu: Zeman je možná pouhým přerostlým politickým trpaslíkem.

