Francouzští vyšetřovatelé postupně rozplétají okolnosti, které předcházely útoku na speciální policejní jednotky a krátce poté i na supermarket poblíž jihofrancouzského města Carcassonne. Útočníka Radouana Lakdima policie znala. Stejně jako jeho partnerka Marine P. je na takzvaném fiche S, tedy zvláštním seznamu lidí, kteří mohou ohrozit bezpečnost státu. To ve Francii opět rozvířilo debatu, jak by úřady měly s takovými lidmi nakládat.

Útok u města Carcassonne z minulého týdne, za kterým stál šestadvacetiletý Lakdim, si vyžádal čtyři oběti. Zatím není jasné, zda měl komplice, nebo ne. Policie vzala do vazby jeho osmnáctiletou přítelkyni, která konvertovala k islámu před dvěma lety. I tu úřady považují za riziko pro bezpečnost státu.

Tento útok opět přiměl Francouze hledat cesty, jak naložit s lidmi, kteří jsou stejně jako Lakdim a jeho partnerka na seznamu fiche S. "Ve Francii je na něm zhruba 20 tisíc lidí. Z toho 10,5 tisíce jsou členové islamistického hnutí nebo na něj mají vazby," uvedl k tomu v roce 2015 Manuel Valls, tehdejší premiér. Zbytek patří například k ultrapravici či ultralevici, mohou to být i fotbaloví chuligáni.

Šéfka protiimigrační a euroskeptické Národní fronty Marine Le Penová si myslí, že stát by měl proti těmto lidem postupovat mnohem razantněji. Navrhuje, aby všichni tito lidé ze seznamu, již mají dvojí občanství, byli zbaveni toho francouzského a deportováni ze země.

Stejně se vyjadřuje i šéf největší opoziční strany, pravicových Republikánů, Laurent Wauquiez, který je pro "okamžitou" deportaci. Také požaduje, aby ti nejnebezpečnější ze seznamu fiche S byli internováni. Někteří pravicoví poslanci také volají po vybudování vězení podle vzoru Guantánama, kde by skončili všichni zradikalizovaní.

Francouzská vláda ale tyto návrhy odmítá. Poukazuje na to, že není možné zavřít někoho preventivně jen kvůli podezření, že by mohl něco udělat. K této možnosti se už před třemi lety vyjádřila i francouzská Státní rada, podle které by to bylo protiústavní. "To, že je někdo na tomto seznamu, nutně neznamená, že je zradikalizovaný. Nevyřešíme teroristickou hrozbu tím, že zavedeme něco jako totalitní stát," řekl k tomu ministr vnitra Gérard Collomb.

Na seznam se dostanou lidé z různých důvodů − někteří třeba proto, že odmítnou podat ženě ruku, nebo je tam i mladík, který nedávno konvertoval k islámu, popisuje agentura AFP. Jsou na něm ale i vážnější případy − radikálové, kteří byli v kontaktu s členy Islámského státu nebo se chtěli přidat do jeho řad.

Experti dodávají, že není jasné, kolika lidí by se mohly návrhy Le Penové a Wauquieze týkat. "Od roku 2014 provedli na 60 procent útoků lidé, kteří na fiche S nebyli," poukazuje k tomu Jean-Charles Brisard, francouzský odborník na terorismus. Oba ale vyvolali debatu, na kterou bude muset reagovat i prezident Emmanuel Macron.

Podle bezpečnostních expertů by se prezident měl soustředit zejména na posílení zdrojů, aby policisté mohli radikály lépe sledovat. Policie si dlouhodobě stěžuje, že nemá prostředky na to, aby mohla na všechny podezřelé džihádisty dohlížet 24 hodin denně. Sledování jednoho na jeden den vyžaduje až 20 policistů.

Boj proti terorismu je pro Mac­rona priorita. Loni na podzim prosadil nový protiteroristický zákon, který například umožňuje snadněji zavírat radikální mešity a vyhošťovat islamistické kazatele. Plánuje také odstřihnout islám ve Francii od financování a vlivu cizích zemí z Blízkého východu nebo severní Afriky.