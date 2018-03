Zapomeňte samozřejmě na to, že se z čínských či severokorejských oficiálních sdělení dozvíte něco zajímavého ohledně zprvu neoznámené, pak pár dní tutlané a nakonec přiznané návštěvy Kim Čong-una v Pekingu. Jednali "o situaci na Korejském poloostrově". Severokorejský diktátor pak označil setkání "za předěl ve zlepšování vzájemných vztahů".

Výmluvnější je prohlédnout si fotografie a videa, jež poskytla čínská státní tisková kancelář. Vše je v nich podané tak, aby člověk získal dojem, že do Číny zavítal učeň politického řemesla. Třeba po záběru na čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, pohodlně usazeného v židli u jednacího stolu, následuje záběr na naslouchajícího Kima, opřeného o předloktí jako školák v lavici a pilně si cosi zapisujícího.

Pozoruhodná je také přítomnost obou manželek při méně formálních částech návštěvy, tedy při vycházkách a podobně. Tím má být patrně řečeno, že chemie mezi oběma lídry skvěle funguje.

Přesněji řečeno − Čína, která podpořila v OSN poslední zpřísnění mezinárodních sankcí proti Pchjongjangu, a navíc působila v minulých měsících poněkud upozaděně vzhledem k tomu, jak se veškeré dění v souvislosti s Korejským poloostrovem odvíjelo v trojúhelníku Soul−Pchjongjang−Washington, přátelsky přebírá nad "synkem ze sousedství" ochranu. A to ochranu až řekněme rodinného typu. Kdo chce mluvit s ním, musí zkrátka nejprve za ní.

Což je významný signál vzhledem k tomu, že Kim se má koncem dubna sejít se svým jihokorejským protějškem Mun Če-inem, aby s ním probral možnost jaderného odzbrojení, a následně ještě před létem snad i s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Nechme teď stranou, že řeči o jaderném odzbrojení, jakož i podobně "průlomová" jednání se Soulem, vedl i jeho otec Kim Čong-il. A nakonec z toho nic nebylo, tedy kromě dočasné vody na severokorejský mlýn v podobě rozvolnění mezinárodního sevření, ba dokonce i jihokorejských hospodářských investic. Režim z toho chvíli dobře žil.

Podstatné je, že pokud tedy Peking výrazněji než dosud převezme roli advokáta severokorejských zájmů, bude to mít demokratická strana barikády, což jsou Jižní Korea, USA a Japonsko, samozřejmě těžší při sjednávání donucovacích, respektive ověřovacích mechanismů, jak případné odzbrojení ohlídat.

Jinými slovy, Kimova cesta je z jeho strany chytrý tah, jak se poklonit Číně a zajistit si tak její přízeň, zároveň se ale skrz její patronát pojistit proti čemukoliv, co by snad mohlo nějak ohrozit jeho mocenské postavení. A že by se chtěl zbavit atomových zbraní? Čím by pak našlehával pocit ohrožení zvenčí a utužoval tak poslušnost lidu?

