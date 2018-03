Takřka každý rok se v Rusku přihodí neštěstí, jehož důvody lze snadno identifikovat. Je to totální nedodržování nebo přehlížení pravidel bezpečnosti, v mnohých případech zaviněné nedbalostí, kterou umožňuje korupce odpovědných úředníků. Stejné rysy má požár, který zachvátil minulou neděli odpoledne obchodní centrum v sibiřském městě Kemerovo.

Příčina vzniku ohně ve třetím patře v blízkosti kinosálu není ještě jednoznačně stanovena, ale jisté je, že počet dětských obětí − 41 z celkem 64 − je nejvyšší v Evropě za posledních dvacet let. Tomu odpovídá i míra smutku, zoufalství a hněvu obyvatel Kemerova. Mnozí jsou přesvědčeni, že úřady jim skutečný počet obětí tají, a dožadují se potrestání viníků. Hněv výrazně přiživila policie svým chováním na místě. Podle internetového portálu Meduza Alexander Lilleviali, otec tří dcer, které zahynuly v kině, na úterním shromáždění pozůstalých líčil, jak mu jedna z nich zevnitř volala, že sál se plní kouřem a že se kvůli zamčeným dveřím nemohou dostat ven. Alexanderova manželka Olga popisovala bezmoc rodičů, kteří šest hodin čekali venku a od hlídkujících policistů nedostali jedinou informaci: "Mohli jsme se jen dívat na hořící budovu, kde byly naše děti."

Únikové východy byly zablokované, poplašný a protipožární systémy dlouho nefungovaly. O evakuaci návštěvníků se nikdo nestaral, jak je patrné z videozáznamu bezpečnostních kamer. Na sociálních sítích se množí stížnosti, že v neděli se ve vládou ovládaných televizních kanálech neobjevily důkladnější informace a že zpravodajská televizní stanice ve svém večerním vysílání nechala program beze změny. Neoficiální vůdce opozice Alexej Navalnyj kritizoval, že v úterý oficiál­ní televize sice informovaly o návštěvě prezidenta Putina v Kemerovu, ale už ne o shromáždění pozůstalých. Těch se podle listu Kommersant sešlo na čtyři tisíce a marně se dožadovali, aby k nim hlava státu osobně promluvila. Možná proto, že by mohl vidět jeden z transparentů, které si lidé přinesli. Vzkaz "Vova a Aman do basy" mířil na ruského prezidenta Putina a gubernátora Kemerovské oblasti Tulejeva. Den národního smutku vyhlášený na středu 28. března k útěše nestačí.

Na neštěstí v Kemerovu je zarážející, jak se podobá těm předchozím. Například požáru v diskotéce v sibiřském Permu z roku 2009, při němž zahynulo na 156 lidí a kde příčiny neštěstí byly totožné jako ty z minulé neděle: nedostatečné nebo úplně chybějící protipožární opatření a personál, který vzal raději nohy na ramena jako první. Proto list Vedomosti s trpkostí píše, že na rozdíl od tragédie v Beslanu v roce 2004, kde po útoku islamistických teroristů a následujícím zásahu bezpečnostních sil zemřelo 336 lidí, z toho 186 dětí, za neštěstí v Kemerovu nenesou odpovědnost žádní extremisté, ale vedení obchodního centra a také ti, kteří měli dohlížet a zaručit, že protipožární a poplachové systémy jsou v pořádku a že zaměstnanci jsou pro případy nouze patřičně vycvičeni.

Chronické je nedodržování pravidel, která mají zajistit bezpečnost civilistů v běžných životních situacích, ať už při návštěvě kina nebo diskotéky, anebo třeba při plavbě po Volze, jako tomu bylo v roce 2011, když při potopení výletní lodi Bulgaria zahynulo 122 lidí. Její technický stav byl tak mizerný, že ani nebylo možno vyslat signál s voláním o pomoc.

Takové případy se budou nutně opakovat, dokud v Rusku nebudou platit zásady právního státu, dokud zákony nebudou srozumitelné a hlavně platné pro všechny a budou se vztahovat i na ty, kteří dnes mají dost peněz a moci, aby stáli mimo dosah soudů a úřadů. Do té doby bude možné po každém neštěstí, jako bylo to nedělní v Kemerovu, jen opakovat to, co napsaly Vedomosti před devíti lety po požáru v Permu a po pumovém útoku na vlak Něvský expres: "Srovnání počtu mrtvých ukazuje, že teroristé nepředstavují hlavní hrozbu zdraví a životu ruských občanů, kteří jsou daňovými poplatníky a hlavními aktéry ekonomiky. Zatímco teroristé odpalují své bomby čas od času, tak následky neodpovědnosti a korupce nás ohrožují den co den."

Související