Druhá největší soukromá televize na českém trhu FTV Prima loni prošla zásadní změnou. Odešel švédský akcionář − korporace MTG − a televizní firma se spojila s rádiovým byznysem podnikatele Ivana Zacha, v současnosti hlavního akcionáře. Prodej reklamního prostoru napříč médii se podle generálního ředitele Marka Singera už vyplácí. "Podařilo se nám touto obchodní politikou zjevně oslovit klienty natolik, že nám jsou ochotni dát více peněz," říká Singer v rozhovoru pro HN.

HN: Jak se vám minulý rok dařilo prodávat reklamní prostor? Avizovali jste, že jste prakticky vyprodaní, a v prosinci se už uzavíraly hlavní smlouvy na tento rok…

U nás reklamní příjmy zaznamenaly asi desetiprocentní nárůst. Celý trh rostl přes pět procent. Nejsme úplně vyprodaní, ale řekněme, že jsme zaplnění. Jsou za tím dva faktory. Jednak je tu hospodářský růst, situace v Evropě se zlepšuje. A televizní reklama tento růst kopíruje. Druhý důvod je, že se nám podařilo obchodní politikou zjevně oslovit klienty. Poměr kvalita a cena je pro ně příznivý.

HN: Na čem je ta politika postavena?

Jde o zastupování prostřednictvím Media Clubu (obchodní zastoupení pro prodej reklamního prostoru na kanálech Primy, TV Barrandov a dalších, nově také zastupitelství Atmedia, pozn. red.). Kupujete si u nás reklamu v balíčcích. My ji rozdělíme podle předem stanoveného klíče mezi všechny kanály, které zastupujeme. Tím dosahujeme vysokého zásahu, atraktivního pro všechny zadavatele. Děláme tak efektivní protipól nabídce skupiny CME, která vlastní TV Nova.

Marek Singer (50) Vystudoval VŠCHT v Praze a počátky jeho manažerské kariéry jsou spojeny s potravinářským odvětvím. Pracoval pro Unilever, v letech 2002 až 2006 byl marketingovým a obchodním ředitelem australského výrobce potravin MasterFoods. Podobné funkce pak měl ve skupině Karlovarské minerální vody. Na postu generálního ředitele Primy je od března 2008. V roce 2013 přešel na rok k tehdejšímu akcionáři Primy, švédské skupině MTG, a stal se jeho výkonným viceprezidentem zodpovědným za vysílací operace ve východní Evropě. Ve volném čase rád jezdí na snowboardu, na kole a zajímá se o víno. Je ženatý, má dvě děti a labradora.

HN: Jak bude letošní rok na reklamním trhu vypadat?

Podle ročních smluv to zatím vypadá, že by růst trhu měl pokračovat stejným tempem jako v roce 2017. Možná trochu zpomalí, protože i předpovědi růstu HDP jsou o něco nižší.

HN: A v případě Primy?

To je věčná spekulace, ale chceme růst minimálně s trhem.

HN: V dubnu spouštíte nový kanál, Prima Krimi. Proč?

Detektivky jsme měli historicky na Prima Love, kam se sice úplně nehodily, ale v té době nedávalo ekonomický smysl mít další kanál. Nyní se televiznímu trhu daří, a nám díkybohu také, takže si můžeme dovolit Prima Love trochu "vyčistit" a žánru krimi dát samostatnou platformu. Prima Love bude opět, řekněme, "růžová" − více pro ženy. Máme tři kanály, které nejsou žánrové, jsou víceformátové, a teď budeme mít i tři žánrové − filmový Prima Max, dokumentární Prima Zoom a Prima Krimi.

HN: Co si od té změny slibujete z hlediska byznysu?

Vytvoříme jasnější strukturu pro diváky. U sekundárních kanálů je to důležité, protože nikdo už nemá čas se prodírat TV programem a všemi kanály, které tu dneska jsou. Takže Prima Krimi znamená, že když mám chuť na kriminálku, tak vím, že tam bude. Čím je jasnější zaměření programu, tím více na něj lidé budou chodit a to zvyšuje sledovanost. V době, kdy je televizní trh tak veliký, že jsme téměř neustále vyprodaní, znamená každá sledovanost peníze navíc.

HN: Co se děje na televizním trhu se spouštěním druhé digitalizace, takzvané DVB-T2?

Druhá digitalizace je něco, co určitě nabere spád, protože to vypadá, že Česká televize do ní jako první bude investovat a přijde s obsahem. Rozšíření už kvůli většímu počtu nových přístrojů bude narůstat. Aby se to celé rozjelo, lidé musí mít dostatečně silný důvod, proč vyměnit televizi, anebo si koupit nový set-top-box. Většinou jsou to velké sportovní události, tak ČT sehrává významnou roli.

HN: Pojďme k trhu s právy na sportovní přenosy. O ta se strhávají boje. Je to vidět i u nás, například naposledy když olympiáda v České televizi nebyla celá…

Ten boj bude pokračovat. Myslím si, že integrace zajímavých fotbalových práv na evropské úrovni bude pokračovat. Discovery, provozovatel celoevropských sportovních kanálů Eurosport, začal jako první s vyjednáváním práv na evropské úrovni. Jenže teď nebudou sami, protože do toho vstupují noví hráči. Když si Facebook koupí generálního ředitele Eurosportu Petera Huttona, tak je to jasný signál, že do televizního byznysu vstupují firmy jako Facebook a Amazon. Boj probíhá zatím hlavně na velkých trzích, ale postupně dolehne na celou Evropu. Ceny porostou hodně, hlavně u zajímavých značek, ať už je to Champions League nebo olympiáda. Na pozadí toho porostou i ceny na místní sportovní práva. Některé televizní byznysy jsou na tom dokonce postaveny a pro ně to bude otázka přežití. Pro nás ne, na nás se lidé dívají z jiných důvodů.

HN: Pro Primu stále platí, že do sportu nepůjde?

Do klasického sportu na našich kanálech nepůjdeme, protože v tom nevidíme návratnost. Ale pro fanoušky sportu chystáme jednu novinku v oblasti HbbTV aplikace, která je určitě potěší.

HN: Do klasického sportu tedy nepůjdete, ale co například oblast sportovních videoher?

To se uvidí.

HN: Za předvolební duel prezidentských kandidátů Jiřího Drahoše a Miloše Zemana jste sklidili hodně kritiky. Máte dnes pocit, že byla chyba se do něj pouštět?

Samotný záměr chyba nebyla. Od začátku byl opravdu cíl udělat duel, a ne nějakou technicistní debatu stylu otázka−odpověď. Vlastně jsme to udělali stejně už při předchozí prezidentské volbě u duelu mezi Karlem Schwarzenbergem a Milošem Zemanem. Tentokrát to bylo vypjatější, ale my jsme tam emoce chtěli. To, co tu debatu možná pro některé lidi posunulo až za hranu, bylo, že jsme každé z těch dvou stran dali možnost pozvat 400 svých příznivců. A ti z toho udělali trošku fotbal. Sneslo se hodně kritiky, speciálně na Karla Voříška, že to neustál. Nevím, který moderátor by ustál takový osmisethlavý fotbalový kotel.

HN: Takže si nemyslíte, že jste v dramaturgii toho pořadu udělali chybu? Udělali byste to znovu stejně?

My jsme předpokládali, že příznivci budou sice fandit, ale že budou schopni stále vnímat, že je to televizní debata. V určitých chvílích se z toho stal opravdu spíš fotbalový kotel, kde to vypadalo, že se poperou. Myslím si, že co bychom příště udělali jinak, je to, že bychom lépe uspořádali prostředí. Tak aby moderátor diskusi řídil a nemusel ještě každých 10 vteřin uklidňovat zuřivý dav. Úmysl ale byl správný. Podle mě nedává smysl dělat to samé, co dělá ČT. Ta to dělá svým způsobem, lidé to od ní očekávají a je to správné, ale my chceme, aby byly více vidět emoce a jestli to kandidát ustojí, nebo ne.

HN: Vyčetli vám průběh debaty i samotní kandidáti?

To je pro nás právě důležité, že byli spokojeni. Oba účastnící, bez ohledu na to, co pak řekli do médií, nám děkovali, když to skončilo, že to bylo v pořádku. Oba.