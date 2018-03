Ty kry zpočátku vypadaly jako malé, průsvitné lekníny. Lodě Erebus a Terror si jimi klestily cestu vstříc nalezení nové obchodní trasy severními vodami. Psal se rok 1847 a britské královské námořnictvo záhy poznalo, že pouť ledovými lekníny nemá pokračování. Z průsvitných "květů" se stalo jednolité, neprostupné bílé peklo a námořníci začali čelit nelidským hrůzám.

Desetidílný seriál The Terror, který dnes v Česku začíná vysílat stanice AMC, vychází ze skutečného zmizení těchto dvou lodí, ale také ze stejnojmenné předlohy předního žánrového spisovatele Dana Simmonse. A ten si v barvité rekonstrukci útrap námořníků uvízlých v mrazivé arktické pustině nevystačil se zimou, kurdějemi a tenčícími se zásobami topiva i potravin. Navrch k nim přimíchal vraždící monstrum.

The Terror produkoval Ridley Scott, a byť byla většina seriálu natočena ve studiových lokacích v Budapešti, obraz ledové krajiny evokuje dostatečně výpravně. Působivější je možná v detailních pohledech na kry a sníh či naopak v zachycení velkých celků, které připomínají malířská plátna, než ve scénách, které vězní lidi v nehostinném prostředí. V prvních čtyřech epizodách prozatím více napětí vzniká uvnitř kajut než v přírodě.

Možná je to záměr, neboť pravá klaustrofobie přichází pozvolna a spíše proniká do hlav námořníků, než by vyzařovala ze samotného okolí. Neklid se dostavuje pozvolna, třeba když se jeden z mužů v potápěčském skafandru noří pod hladinu opravit lodní šroub a v hlubině zahlédne podivnou siluetu. Záhy však dojde k prvním krvavým masakrům. A čím dál více to vypadá, že za nimi nestojí žádný lední medvěd ani jiná šelma.

Z historické látky opředené záhadami tvůrci vytvořili atmosférický horor, který na diváka dolehne jako deka. Od prvních scén úvodní epizody má touhu sáhnout po morfinu na zjemnění všeprostupující trýzně, byť ta jeho je na rozdíl od protagonistů seriálu čistě duševní. I když The Terror stojí na rozsáhlých konverzacích mezi členy posádky i velení, vedle tohoto budování napětí uvnitř mužstva nešetří zemitými detaily.

Někdy stačí, když si trochu depresivní irský kapitán lodi Terror Francis Crozier s bolestivým křupnutím odtrhne dalekohled od očního víčka, k němuž mu během chvíle přimrzl. Crozierovi ale větší bolest přináší slovní pře s velitelem druhé lodi a zároveň celé výpravy Johnem Franklinem. Sir John, který se do čela dostal hlavně díky svému postavení, má na řešení kritické situace jiný názor než zkušený mořeplavec Crozier.

Ve třetím dílu se ovšem jejich spory vyřeší brutálním způsobem a napětí mezi posádkou dál roste. Šíří se pověry, muži podezřívají domorodou ženu, že vládne nadpřirozenou mocí, a nemusí se ani vyjevovat zrůdný netvor, který trhá posádku na kusy − námořníci se dokážou dostatečně bičovat sami. Někdy doslova, jindy stačí propadnout myšlenkám na nejhorší. Sen objevit spojku mezi Atlantským a Tichým oceánem už se dávno rozplynul a pomalu se rozpadá i víra v návrat domů.

Tak jako jiné hororové seriály od stanice AMC se ani The Terror nebojí vyobrazit drsnou realitu bez příkras. Sice prozatím neukáže původce útoků na posádku, zato jejich následky neskrývá.

Těla rozervaná vejpůl leží na sněhu, chybějící kus lebky odhaluje mozek. Jde však jen o dokreslení bezútěšné atmosféry, která nikdy nepoleví. Snad jen v občasných retrospektivních výpravách do Londýna, které poodhalují pozadí výpravy a politické naladění tehdejší britské společnosti. Ale ani tady není nikterak veselo.

The Terror uprostřed sněhu a ledu spojuje monumentalitu okolního prostředí s až komorní atmosférou. V ní někdy konverzace plynou zdánlivě donekonečna, ale tvůrci je umí včas oživit drobným nápadem, pohybem či gestem. Anebo jednoho z mužů nechají zpívat píseň o konci všech radostí a blízkosti smrti. Není v tom patos, jen smutek, který však mezi posádkou funguje jako tmel.

V záplavě seriálů, které chtějí udržet diváky u obrazovek, možná The Terror stojí trochu bokem. Nesnaží se publikum zaháčkovat tím, že končí uprostřed enormně napínavého či komplexního děje. Spíše je zavalí jako lavina, zpod které se nedokážou vyhrabat. A mezi čekáním na další epizody tak mohou v tomto uvěznění přemítat o symbolické povaze monstra, o tom, zda jde snad přímo o zosobnění polární přírody, která se postavila lidské zpupnosti a touze být "největšími argonauty světa".

Tvůrci dopředu ohlásili, že bude-li mít seriál pokračování, půjde o zcela jiný příběh − tak jako například u úspěšného Farga. Historický příběh lodí Erebus a Terror nemá šťastný konec − a zároveň skýtá mnoho prostoru pro představivost, neboť podrobnosti osudů jejich posádek nejsou známé.

Divák tak tuší, že vyprávění směřuje vstříc beznaději a neveselému konci. A seriál mu to neulehčuje, nespěchá. Někdy ho vytrhne nechtěnou připomínkou, že se vše odehrává uprostřed kulis, někdy je trochu moc upovídaný. Ale sune se dopředu takřka neviditelným, neúprosným tempem tajícího ledovce. Po prvních čtyřech dílech je jisté, že ledu, zmaru a děsu je na cestě ještě hodně.