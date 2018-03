Andrej Babiš má v oblibě všemožná "nej" a dává si záležet, aby jich jeho vláda získala co nejvíc. A tak tu máme nejmasivnější sociální sliby, nejčasnější termíny jednání a tak dále. Nakonec to možná dotáhne i k největšímu ze všech nej − k nejdelší době vládnutí bez důvěry sněmovny. Dosavadní národní rekord v této disciplíně je už notně fousatý − od roku 2007 ho drží Mirek Topolánek. Získání důvěry mu od voleb trvalo sedm měsíců a 16 dní. K překonání rekordu Babišovi ještě něco chybí − padl by až 7. června. Jak to dopadne? Možná to bude o fous, ale je také možné, že se sestavování vlády protáhne a Babiš nakonec vytvoří rekord, který bude pro demokratické politiky k nepřekonání podobně, jako je pro standardní sportovkyně k nepřekonání rekord Jarmily Kratochvílové v běhu na 800 metrů.

Jak se bude jednání vyvíjet a zda v létě budeme mít vládu s důvěrou, s jistotou opravdu říci nelze. Můžeme si ale rozebrat jednotlivé varian­ty. A zkusit jim přiřadit pravděpodobnost.

1. Vláda ANO, ČSSD s podporou komunistů − 49 procent.

Toto je stále nejpravděpodobnější varianta. Současné vedení ČSSD vstup do vlády vyhlíží jako tonoucí břeh a zdá se, že udělá pro domnělou záchranu cokoli. Zatím to sice nevypadá, že by Babiš byl ochotný splnit klíčové programové požadavky oranžových (daňová progrese, sektorová daň) ani požadavky na křesla (pět ministerstev a aspoň jedno ze seznamu vnitro, spravedlnost, finance), natož aby připustil, že nemusí být premiérem. Jednání ale jedou dál, pánové Hamáček se Zimolou působí, že žádná podmínka není dost ponižující, aby ji odmítli. Jejich úvaha je následující: "Když nebudeme ve vládě, obslouží Babiš levicové voliče, zcela vytuneluje sociálnědemokratický program, načež půjde už jen o to, kdo v Lidovém domě zhasne." Může to ale samozřejmě fungovat také přesně obráceně − Babiš si připíše všechny kladné body, na ČSSD svede všechny trable, jako to udělal už v minulém volebním období. Načež provede akvizici zbytků oranžové partaje. To si ale Hamáček se Zimolou nepřipouštějí. Nebo ano a věří, že Babiš si nakonec Lidový dům koupí i s jeho současným vedením. V kaž­dém případě se k dohodě (pokud to tak lze nazvat) schyluje.

2. Pokračování vlády ANO bez důvěry − 20 procent.

Je samozřejmě možné, že projekt vlády ANO a ČSSD zkrachuje na nesouhlasu členské základny oranžových. Za týden bude pokračovat jejich sjezd a hodně delegátů ještě nezapomnělo, že si schválili usnesení, podle kterého je trestně stíhaný premiér "zásadní problém". A budou trvat na tom že slovní spojení "zásadní problém" opravdu neznamená "hele, je to vlastně fuk, nechme to plavat". Kdyby došlo k plánovanému vnitrostranickému referendu, není schválení koalice vůbec jisté. Není tak vyloučené, že z projektu sejde a budeme tam, kde jsme byli. Jednání se budou protahovat a Babiš (pokud to umožní Miloš Zeman) povládne bez důvěry třeba celé léto−podzim−zimu−jaro−léto…

3. Vláda ANO s podporou komunistů a Okamurovy SPD − 10 procent.

Variantu doporučuje Miloš Zeman, kdyby zkrachovalo jednání ANO s ČSSD. Andreji Babišovi se ale do tohoto aranžmá zaplaťpánbůh příliš nechce. Sice s extremisty chutě spolupracuje ve sněmovně, ale něco jiného je hrát s Okamurou "já na bráchu brácha na mě" při sestavování sněmovních orgánů a něco jiného je nechat se od party eurofobních rusofilů podporovat při vládnutí. Nejenže by to nepůsobilo dobře na evropské partnery, před kterými chce Andrej Babiš moc a moc vypadat jako vzor liberálního politika. Ale mají z toho už teď žaludek na vodě i někteří členové Babišova vlastního hnutí. Názory Andreje Babiše sice vykazují elasticitu pouťového pendreku, ale toto by zřejmě bylo i na něj moc. I když na druhou stranu… no nic.

4. Zemanova "úřednická" vláda − 10 procent.

Není vyloučeno, že pokud Babiš nesežene ve sněmovně většinu, prezident si nakonec pořídí vlastní kabinet. Už jednou to udělal, v roce 2013 jmenoval sněmovně navzdory vládu Jiřího Rusnoka. Zeman nepochybně chce maximalizovat svůj vliv na praktickou politiku, a pokud to nebude moci dělat skrze ministry, které si skrytě prosadí do koaliční vlády, může se touto radikální cestou opět vydat. Pak by bylo otázkou, zda by se mu dokázala sněmovna vzepřít a 120 hlasy odhlasovala samorozpuštění a následně předčasné volby. Pro pořádek poznamenejme, že do Zemanovy eventuální hry s prezidentskou vládou by samozřejmě mohl vstoupit na základě žaloby i Ústavní soud.

5. Předčasné volby v podzimním termínu − 10 procent.

Prezident zatím tvrdí, že předčasné volby nechce, ale jak známo, jen idiot nemění názory. Jak by se to mohlo stát? Pokud budou průzkumy naznačovat výrazné vítězství hnutí ANO a Babiš dá Zemanovi záruky, že po volbách zohlední jeho mocenské zájmy, může nakonec prezident na vypsání předčasných voleb spolupracovat.

6. Všechny ostatní varianty − 1 procento.

Je možné, že se Babiš nakonec vzdá postu premiéra, což by otevřelo cestu ke koalici ANO, ČSSD a KDU i k dalším variantám. To už se ale pohybujeme v oblasti čiročiré teorie.

Procenta prosím berte s rezervou. Twitterová anketa mezi 530 lidmi, kteří se nadprůměrně zajímají o českou politiku, dopadla trochu jinak. Na otázku, jakou budeme mít v létě vládu, odpověděli: 41 procent − stále ANO bez důvěry, 35 procent − ANO + ČSSD s podporou komunistů, 10 procent − Zemanova úřednická vláda a 14 procent − ANO s podporou SPD a KSČM. Co z toho plyne? Mimo jiné to, že jestli výsledky ankety potvrdí realita, má Andrej Babiš rekord ve vládnutí bez důvěry v kapse.

