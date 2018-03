Bez přestupu se z Prahy do Jerevanu létalo naposledy před více než třemi a půl lety. To se má změnit od 8. června, kdy pravidelnou linku začnou provozovat České aerolinie. Zatím bude provozována pouze v hlavní letní sezoně do 7. září 2018. Odlety z Prahy ČSA plánují dvakrát týdně, v úterý a v pátek večer, návrat z Jerevanu ve středu a v sobotu v brzkých ranních hodinách. Na let, který bude trvat tři a tři čtvrtě hodiny, budou ČSA nasazovat letadla Airbus A319.

"Trhy ve východní Evropě i v zakavkazských republikách se vloni stabilizovaly a v mnoha aspektech vrátily na úroveň před krizí v roce 2014. Potvrzuje to rostoucí poptávka po letecké dopravě nejen z Ruska, ale i z Arménie do České republiky. Proto jsme se rozhodli vrátit se na arménský trh," uvedl Ján Tóth, ředitel Českých aerolinií pro obchod. Dodal, že linka je primárně určena pro cestující z Arménie do Prahy. Navazuje na další linky do Německa, Belgie, Francie či Skandinávie, kde žije početná arménská diaspora. V posledních letech navíc stoupá obliba zakavkazských destinací také mezi českými cestovateli.

České aerolinie linku do Jerevanu provozovaly od června 2003 do října 2014. Tehdy byl provoz přerušen v důsledku krize v Rusku, propadu kurzu rublu i měn v okolních zemích a následného poklesu poptávky po letech do Česka.

Oznámení ČSA je poměrně překvapivé, protože firma ještě na začátku roku tvrdila, že na letošek otevírání žádné nové linky neplánuje. V letním letovém řádu také některé linky posiluje. Proto si například půjčuje Boeing i s posádkou od slovenských aerolinek Go2Sky a postupně se do Česka vrátí čtyři Airbusy A319, které naopak ČSA zapůjčily německým Eurowings. Vypomoci si také může letouny od Travel Service, která někdejší státní aerolinky vlastní.

Loni pravidelných linek ČSA využilo 2,68 milionu cestujících, což je o 18 procent více než v roce 2016. Zlepšila se také obsazenost letadel, a to na více než 81 procent. České aerolinie loni provozovaly flotilu 18 letadel.