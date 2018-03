Z prvního půjčeného automatu postupně Ivo Valenta vytvořil pod značkou Synot obrovský byznys, který mu vynesl ne zrovna lichotivou nálepku "král hazardu". Od té doby se ale posunul dál − jako jeden z nejbohatších podnikatelů v zemi vstoupil do politiky, byl zvolen senátorem na Uherskohradišťsku a v poslední době stále více nakupuje média. Srovnání s druhým nejbohatším Čechem, premiérem a šéfem ANO Andrejem Babišem, však nemá rád, jeho politiku ostře kritizuje. V rozhovoru pro HN Valenta hovoří o svých plánech "získat" radnici ve Zlíně i o mediálním byznysu. Spolumajitel kontroverzních Parlamentních listů či některých regionálních televizí zatím naposledy majetkově vstoupil do slovenské Pravdy. "Jde mi vyloženě o ekonomický zisk, nezajímám se o to, jaké informace přinášejí. Například podíl v Parlamentních listech bych chtěl do dvou tří let prodat," říká.

HN: Vypadá to, že rozšiřujete svůj senátní obvod, ke svému Slovácku jste si přidal ještě sousední Zlínsko, ve kterém byl senátorem František Čuba. Skutečně tady otvíráte kancelář, přestože budou v květnu nové volby do Senátu?

Je to tak, řekl jsem si, že je dobré věnovat se lidem také v tomto regionu, když tady po složení mandátu panem Čubou není žádný senátor.

Ivo Valenta (61) ◼ Od roku 2014 senátor, který kandidoval jako nestraník za Stranu soukromníků na Uherskohradišťsku. Do tohoto kraje se nedávno natrvalo přestěhoval i s rodinou z Monaka.

◼ Vyučil se kuchařem, vystudoval střední hotelovou školu, pracoval jako zástupce ředitele hotelu.

◼ V roce 1991 založil s otcem rodinnou firmu Synot, která dnes působí ve více jak 20 zemích a zaměstnává kolem tří tisíc lidí. Jádrem podnikání Synotu je herní průmysl, kromě toho ale prodává vozy BMW, investuje do cestovního ruchu, médií, IT technologií a startupových projektů.

HN: Vy patříte k jeho největším obhájcům, přestože do historie Senátu se zapíše poněkud neblaze. Nikdo v horní komoře parlamentu nechyběl tak dlouho jako on.

Spolupracoval jsem s ním 35 let, to on mi dával první podnikatelské rady. Proto jsem si říkal, že je třeba se za něj postavit, když do něj všichni šijí a kopou. Není dobré se od člověka v takové chvíli odvrátit. Liším se tak od senátorů, kteří jej kritizují, protože oni s ním mládí neprožili.

HN: Jaké vám dával rady?

Především jsem poslouchal, co povídá o podnikání. U něj ve Slušovicích fungoval už za minulého režimu model ekonomického pronájmu, takže jsme se museli učit hospodařit na svém. Pronajal mi hotel Všemina, kde jsem získával první podnikatelské zkušenosti, než jsem si koupil po roce 1990 první hospodu a následně si půjčil a potom začal dovážet první automaty.

HN: Nesnažíte se ale otevřením senátní kanceláře ve Zlíně rozšiřovat i svůj politický a ekonomický vliv? Zemi čekají komunální volby, možná i předčasné parlamentní. Neplánujete kandidovat?

Nepředpokládám, že budou předčasné volby, Andrej Babiš se domluví se socialisty a komunisty. Mám ale osobní ambice v komunálních volbách, byl bych rád, kdyby do nich Strana soukromníků šla samostatně nebo ve spolupráci s ODS či STAN. Vedení strany o tom intenzivně jedná.

HN: Jaké plány máte ale vy sám?

Vzhledem k tomu, že jsem se z Monaka přestěhoval do Zlína, tak mě stále více zajímá Zlín a celý zlínský region. Chci kandidovat do městského zastupitelstva.

Kritizujte mě, ale já jsem vítěz ◼ Byl to jen okamžik, kratičká chvíle. Když se podnikatel a senátor Ivo Valenta po rozhovoru pro HN fotil, v jednu chvíli vztyčil ukazováček a prostředníček na znamení vítězství. Dlouho jsem přemýšlel nad tím, proč vlastně toto nečekané gesto učinil. Mnohé tím přece mohl popudit.

◼ Jenže kdybyste se dívali do jeho očí a prohodili s ním mnohem více slov, než se vejde na dvě tiskové strany, cítili byste, že sedíte se spokojeným a šťastným člověkem, kterému asi nechybí vůbec nic. Opakuji – vůbec nic. Snad kromě lepší pověsti, protože i když jako obchodník s automaty vyděláte spoustu peněz, nemůžete mít všechno. Prezidentský kandidát Michal Horáček o tom ví své, a to měl pouze sázkovou kancelář.

◼ Valentu ovšem na rozdíl od něj nemusí mrzet politický neúspěch. Jeho peníze, vliv, pracovitost a otevřené vystupování mu v kraji získaly na jeho stranu mnoho lidí, takže se dá říct, že je nekorunovaným králem Slovácka. Můžeme se jen podivovat, že člověk s takovým rodinným a ekonomickým zázemím je schopný tolik útočit na jiné. Například na lidi, kteří mají odlišnou víru či sexuální orientaci nebo kteří pomáhají v neziskových organizacích válečným uprchlíkům či podporují evropské sbližování.

◼ Kdo ví, možná je i toto součástí jeho světa, ve kterém vždy zvažuje, co je výhodné především pro něj samotného. V tomto případě pro jeho politickou kariéru.

HN: Takže senátor a podnikatel Ivo Valenta nově kandidátem na primátora Zlína?

Konkurence tam bude obrovská, takže aspirovat na primátora by bylo možná velmi odvážné. Člověk ale musí věřit v úspěch. Myslím, že je dobré doplnit tamní radnici lidmi, kteří myslí byznysově, proaktivně.

HN: V minulosti jste nevyloučil ani kandidaturu do sněmovny. Neláká vás být ještě větším politickým hráčem?

Možná jsem se někdy o sněmovně zmínil, ale není to práce, kterou bych chtěl dělat. Ani jsem nakonec do sněmovny nekandidoval. Senát mě víc naplňuje, je to mandát od lidí z regionu a hlavně je to práce pro lidi v regionu.

HN: Kromě toho, že se snažíte ještě více "obsadit" východ Moravy, nakupujete další média. Nejen slovenskou Pravdu, ale také média v místech, kde jste senátorem. Neděláte to hlavně proto, že se snažíte po vzoru Andreje Babiše získat ještě větší vliv na veřejné mínění?

Tak to není. Když někdo přišel s nabídkou prodat mi nějaké médium, podíval jsem se na to jako investor a řekl si, že zůstat s jedním periodikem je málo. Na Slovensku jsme měli jen Parlamentní listy, a když jsme si vyzkoušeli, že tamní prostor umíme zaplnit, podnikání tam mělo nějaký ekonomický zisk, koupil jsem podíl v Pravdě. Naskytla se příležitost, udělali jsme si analýzu a řekli si, že do toho půjdeme. Je to jeden z nejčtenějších deníků a má hodně navštěvované weby.

HN: Kupujete ale i v Česku, například některé regionální televize v Praze, Brně či Uherském Hradišti.

Chceme zaplnit český a slovenský mediální trh, určitě ještě nějakou regionální televizi koupíme. Jsem hráč, který nechce utrácet miliardy, je lepší něco pomalinku a po menším vytvářet a potom za to utržit velké peníze.

HN: Přistupujete k médiím pouze jako k byznysu?

Jednoznačně. Nemusíte mi to věřit, já jsem tištěnou Pravdu ani neviděl, stejně jako jsem nečetl weby. Dávám na to, co mi řeknou lidé kolem. Řeknu: "Dobře, kolik to bude stát? Jaká tam je návratnost? Ručíte mně za to, že tam nebudu dlouhodobě nosit peníze a půjde to nahoru?" Jinak to nesleduji, nemám na to ani čas. Když dnes půjdu za nějakými velkými kluky, kteří mají média, a řeknu jim, že mám Parlamentky, oni se usmějí a řeknou, no a co. Ale když dodám, že mám k tomu i nějaké regionální televize a deníky a celé to má ekonomicky nějaký smysl a obrat, tak může mít někdo zájem.

HN: Neříkejte, že pro vás není důležitý i vliv, který média mají. Například v Parlamentních listech jsou o vás poměrně často články, navíc mi kontroverzní styl psaní tohoto webu připomíná to, jak se na svět díváte vy sám.

Spousta lidí je má rádo, spousta ne. Já si myslím, že Parlamentky jsou geniální periodikum, protože jejich zakladatelé objevili díru na trhu a udělali něco ve smyslu Facebooku. Například si tam na jednom místě může kdokoliv publikovat své příspěvky, což jinde nemáte. V jiných médiích o vás někdo napíše něco, co nemusí být vůbec pravda, a vy nemáte šanci reagovat. Na Parlamentních listech můžete hned reagovat, což je vynikající.

HN: Jak ale vidíte jejich celkovou novinářskou úroveň, mnohdy přestřelené a nevkusné titulky, které ze všeho nejvíce vyvolávají nenávist a strach, co jejich slabost pro Rusko a v některých případech publikování dezinformačních informací?

Jestliže na nich někteří lidé kritizují Západ a jiní Východ, tak na tom nevidím nic špatného.

HN: A nevyvolávají strach, nenávist?

Nebo také vyvolávají diskusi, snaží se, aby žádná témata nezapadla. Politici si to tam mohou mezi sebou vyříkat, neschovají se někde anonymně na webech. To je jak tady ve sklepě na Slovácku, možná se někdy srazíme hlavami, ale vyříkáme si to a jdeme se společně napít.

HN: Nepokusíte se je jako spolumajitel více kultivovat a zvýšit jejich celkovou novinářskou úroveň?

Já ty novináře ani neznám, nikdy jsem tam v redakci nebyl. Nechávám to plně na nich. Pokud budou Parlamentní listy ekonomicky fungovat, budou dělat výsledky, tak budu spokojený. Pro mě je opravdu hlavní ekonomika. To znamená, že za dva tři roky se budu dívat kolem sebe a budu je chtít prodat.

HN: Ale život přece není jenom o penězích, to určitě víte. Stojí vám za to, když vidíte, kolik zlé krve Parlamentní listy vyvolávají?

Na to já se nedívám, protože já jsem tam investor. Pokud ale jde o kritiku Parlamentních listů, mohl bych ukázat na různé články v jiných médiích, které veřejnost rozeštvávají nebo někomu ubližují. To už je úděl médií.

HN: Neodrážejí ale Parlamentní listy váš pohled na svět? Například na sociálních sítích vybíráte na svůj profil příspěvky proti Evropské unii, uprchlíkům, neziskovým organizacím, homosexuálům. Proč to děláte?

Pohybuji se po Evropě, znám ji velmi dobře, žil jsem v Monaku, ale chtěl bych Evropskou unii v jiné podobě. Dnes je zaplavena socialistickými pokusy, administrativou, mám pocit, že se objevujeme někde ve VŘSR. Prostě někdo něco nařídí a všichni se tomu musíme podřídit. Ochrana osobních údajů, to je něco nepředstavitelného, inkluze ve školách, je toho mnoho, další regulační opatření, samozřejmě EU nezvládla migrační krizi. Ale volný pohyb osob, financí a služeb, to je super.

HN: Vy byste hlasoval pro vystoupení?

Hlasoval bych pro vystoupení, i když řada mých voličů s tím nemusí souhlasit. Pokud by se ale Evropská unie změnila, možná bych změnil názor.

HN: Není ale lepší být součástí EU, sedět u stolu s dalšími 27 zeměmi a bojovat za české zájmy?

V minoritě, kterou máme, nemáme šanci nic prosadit. Vůbec nic.

HN: Určitě bychom našli příklady, kdy je náš hlas brán v potaz. Sám ale víte, že mnozí podnikatelé upozorňují, jakou katastrofu by jim přinesl odchod z EU. Nevadilo by vám, že by se to dotklo i vašich voličů a vašeho regionu, který na tom stále není ekonomicky moc dobře?

Nemyslím, že by na to podnikatelé doplatili. Podnikali jsme, i když tady EU nebyla, a podnikáme i se zeměmi mimo ni. Podnikatelé si svůj prostor najdou, byť to třeba budou mít složitější. Pokud je podnikatel celosvětový, musí se umět pohybovat v každém prostoru.

HN: Mnozí by ale nesouhlasili, možná by i řekli, že vaše názory na zahraniční politiku jsou přinejmenším naivní.

Ale já takové názory mám. Zdá se mi, že jsme zase ve studené válce a někdo vytváří z Ruska strašáka. Tady jsou přece daleko větší strašáci, vezměte si, co dělá Turecko − partner v NATO a bombarduje města. Kritizuje se Rusko za anexi Krymu, ale to, že Turecko obsadilo část Kypru, nikomu nevadí. Nemluvě o migraci, já mluvím s lidmi v zemích, kde žije spousta migrantů, a mnozí z nich jsou nešťastní.

HN: Když sleduji například váš Facebook, přijde mi, že vybíráte jen ty negativní případy. Nepochybně je mnoho případů, kdy Německo nebo jiné země úspěšně pomohly například válečným uprchlíkům.

Někdy je dobré ukazovat negativní příklady, aby člověk probudil diskusi mezi lidmi, aby neusnuli. Navíc já jsem si ty příklady nevymyslel. Je dobré je připomínat, aby národ věděl, že takové případy se dějí. A v dnešní době je jich čím dál více, kriminalita je obrovská.

HN: Co říkáte na příběh, ve kterém by podnikatel Ivo Valenta věnoval zlomek svého bohatství na pomoc válečným uprchlíkům, které by ubytoval na Slovácku? Tedy v regionu, který často ukazuje jako kraj mnoha obětavých a pracovitých lidí, kterým jsou ještě blízké křesťanské hodnoty?

Víte, co dělá senátor Valenta? Vezme peníze a podělí lidi, kteří žijí v jeho regionu a peníze potřebují. Proč bych je měl vzít jim a dát je jiným? Nepotřebujeme tady uprchlíky, určitě ne z muslimských zemí. Z Ukrajiny a podobných států sem lidé patří a my je potřebujeme jako pracovní síly. A jestliže je tady minimálně polovina lidí, kteří jsou pro přijetí migrantů, tak doporučuji těmto lidem, ať pomůžou. Já budu pomáhat tady.

HN: Přece ale musíte vědět, jak je solidarita důležitá. V minulosti se nemálo lidí i z tohoto kraje ocitlo v roli uprchlíků a dočkali se ve světě podpory. Může se to v budoucnosti stát třeba zase našim dětem.

Kdo chce pomáhat, tomu nebráním. Ale když jsem oslovil i některé aktivisty, jestli by muslimským uprchlíkům osobně pomohli, tak jsem se nedočkal odpovědi.

HN: Vy se ale hodně nevybíravě vyjadřujete i k homosexuálům. Účastníky pochodu gayů a lesbiček jste označil za kreatury. Proč takto vyvoláváte v lidech nenávist k jiné skupině lidí?

To je tím, že jsem konzerva. Vždycky jsem byl takový. Bez ohledu na to, jestli jsem, nebo nejsem v politice, tak se nechci měnit. Pokud půjdu do komunálních nebo senátních voleb, tak mi to voliči můžou dát najevo. Já svůj názor nezměním. Nemůžu křivit hubu a neříkat, co si myslím. Jsem tvrdý Valach, na Valašsku jsem se narodil.

HN: Čekal bych, že budete jako člověk, který se hodně pohybuje po světě, nabádat své voliče k tomu, aby se světa nebáli, aby se nebáli ani neměli nenávist k lidem s jinou orientací nebo třeba vírou.

Můj volební region má historicky velké zkušenosti s Turky a "muslimány", kolik děvčat a všeho odtud odvlekli.

HN: Ale to je přece dávná historie.

No ale ta se může klidně opakovat. Tohle je tak nádherný region, máme tady folklor, zvyky, vínko. Mám děti a nechci, aby se bály jít po ulici. Proto nebydlím v Praze ani jinde, ale přestěhoval jsem rodinu sem.

