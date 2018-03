Tažení čínské vlády proti velkým domácím firmám, které se dostávají do problémů kvůli vysokému zadlužení, nabírá na obrátkách. Nejnovější případ se dotkl i skupiny CEFC, která má v Česku miliardový majetek. Podle zdrojů agentury Bloomberg se CEFC chystá kvůli potížím prodat své globální portfolio realit. Hodnota majetku by měla přesahovat 20 miliard jüanů (více než 65 miliard korun). Globálně se jedná o 100 projektů, mezi nimiž jsou kancelářské budovy, hotely, obytné domy či průmyslové objekty. Prodej by se podle zdrojů Bloombergu měl týkat i nemovitostí v Česku.

"Realit v Česku se prodej netýká," uvedl ale mluvčí CEFC Europe Pavel Bednář. Jakékoliv další dotazy odmítl pro HN komentovat. Včetně toho, s kým ve strukturách čínské skupiny své vyjádření pro média konzultoval.

V podobném duchu se zástupci evropské části CEFC, kterou reprezentuje bývalý ministr obrany Jaroslav Tvrdík, vyjadřovali i k dřívějším informacím o potížích skupiny. A to i ohledně komplikací kolem navýšení podílu ve finanční skupině J&T z 10 na 50 procent. Transakce v hodnotě 26 miliard korun přitom měla být největší čínskou investicí v Česku. Když před časem Česká národní banka chtěla vysvětlit původ peněz, kterými investici zaplatí, CEFC Europe tvrdila, že je vše v pořádku. Nakonec ale nabídku sama stáhla, což odůvodnila vstupem nového akcionáře. Podíl ve výši 49 procent má získat největší čínský státní investiční konglomerát Citic. Jde tak o určitou formu státního dohledu.

65 mld. Kč je v přepočtu hodnota nemovitostí, které se podle agentury Bloomberg chystá prodat čínská skupina CEFC. 10 mld. Kč (400 mil. eur) je podle odhadu realitních odborníků hodnota nemovitostí, které má CEFC v Česku.

J&T má ostatně klíčovou roli i při případném prodeji českých nemovitostí CEFC. Čínská společnost má u ní mnohamiliardový úvěr. "Pokud by se prodej týkal i nemovitostí v Česku, tak by nám CEFC musela nejprve splatit úvěr, za který ručí nemovitostmi. Až pak by je mohla prodat," řekla Monika Veselá, mluvčí J&T Banky. U J&T si firma podle informací z počátku března půjčila 400 milionů eur, zhruba 10 miliard korun.

V České republice CEFC vlastní budovu bývalé Živnobanky v centru Prahy, dále velké administrativní centrum Florentinum, které koupila koncem roku 2016 od investiční skupiny Penta za 283 milionů eur (při tehdejším kurzu 7,6 miliardy korun). Loni také od Penty získala za 650 milionů korun sousední zrekonstruovanou budovu v pražské ulici Na Poříčí 30, v níž je hotelový řetězec Motel One. Kromě toho vlastní i dva pětihvězdičkové hotely − Le Palais Art Hotel a Hotel Mandarin Oriental Prague. Dohromady mají podle realitních odborníků hodnotu kolem 400 milionů eur (asi 10 miliard korun).

Bloomberg píše, že se CEFC bude zbavovat hlavně realit, které má ve velkých čínských městech, ale například i bytu v Trump Tower na newyorském Manhattanu.

Aktuální situace CEFC nápadně připomíná trable jiného čínského kolosu HNA Group. Původně letecká společnost začala nakupovat ve světě reality na dluh, ale dostala se do potíží. V rámci záchranné akce teď prodává nemovitosti v Číně v přepočtu asi za 45 miliard korun.

Čínská vláda nařizuje firmám, aby se v rámci možností samy dostaly do lepší kondice a vyhnuly se tomu, že je bude muset zachraňovat jako v případě pojišťovny Anbang. Ta je nyní pod správou regulátora a bývalý šéf Anbangu Wu Siao-chuej čelí trestnímu stíhání.

Vyšetřován kvůli podezření z hospodářské kriminality je i předseda představenstva CEFC Jie Ťien-ming. Zvláštním ekonomickým poradcem prezidenta Miloše Zemana, kterým je od roku 2015, ale "do prošetření" stále zůstává.

Počet čínských firem, které svou expanzi na západ financovaly úvěry, za poslední dekádu strmě narostl. Teď si na předlužené giganty z obav o finanční stabilitu režim došlápl. "Kampaň bude pokračovat nejspíše ještě dlouho. Mezi běžnou veřejností je velice populární, protože ta byla otrávená z korupce a bohatnutí úřednických elit," popisuje si­tuaci Tomáš Hülle, prezident česko-čínského podnikatelského fóra.

Čínskému režimu se nelíbí, že firmy nakupují i nestrategická aktiva, jako jsou nemovitosti, fotbalové kluby, hotely a další. "Vzhledem k někdy až naprosto absurdním nákupům i ze strany soukromého čínského sektoru čínská politická reprezentace nemůže tyto nákupy zcela ignorovat," říká k trendu Hülle.

V otázce strategických investic to ale budou mít Číňané do budoucna těžší. Loni představila Evropská komise nařízení ohledně zavedení tvrdších pravidel pro povolování investic ze zemí mimo EU. Namířeno je právě proti rostoucím čínským investicím do strategických společností a technologií v zahraničí. V Česku jej zatím schválili senátoři i poslanci výboru pro evropské záležitosti, poslední slovo bude mít vláda.

Podobně postupují i USA, kde prezident Donald Trump zamítl kvůli otázce národní bezpečnosti nákup firmy Qualcomm výrobcem mikročipů Broadcom.

