Zhruba ve stejné době, kdy se v Česku objevily zprávy o potížích čínské investiční skupiny CEFC a hledal se její zakladatel, jiný čínský konglomerát Citic dokončoval koupi téměř třetinového podílu v americké soukromé armádě Frontier. Pár týdnů poté se firma Citic stala významným akcionářem v CEFC Europe.

Důvodem vstupu do CEFC byly finanční potíže vysoce zadlužené skupiny a osud jejího šéfa a zároveň poradce prezidenta Miloše Zemana Jie Ťien-minga. Ten upadl v nemilost komunistických vládců a podle hongkongského tisku čelí vyšetřování kvůli podezření z hospodářské kriminality.

Citic je co do velikosti a významu mnohem silnějším hráčem než CEFC. Tento konglomerát o několika desítkách dceřiných společností je ovládán čínským ministerstvem financí. "Je to jedna z největších a nejznámějších společností v Číně ve srovnání s CEFC. Přirovnal bych je reputačně k PPF v České republice," řekl Tomáš Hülle, prezident Česko-čínského podnikatelského fóra. Podle něj až nyní do Česka vstupuje opravdu významný čínský investor.

Zatím není zcela jasné, jak čínský kolos přistoupí k tuzemským investicím CEFC. Ta v posledních dvou letech koupila například fotbalovou Slavii, Pivovary Lobkowicz, strojírny ŽĎAS, podíl v dopravci Travel Service a v Praze získala řadu velkých nemovitostí, například Florentinum. CEFC vlastní i 10procentní podíl v tuzemské finanční skupině J&T, přičemž jej chtěla navýšit až na 50 procent. Firma však nedostala souhlas od ČNB, protože nebyla schopná prokázat původ významné části investovaných peněz. Po zmizení svého zakladatele čínská skupina CEFC svou nabídku stáhla. Samotná J&T uvedla, že za současné situace je obchod nepřijatelný.

Podle hlavního ekonoma společnosti Cyrrus Lukáše Kovandy se dá předpokládat, že Citic bude více prosazovat čínské státní zájmy. "Pokud ovšem získává v evropské části CEFC sice 49procentní, avšak stále menšinový podíl, značí to, že primárním hybatelem dění by stále měla být mateřská CEFC," odhaduje budoucí vývoj Kovanda. "Nový spolumajitel ovšem její kroky pohlídá a případně usměrní," dodává. Podle něj navíc končí doba, kdy čínské firmy nakupovaly na Západě trofejní aktiva, fotbalové kluby, hotely či luxusní nemovitosti.

Aktivity firmy Citic sahají od finančních služeb, které jsou páteří jejího byznysu, přes telekomunikace, nemovitosti, energetiku až po těžbu nerostných zdrojů a další oblasti. Drží mimo jiné podíl i v klubu anglické Premier League Manchester City. Je také součástí konsorcia, které loni od McDonald's koupilo za zhruba dvě miliardy dolarů síť restaurací v Číně a Hongkongu.

Nejvýznamnější část koncernu − společnost Citic Limited − je obchodovaná na burze v Hongkongu. Její aktiva dosahují 7,1 bilionu hongkongských dolarů (asi 19 bilionů korun). "Z tohoto hlediska je pro ni stávající majetek CEFC v Česku pouze drobkem," upozorňuje Lukáš Kovanda. Magazín Fortune loni Citic zařadil na 172. místo ve svém žebříčku 500 největších světových korporací. Firma byla založena už v roce 1979 jako první společnost svého druhu v Číně v rámci ekonomických reforem lídra Teng Siao-pchinga.

Zmíněná bezpečnostní agentura Frontier má pro Citic zajistit bezpečnost při budování nové Hedvábné stezky, takzvané iniciativy One Belt, One Road. Plán za 900 miliard dolarů má za cíl zlepšit infrastrukturu v zemích, kudy stezka povede.

Podobné potíže, jaké má nyní CEFC, měla před devíti lety i společnost Citic, když její významná hongkongská dceřiná společnost utrpěla mnohamiliardové ztráty při obchodech s měnami. Výsledkem byl odchod tehdejšího šéfa, který byl synem zakladatele celého konglomerátu Žung I-žena. Ten ze Citicu za politické podpory vytvořil primární nástroj pro domácí a zahraniční strategické investice. Patřil mezi první čínské miliardáře a v devadesátých letech se stal viceprezidentem Číny.

Související Infografika CITIC PŘICHÁZÍ

