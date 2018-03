Veřejné projevy Paula Ryana v Praze se od soukromých rozhovorů s českými politiky lišily. Předseda Sněmovny reprezentantů amerického Kongresu na veřejnosti zdůrazňoval hlavně spojenectví mezi Českou republikou a Spojenými státy − a také fakt, že Američané stáli u vzniku samostatného Československa. V soukromí ovšem zmínil téma, které může budoucnost vzájemných vztahů zásadně ohrozit.

"Amerika s vámi byla prvních sto let. Budeme s vámi příštích sto let. Budeme s vámi vždy a ještě více," uvedl na závěr včerejšího vystoupení v Poslanecké sněmovně.

S premiérem Andrejem Babišem (ANO) ale mluvil o vydání ruského občana Sergeje Nikulina, obviněného z hackerských útoků. "Téma Nikulinovy extradice skutečně na jednání s premiérem vznesl," potvrdila mluvčí vlády Barbora Peterová.

Třicetiletý hacker Nikulin byl před dvěma lety v Praze zadržen na americký zatykač a Washington zažádal o jeho vydání. Nikulin se měl nabourat do amerických počítačových sítí a úložišť a ukrást data 80 milionů uživatelů. Podle FBI mohl mít i účast v hackerských útocích proti americké Demokratické straně před prezidentskými volbami v roce 2016.

S žádostí o vydání se ale následně přihlásila i Moskva, kvůli údajné internetové krádeži v řádu desítek tisíc korun. Washington uvádí, že jde o záminku, Rusko podle něj chce, aby Nikulin "nemluvil". Američané jsou přesvědčeni, že na Nikulina mají jasný právní nárok, a celou věc berou jako otázku národní bezpečnosti USA.

"České zákony o vydání jsou velmi jasné, naše zákony jsou taky velmi jasné. Pokud tyto zákony budou dodrženy, pak máme všechny důvody věřit a očekávat, že Nikulin bude vydán do Spojených států," uvedl Ryan včera na dotaz HN. "Mluvil jsem se svými protějšky o potřebě dodržovat zákony," popsal dále Ryan svá jednání s českými politiky.

Z české strany ale situace jednoznačná není, konečné slovo bude mít ministr spravedlnosti. Premiér Babiš už dříve uvedl, že by upřednostnil vydání do USA. Proti je však prezident Miloš Zeman, který už třikrát intervenoval u ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO), aby byl hacker vydán do Ruska.

"Když bychom Nikulina vydali do Ruska, mohli bychom to tady skoro zavřít," popsal diplomat na české ambasádě ve Washingtonu výbušnost celé kauzy. "To je skutečně věc principu, věc spojenecké důvěry," upozorňuje bývalý velvyslanec v USA Petr Kolář.

V aktuálních česko-amerických vztazích to navíc není jediný otazník. Ryan se v Praze rovněž vyptával na tendr na dodávku bojových vrtulníků, kde jedním z účastníků je americká firma Bell. Podle Petra Koláře je na Česku, jakou techniku si vybere. "Jde ale o další zpackaný tendr," upozorňuje Kolář.

Jak uvedl zdroj z české ambasády ve Washingtonu, Američany"nemile překvapilo", když ministryně obrany Karla Šlechtová (ANO) označila už dva roky dlouhé výběrové řízení za "marketingový průzkum". Teď chce tendr začít znovu. Prodej vrtulníků už přitom odsouhlasil i Kongres.

Podle Tomáše Pojara, bývalého náměstka ministerstva zahraničí, soutěž na vrtulníky potvrzuje "naši do očí bijící neschopnost vůbec nějakou techniku nakoupit". V současnosti ministerstvo obrany chystá dosud největší tendr na nákup více než 200 pásových obrněnců za 53 miliard korun. Jedním z účastníků bude také evropská divize americké firmy General Dynamics.

