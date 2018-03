Dopravní nehoda je sama o sobě nepříjemná. Mnohdy však po ní následuje zdlouhavý proces s pojišťovnou. V Directu se rozhodli zjednodušit svým klientům vyřízení této procedury. Nově by na to mělo stačit jen několik kliknutí v mobilní aplikaci. Obdobnou službu v Česku už od loňského roku nabízí pojišťovna AXA, která ji po pozitivních zkušenostech zavedla i na slovenském trhu.

Takzvaná samolikvidace klientem však není jediná inovace, kterou Direct chystá. Přichází také s čidly pro chytrou domácnost, která mohou pomoci škodám předejít.

"Pojišťovna má být nápomocná, nejen když se stane průšvih," říká šéf Directu Pavel Řehák. V roce 2014 koupil Řehák pojišťovnu Triglav a o rok později ji přejmenoval na Direct. Ten byl loni nejrychleji rostoucí pojišťovnou na českém trhu. Zabývá se především pojišťováním aut.

Inovace pojišťoven Samolikvidace ◼ Klient se po vzniku škody připojí přes mobilní nebo internetovou aplikaci. Navolí si typ auta, rok výroby a poškozené díly. Vyfotí poškození a aplikace mu sama vypočítá a nabídne výši odškodného. Pokud s ní zákazník souhlasí, tak mu je obratem vyplacena. Sledování jízdy ◼ Do automobilu se namontuje telematická jednotka sledující styl jízdy a lokality, v nichž se řidič pohybuje. U pojišťovny AXA stačí mít chytrý telefon, do kterého si zákazník nainstaluje aplikaci AXA Drive. Styl jízdy a počet najetých kilometrů se pak odrazí na ceně pojistky. Chytrá domácnost ◼ Zákazník umístí senzory na vodu či pohyb. Pokud bude vytopena koupelna nebo se někdo pokusí vloupat do bytu, tak o tom bude okamžitě informován přes mobilní aplikaci.

Pojišťovny přitom často upozorňují na to, že například povinné ručení nepokryje výdaje s ním spojené. U Directu přitom činí podíl povinného ručení na celkových prodejích téměř 70 procent. "Není to vůbec jednoduché, ale třeba v povinném ručení pro soukromé osoby existuje cesta, jak dělat ten produkt ziskově. Když se podíváte na pojištění flotilové, tak to je v podstatě systematicky ve ztrátě. Celý flotilový trh je 20−30 procent ve ztrátě a v podstatě to nemá smysl dělat," vysvětluje Řehák, jehož pojišťovna se na firmy příliš nezaměřuje.

Direct má od února nového investora, skupinu Odyssey 44, za níž stojí spoluzakladatel skupiny Penta Martin Kúšik. Ačkoliv Odyssey 44 získala ve společnosti polovinu, řízení přenechá stávajícímu ma­nagementu. "Martin Kúšik řekl, ­dělejte to takhle dál a já vám rád ­pomohu z kapitálového pohledu a se strategií firmy v delším horizontu."

Podíl stál nového spolumajitele podle Řeháka "větší" stovky mi­lionů korun. Ty mají firmě pomoci s udržením růstu dosahovaného v posledních letech.

Peníze však chce využít také k financování technologických inovací. Ty působí nejen navenek, ale i dovnitř firmy. "To, co se dá zautomatizovat, chci mít zautomatizované, aby se zaměstnanci mohli soustředit, jak klientům poskytnout správný zážitek," říká Řehák.

Má tak například v plánu ušetřit telefonní operátory psaní na klávesnici. "Jsme v 21. století, proč nemůže počítač rovnou to, co slyší, psát do okýnek? To není tak složité udělat. Dnes tam nejsme, ale směřujeme k tomu," vysvětluje.

Zákazníci však asi nejvíce pocítí inovace směřující navenek. Do konce května firma zavede pro klienty možnost vyřídit si v některých případech odškodnění po nehodě samostatně, bez nutnosti komunikovat se zaměstnanci pojišťoven. "Klient sám zadá, jaký má typ vozidla, rok výroby, co je poškozeno. Vypočítá se mu nabízená částka, a když se mu bude líbit a bude preferovat dostat peníze místo toho, aby auto opravil, tak mu to vyplatíme," vysvětluje Řehák, podle nějž by měly peníze zákazníkům dorazit nanejvýš do dvou dnů. V opačném případě klient nabídku odmítne a pojistka se vyřídí "postaru".

Podobnou aplikaci dnes na trhu nabízí pojišťovna AXA. UNIQA už několik let nabízí službu expresní likvidace, díky které může být tento proces také vyřízen v rámci několika hodin, avšak musí ji zpracovat operátor přes telefon.

Takto vyřízené pojistné události v Directu zpětně zkontrolují lidé a počítače. "Kdybychom tam neměli kontrolu, tak bych to určitě nepustil. Samozřejmě nejsme naivní, abychom nechali pojistné podvodníky nás zruinovat," podotýká Řehák.

Novinkou, která se v posledních letech objevila na pojišťovacím trhu, jsou zařízení, která sledují styl jízdy řidiče a podle toho nabízí klientům bonusy. Tuto možnost nabízí také UNIQA či AXA. Podle Řeháka to však není ekonomicky únosné. "Na českém trhu je hodně těžké najít způsob, jak to vy­užít a přitom pokrýt náklady s tím spojené. Ale myslím si, že to má se zlevňováním technologie budoucnost," říká Řehák.

Direct, AXA a UNIQA jsou spíše menšími pojišťovnami, jejich podíl na trhu loni dosahoval dohromady zhruba sedmi procent. V největších českých pojišťovnách se zmíněným technologickým inovacím věnují spíše sporadicky.

Související