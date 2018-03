Majitelům malých pivovarů se přestává líbit přístup státu k jejich podnikání. Vzhledem k tomu, jak malou položkou je u piva spotřební daň, považují podle svých slov za šikanu, když musí opakovaně prokazovat stabilitu svých firem a platit statisícové zálohy, aby vyvrátili, že se v budoucnu dopustí daňového deliktu.

Včera se majitelé malých pivovarů sešli, aby se dohodli na postupu a dalším jednání s ministerstvem financí a celní správou. "Je to komplikovaný problém a víme, že zákon je přísný kvůli metanolové aféře," uvedl Ladislav Vrtiš, majitel plzeňského pivovaru Raven. Právě on odstartoval vlnu zájmu o potíže malých pivovarů, když si na Facebooku minulý týden postěžoval na postup celní správy. Ta mu vyměřila stotisícovou zálohu na daň poté, co se pivovaru podařilo zvýšit výrobu a pro celníky se stal takzvanou nestabilní firmou. "Druhý den po mém facebookovém příspěvku mi volala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) a pozvala mě," dodal Vrtiš. Právě kvůli chystanému setkání s ní uspořádal Vrtiš setkání s ostatními majiteli minipivovarů, aby se dohodli na dalším postupu vůči státní správě.

Některé historky, které včera v pražském Vinohradském pivovaru zazněly, patřily spíše do kategorie kuriozit. Například když účastníci debaty poukázali na praxi, kdy je potřeba vylít reklamovaný sud piva do kanalizace. Asistují jim u toho obvykle tři celníci, kdy jeden vše sleduje, druhý zapisuje a třetí natáčí na kameru. Spotřební daň z jednoho sudu "desítky" je přitom asi 160 korun. "To je nádherná ukázka, jak je to celé efektivní," uvedl Ondřej Husák, spolumajitel Rodinného pivovaru Zichovec.

160 korun platí malý pivovar spotřební daň z hektolitru uvařené desítky. I kvůli takovým částkám celníci často požadují statisícové zálohy.

Právě nesmyslnost některých požadavků celníků a berních úředníků je důvod, proč chtějí majitelé minipivovarů změnit pravidla. "Měli bychom se zaměřit na nesmyslnost byrokracie a prokazování naší stability, které stát původně zavedl kvůli obchodu s minerálními oleji," argumentoval na setkání Jan Šuráň, prezident Českomoravského svazu minipivovarů.

Popsal, že pokud si dříve majitel pivovaru přikoupil například dva další tanky, přišla mu na kontrolu celní stráž a tím bylo vše vyřešené. Dnes musí zdlouhavě prokazovat, že jeho firma bude i nadále stabilní, a čekat měsíce na vyřízení nového povolení k takzvanému daňovému skladu. "Chtělo by to návrat k původnímu stavu, i když se tomu celníci brání, pro ně by to byl pokles jejich důležitosti," dodal Šuráň.

Nakonec se majitelé pivovarů dohodli na základních bodech, se kterými půjdou za ministryní Schillerovou. Jednak je to zjednodušení administrativy při správě spotřební daně. Zároveň chtějí navrhnout zavedení takzvané paušální daně. Tu by měl každý malý pivovar předem stanovenou bez ohledu na skutečné množství uvařeného piva. Odpadly by tak zdlouhavé kontroly, zdali si majitel někam "neulil" sud piva.

Kromě toho chtějí, aby nemuseli každoročně dokládat úředníkům potvrzení o bezdlužnosti, když si úřad může tento údaj snadno zjistit sám. Zároveň pivovarníci požadují, aby stát postupoval efektivně, aby se mu kontroly vyplatily. "Dnes jsou schopni kvůli koruně padesát zaměstnat několik lidí na několik hodin," komentoval to další z účastníků debaty.

Jednání zúčastněných stran se bude konat 11. dubna. Majitelé minipivovarů by mohli s návrhy uspět. "Podrobně si vyslechneme, s jakými problémy se ve svém oboru setkali, a společně budeme hledat nejvhodnější řešení," uvedla ministryně Schillerová.

Související