V debatě o stěhování brněnského nádraží Matěj Hollan před několika dny neuspěl. Náměstek primátora za hnutí Žít Brno se snažil prosadit, aby stanice zůstala v centru. Navíc se mu nepodařilo dostat na pirátskou kandidátku pro říjnové komunální volby. Zástupce původně recesistické občanské iniciativy teď přemýšlí, jak dál. V městské politice chce zůstat.

"Diskutujeme, jak podzimní volby pojmout. Účastnit se jich chceme," říká Hollan. Rád by pokračoval v tom, co rozjel. To je především projekt sociálního bydlení či stavba nového koncertního sálu.

V minulých volbách, na podzim 2014, způsobil překvapení. Recesistické sdružení Žít Brno získalo 12 procent hlasů, sedm křesel na magistrátu. Hollan jako hlavní tvář spolku s necelými dvěma desítkami členů se stal náměstkem primátora. Do té doby byl aktivistou, který se zviditelnil úspěšným referendem proti odsunu brněnského nádraží či tím, že u Ústavního soudu pomohl obcím vybojovat právo regulovat hazard na svém území. Po volbách dostal na starost kulturu, sociální bydlení a dopravu.

30 let bylo Matěji Hollanovi, když se stal v Brně náměstkem primátora. V roce 2013 obdržel od Nadace Charty 77 Cenu Františka Kriegla za občanskou statečnost.

Rychle se stal nejkritizovanějším brněnským politikem. Výhrad na jeho adresu jsou plné sociální sítě, média zmiňují, že údajně jezdí načerno tramvají, zneužívá služební auto nebo nezvládá resort dopravy. V únoru proto dopravu přenechal hnutí ANO.

Minulý týden pak prohrál další boj. Zatímco před minulými komunálními volbami jeho hnutí vzalo piráty na svou kandidátku, piráti, kteří mezitím celorepublikově posílili, to samé nyní, když se karta obrátila, neudělali.

Piráti ho do letošních voleb na kandidátku nevzali. "Nepřesvědčil dostatečné množství našich členů, že by byl přínosem," říká šéf brněnských pirátů Tomáš Koláčný. Mimochodem, právě jeho vytáhlo při minulých volbách Žít Brno až do křesla radního. Hollana a další lidi z hnutí teď na kandidátku nevzalo pouhých 12 členů brněnské pirátské buňky − víc jich v Brně není.

Jako důvod neúspěchu v pirátských primárkách vidí Koláčný Hollanovu pověst. Mimo jiné připomíná právě údajnou jízdu načerno tramvají. Hollan nadále tvrdí, že z tramvaje před zraky revizorů vyběhl hledat ztracené klíče.

Předsedkyně Žít Brno Barbora Antonová tvrdí, že kritici vyčítají Hollanovi věci, které buď nesouvisí s jeho prací, nebo za ně nemůže. "Všichni řeší, že je rozkopané Brno, ale to není Matějova věc, ale odboru investic, který spadá pod ANO," říká. Podle ní jsou za kampaní především ti, které odstavil od vlády ve městě. Teď proti němu používají podobné zbraně jako on proti nim, tedy útoky na sociálních sítích. "Odstavil jsem od moci Romana Onderku (bývalý primátor a nyní poslanec ČSSD) i ODS. Věděl jsem, že po mně půjdou a nenechají na mně nit suchou," prohlašuje Hollan.

Někteří kritici mu vyčítají i to, že místo práce cestuje po světě a že zbytečně najezdil desetitisíce kilometrů. Hollan se brání, že díky tomu dokázal prosadit pro Brno nový koncertní sál, který se začíná projektovat. "Pokud bychom ty tisíce kilometrů nenajezdili, nevěděli bychom, co máme stavět. Pracovní cesty k výkonu funkce patří," říká Hollan.

"Na rozdíl od generací předchozích politiků o práci jenom nemluvil, ale dělal konkrétní věci," kvituje Hollanovu aktivitu ředitel Národního divadla Brno Martin Glaser. Odpůrcům podle něj může vadit i Hollanův raketový start. "Možná jde o to, že vystřelil velmi rychle, že si neodpracoval kariérní vzestup. Kritický pohled na něj je tím pádem ostřejší, než by byl na obvyklé politiky," uvažuje Glaser. "V mnoha pohledech to není standardní politik, ale má neobyčejný politický talent. Lidi jako on by Česko v politice opravu potřebovalo," dodává.

Hollanovo působení ve funkci náměstka je podle něj mimořádně pozitivní, i kvůli tomu, že dokázal na kulturu získat peníze. "Na politickém poli odvedl obrovské množství práce, aby se rozpočet Národního divadla zvýšil. Jsou to desítky milionů, které šly na platy, provoz, pořádání Janáčkova festivalu," vypočítává Glaser, podle něhož by bylo dobře, kdyby mandát obhájil. "Už by se to nemusel učit, měl by na co navazovat, pokračovat. Brněnská kultura za jeho funkčního období udělala velikánský krok dopředu," shrnuje.

Vedle kultury je Hollanovou hlavní oblastí sociální bydlení. V něm s kolegou Martinem Freundem (Žít Brno) prosadil projekt Rapid Rehousing, tedy Rychlé znovuzabydlení. V něm město vytipovalo 500 rodin s dětmi, jež byly na ulici nebo bydlely v nevyhovujících podmínkách. Z nich vylosovalo desetinu, té přidělilo byty. I tento krok vyvolal kritiku a obavy, že nebudou platit nájem nebo byty zničí. "Dvaačtyřicet rodin už po roce prodloužilo nájem, protože neměly dluhy. Počítám, že úspěšnost bude až 48 rodin," říká Hollan.

Způsob, jakým Brno řeší bezdomovectví celých rodin, už začíná sbírat ocenění. Loni například získal cenu Evropské federace národních organizací pracujících s lidmi bez domova. "Ukázalo se, že sociální politika v České republice může fungovat," říká Jan Sládek z Agentury pro sociální začleňování. "Nese to lepší výsledky než všechny jiné dosud vyzkoušené cesty," dodává.

Brněnský příklad začíná inspirovat i ostatní města. "Způsob řešení bytové politiky, jaký nabídli jako jedni z prvních lidé z Žít Brno, byl velkou inspirací pro tvorbu bytové politiky v Poličce," říká tamní zastupitel Jan Jukl (ČSSD), podle něhož je to příklad, jakým způsobem se dělá "moderní levicová evropská politika".