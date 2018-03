Ruský prezident Vladimir Putin v úterý vyhlásil státní smutek kvůli tragédii v sibiřském Kemerovu, kde v obchodním centru uhořelo 64 lidí, z toho 41 dětí. Krátká návštěva v tomto městě zdržela prezidenta od rychlé odpovědi na vyhoštění více než stovky ruských diplomatů ze Spojených států, Velké Británie a zemí Evropské unie.

Ruské ministerstvo zahraničí označilo vyhoštění za "nepřátelský krok, který nezůstane bez odezvy a budeme na něj reagovat". Akci vidí jako "provokativní gesto příslovečné solidarity zemí, které se nechaly vést Velkou Británií v takzvaném případu Skripalů a které se neobtěžovaly zjistit okolnosti toho, co se stalo". Západní státy vyhostily diplomaty v reakci na otravu bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dcery v Británii.

Nejpravděpodobnější reakcí teď bude vyhoštění stejného počtu západních diplomatů z Ruska. To potvrdil i předseda senátního výboru pro mezinárodní vztahy Konstantin Kosačev. "Zprávy by měly vypadat následně: USA rozhodly o vyhoštění šedesáti ruských diplomatů ze Spojených států a šedesáti amerických diplomatů z Ruska. Nelze ponechat bez odpovědi provokativní kroky," napsal na Facebooku.

Ne všichni s tím souhlasí. "To by byla emocionální reakce. Jaký je cíl rozhodnutí o vyhoštění? Snaha zatáhnout do konfliktu s námi co nejvíce zemí. Jestli se necháme vmanévrovat do uměle vytvořeného konfliktu, zkomplikuje to naše vztahy s dalšími zeměmi," řekl moskevskému listu Nězavisimaja gazeta bývalý ruský velvyslanec v Saúdské Arábii a nyní místopředseda Asociace ruských diplomatů Andrej Baklanov. "Neměli bychom trestat zrcadlově, ale především toho, kvůli komu se to děje. Takže hlavní úder by měl směřovat na Británii," říká Baklanov.

Jiní experti varují před dalším kolem konfrontace se Západem. "Celý Západ vnímá incident se Skripalem jako akt agrese nebo přinejmenším jako nepřípustné kroky na území členské země NATO. Je těžké dávat optimistické předpovědi ohledně uklidnění situace," řekl deníku Kom­mersant prezident moskevského Centra politických technologií Boris Makarenko.

Důvody k optimismu nevidí ani ředitel ruské Rady pro vnější a obranou politiku Fjodor Lukjanov. "Ve vztazích Ruska a kolektivního Západu je to největší krize od 80. let minulého století. Dokonce ani události na Krymu a ukrajinská krize v roce 2014 nevedly k takovýmto krokům," říká Lukjanov. Konfrontaci se snaží vysvětlit tím, že protivníci s její pomocí řeší své vnitřní problémy. "Nebezpečí situace spočívá v tom, že se proti Putinovi vědomě či spontánně rozvíjí scénář Saddám Husajn. Jenže Rusko má jaderné rakety, takže to stejně dopadnout nemůže," uvádí Lukjanov příklad bývalého iráckého diktátora.