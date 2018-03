Od ledna příštího roku většinu škol čekají výrazné změny. Vláda včera přislíbila, že přidá peníze na spuštění takzvané reformy financování regionálního školství. Ta by měla odstranit rozdíly v nerovném postavení obdobných škol v různých krajích. Peníze by měly dostávat podle počtu odučených hodin, nikoliv žáků. "Byl jsem na jednání vlády ujištěn, že nalezení financí na realizaci reformy je rozpočtovou prioritou premiéra," řekl ministr školství Robert Plaga (ANO).

Reforma, jež začne v plánovaném termínu, se týká mateřských, základních a středních škol, konzervatoří i družin spravovaných obcemi a kraji.

Plaga šel na vládu s návrhem, aby se reforma o rok odložila. Obával se, že se na ni nenajdou peníze. Vypočetl, že na její spuštění bude nutné zvýšit rozpočet až o 11 miliard korun. Studie proveditelnosti přitom původně mluvila o třetině až polovině této částky. A na dalších 15 miliard by mělo vyjít plošné zvýšení platů v regionálním školství. Na platy i reformu financování bude podle dřívějšího Plagova vyjádření třeba téměř 30 miliard korun.

Financování škol a co řeší ◼ Celkový rozpočet ministerstva školství pro rok 2018 je nejvyšší v historii. Včetně peněz z EU činí 175,7 miliardy korun. Výdaje na regionální školství jsou téměř 120 miliard Kč.

◼ Roční rozpočet základní školy, kterou navštěvuje zhruba 400 žáků, se pohybuje kolem 19 milionů korun. Po reformě financování regionálního školství by se mohla částka navýšit v řádu o statisíce korun.

◼ Změnu systému financování regionálních škol loni prosadila exministryně Kateřina Valachová (ČSSD). V uplynulých dnech ji spojila s vyjednáváním ANO a ČSSD o podpoře Babišovy nové vlády.

◼ Školy nemají podle Asociace ředitelů ZŠ dostatek financí na svůj rozvoj. Chybí podpora mentoringu a dalšího vzdělávání. Mají problémy se suplováním při dalším vzdělávání učitelů. Problémem je nedostatek učitelů.

◼ Za velký problém školství považuje Jaroslav Jirásko z asociace, že se zavádí řada změn "shora", které nejsou dostatečně připraveny. Chybí i osvěta učitelů, kteří se pak se změnami těžce sžívají.

Zpráva o reformě potěší nejen školské odbory, ale i zástupce ředitelů základních škol, učitelů či Sdružení místních samospráv ČR. Podle člena rady Asociace ředitelů základních škol Jaroslava Jiráska by nový model měl být spravedlivější a omezit vliv krajů.

"Cílem není školám přidat, což samozřejmě nutné je, ale o tom se jedná po jiných liniích. Cílem je financování zjednodušit, omezit přerozdělovací vlivy různými koeficienty a také zmírnit 'honbu za žáky', protože speciálně střední školy nyní berou prakticky každého, neboť to jsou pro školu peníze," řekl HN Jirásko, který je ředitelem ZŠ K. J. Raise v Lázních Bělohrad.

Při novém financování bude podle Jiráska mít ředitel jistotu, že když přijme jen ty nejlepší a některé odmítne, nebude finančně bit. "Takže sekundárně by to mohlo ovlivnit i kvalitu škol," míní.

Také ředitel Smíchovské střední průmyslové školy Radko Sáblík je přesvědčen, že reforma bude užitečná, pokud se ale pro školy najde dostatek peněz. Podpoří podle něj menší počet žáků ve třídách, vzdělávání může být efektivnější a učitelé budou i motivováni lepšími pracovními podmínkami.

Za spuštění reformy podle původního plánu lobbovaly u premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) před jednáním vlády i profesní organizace. "Reforma byla (loni) přijata za nebývalé politické shody, zároveň má velmi širokou podporu ze strany pracovníků školství. Všichni od ní očekáváme jasné a spravedlivé finanční toky, které především dají školám jistotu jejich příjmů v daném roce," uvedly v dopise. Konstatovaly, že přestože se v posledních letech podařilo díky třem rekordně vysokým rozpočtům zastavit další zvyšování vnitřního dluhu v českém školství, to je dál hluboce podfinancované.

Ministerstvo v úterý uvedlo, že z požadovaných 11 miliard korun by téměř polovina měla jít na vyrovnání regionálních rozdílů v odměňování učitelů. Další peníze by směřovaly do možnosti dělení výukových hodin.

Kromě reformy by zástupce ředitelů ZŠ byl ale i pro větší autonomii škol. "Každou novelu a zákon provází stohy prováděcích předpisů, metodických a právních výkladů. Pro ředitele jsou závazné. Měli bychom mít určitou autonomii, ale ministerstvo nám diktuje každou minutu našeho života. Já si mnohdy nepřipadám jako svéprávný občan, ale jako vykonavatel úřednických příkazů shora," říká Jirásko.

To potvrzuje rovněž radní pro školství v Praze 4 Jaroslav Míth (ODS). K reformě je ale na rozdíl od Jiráska skeptický. "Když se podívám zpátky, tak všechno, co vzešlo z ministerstva školství za poslední tři roky, počínaje různými vyhláškami a konče snahou řídit vše z nejsvětějšího místa, školám spíše škodilo, než pomohlo," reagoval radní Míth.