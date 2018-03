Ropa, zemní plyn nebo voda proudí přes velkokapacitní kohouty či ventily od moravskoslezské firmy MSA ve více než padesátce zemí, převážně v Asii a Evropě. Devadesát procent produkce podniku s více než stoletou tradicí míří do zahraničí. Výrobce průmyslových armatur, který nyní patří pod ruskou skupinu ČTPZ, by rád pronikl i na další kontinenty.

V posledních měsících ale českým vývozcům obecně hledání a nacházení nových trhů vázne. Fakt, že v Česku už pět měsíců vládne kabinet bez důvěry, mimo jiné znamená i to, že se až na jednu výjimku nekonala významnější zahraniční cesta vrcholového politika mimo Evropu, který by s sebou vzal také byznysmeny.

"Když jedete s politiky, lépe vám tam otevřou dveře," vysvětluje důležitost ekonomické diplomacie Roman Baláž, obchodní ředitel MSA Armatury. "Když se potřebujete dostat do země, kde už jsou velké, etablované konkurenční firmy, bez diplomatů a politiků je to velmi těžké," neskrývá rozčarování nad stávajícím vakuem.

4,2 bilionu Kč činila v roce 2017 hodnota českého vývozu do zahraničí.

Ústavní činitele, kteří od voleb téměř nevytáhli paty z Evropy, kritizuje otevřeně i prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák. "Pro podnikatele je to hodně špatná zpráva. Politici nezvládají svoje postavení ve prospěch byznysu. Jsme exportní zemí, potřebujeme kontakty politiků, abychom je využili tak, jak je využívají naši němečtí, rakouští a francouzští kolegové. Nás to oslabuje," zlobí se Hanák.

Pozastavení politicko-ekonomických cest na nejvyšší úrovni se nelíbí ani Hospodářské komoře ČR. "Podpora státu je obzvlášť v některých zemích, jako je třeba Čína, oblast Střední Asie, ale i Afrika, pro podnikatelský úspěch klíčová," vysvětluje viceprezident komory Bořivoj Minář. Podle něj je ekonomická diplomacie nutností. "Tuto strategii už řadu let praktikují západní země jako Německo, Francie nebo Itálie. A podívejme se, jak jsou jejich firmy v řadě tendrů a projektů úspěšné," poukazuje Minář.

Kdy se situace pro tuzemské podnikatele s mezinárodními ambicemi zlepší, je nyní těžké odhadovat. Na rozdíl od předchozích let zatím nemohou počítat s podporou prezidenta Miloše Zemana. Ten naposledy vyrazil na zahraniční cestu mimo Evropu loni koncem listopadu. Do Ruské federace s sebou vzal rekordně velkou delegaci byznysmenů, kteří obsadili tři vládní letadla. Kdy se podobné cesty dočkají exportéři znovu, ale zatím není jisté. "Plán není k dispozici," odpověděl stručně mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček na otázku, jaké zahraniční cesty za účasti byznysu Zeman pro tento rok plánuje.

Na žádnou zahraniční cestu mimo Evropu nevyjel od svého jmenování ani premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). "Pan premiér nám na tripartitě řekl, že teď hodlá jezdit jenom po unii," říká prezident průmyslníků Hanák.

To, že se až do sestavení nové vlády s důvěrou Babiš hodlá soustředit zejména na upevňování českého postavení v rámci Evropy, potvrzuje i mluvčí vlády Barbora Peterová. "Předseda vlády bude nadále pokračovat v multilaterálních zahraničních aktivitách s důrazem na účast na zasedáních Evropské rady," shrnuje Babišův zahraniční program pro následující měsíce Peterová.

Jenže podle Hanáka žádají tuzemští exportéři pomoc politiků úplně někde jinde. "Potřebujeme jezdit do Asie. Do zemí jako Indonésie, Filipíny, Čína, Vietnam, kde je potřeba držet kontakty. Jižní Ameriku dlouho nikdo nenavštívil − Mexiko, Peru, Chile, to jsou státy, které jsou pro české podnikatele nesmírně zajímavé," vysvětluje.

Tlak od exportérů vnímají i na ministerstvu průmyslu a obchodu. Šéf úřadu v demisi Tomáš Hüner (nestraník za ANO) je v úvodu zmiňovanou výjimkou − uspořádal zahraniční delegaci do Indie. Během šestidenní cesty tu o nových zakázkách spolu s ním úspěšně vyjednávalo 22 zástupců v Česku sídlících firem. Jeho misi ocenil i prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Další obdobnou cestu má v následujících měsících naplánovanou pouze předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD). Podnikatele vezme v květnu na pětidenní cestu do velmi poptávané střední Afriky, na podzim pak plánuje další žádanou zemi, Omán. "Snažíme se naslouchat zájmu Hospodářské komory nebo Svazu průmyslu a dopravy, tedy zástupců českých podnikatelů, kteří chtějí své produkty, služby nebo technologie nabídnout v zahraničí. Právě i naše následující květnová mise do Nigérie a Keni byla iniciována tímto způsobem," potvrzuje Štěch.

Související