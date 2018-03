Předseda Sněmovny reprezentantů USA Paul Ryan patří mezi esa netrumpovské americké pravice. Tedy té, která hájí úctu k právu, zasazuje se o nižší daně a větší svobodu jednotlivce, netorpéduje dohody o zónách volného obchodu, negratuluje Vladimiru Putinovi k tragikomicky totalitnímu znovuzvolení. Té, která vyznává křesťanské hodnoty, netweetuje pořád nějaké ptákoviny, nechová se neurvale k ženám, nemazlí se s Ku-klux-klanem, neplive vulgárně a nedůstojně po svých kriticích.

Česká média o něm začala pořádně psát před šesti lety, když se stal viceprezidentským parťákem Mitta Romneyho. Republikánská dvojice tehdy, jak známo, prohrála ve střetu s Barackem Obamou a Joem Bidenem. A Ryan sám pak o čtyři roky později odolal tlakům, aby se pustil do prezidentského klání. Patrně udělal dobře, neboť by jej vlna trumpovského nihilismu smetla stejně jako ostatní.

Možná zkrátka jeho chvíle ještě přijde, nakonec mu ještě není ani padesát. A bude to právě on, kdo republikány vyvede ze sebeničivých bažin. Už proto je dobře, že se naše země, nepřekvapivě s výjimkou zdejšího proruského prezidenta, vynasnažila jej vřele uvítat.

Ryan tu patrně připravoval půdu pro možný nákup obrněnců pro českou armádu. Jistě také hovořil o tom, co bude dál po vyhošťování ruských diplomatů. A samozřejmě mluvil se svými hostiteli o případu ruského hackera Jevgenije Nikulina zevrubněji než jen ve smyslu, že je třeba dodržovat zákony, aby mohl být tento člověk vydán do USA − což byla celá Ryanova nicneříkající odpověď, když se jej na to ptali na tiskové konferenci.

Ale aspoň že s českými novináři mluvil. Třeba Obama, když tu byl, se ani k tomu neměl. Pravý význam Ryanovy návštěvy stejně spočívá v tom, co nepotřebuje slov, tedy v jeho nesetkání se se Zemanem. Víme, že to s ním na Hradě máte těžké, jako by nám Paul Ryan říkal a dodával: Ale nebojte, ani u nás na tom nejsme zase o mnoho lépe. Třeba jednou přijdou lepší časy.

Související