Narůstající množství plastů v oceánech ilustruje, jak závažným problémem může být dlouhodobě neregulované nakládání s odpady. V rámci Evropské unie se proto připravuje tzv. oběhový balíček. Jeho cílem je podpořit přechod ekonomik zemí EU k cirkulární ekonomice. Takto je pojmenován koncept spočívající v uzavření cyklu nakládání s materiály, kdy ty, které dnešním pohledem pokládáme za odpad, se mají nově stát rovnocenným vstupem do výroby. Hlavním pozitivem má být omezení výskytu odpadů v našem životním prostředí a výrazné snížení těžby neobnovitelných zdrojů.

Jako u každé regulace i zde přichází prostor pro právní poradenství, které má pomoci regulovaným subjektům se s uloženými povinnostmi vyrovnat. A pokud jde o advokacii, nemělo by zůstat pouze u prostého přetlumočení obsahu předpisů klientovi. Advokát by měl být schopen přijít s inovativními řešeními, která pomohou efektivně dosáhnout cílů regulace. Zde advokátovi již nestačí pouhá znalost práva. Musí prokázat skutečnou schopnost klientovi naslouchat a pochopit specifika jeho odvětví. Pro takové pochopení je podstatnou podmínkou umění skloubit právní, ekonomické a technické myšlení. Bez tohoto mezioborového přesahu se v regulovaných oblastech do budoucna advokát neobejde.

Příkladem výše uvedeného přístupu napříč obory jsou kolektivní systémy. To jsou organizace založené výrobci produktů, kterým již současná legislativa ukládá povinnost postarat se o ně, až doslouží. To znamená, že odpovědnost výrobce nekončí okamžikem prodeje zboží zákazníkovi ani okamžikem, kdy uplyne záruční doba. Odpovědnost výrobce je rozšířena i do fáze po ukončení životnosti výrobku. Kolektivní systémy typicky sdružují výrobce v daném segmentu, kteří jinak mezi sebou na trhu soutěží, a zajišťují sběr a zpracování výrobků po konci jejich životnosti. Lze očekávat, že využití tohoto konceptu bude do budoucna rozšířeno do mnoha dosud nepokrytých oblastí, jako je farmacie, textil či nábytek. Není přitom výjimkou, že kolektivní systém má ve správě až miliardové prostředky. Nároky na kvalitu instrumentů řídících tyto soukromě založené systémy jsou tak logicky vysoké a není radno podceňovat právní aspekty jejich fungování.

Založení kolektivního systému přitom nemusí být jedinou možnou reakcí výrobců na nástup oběhového hospodářství. V kombinaci s moderními technologiemi lze očekávat, že dojde k proměně řady distribučních modelů. Výrobce bude mít kupříkladu svůj výrobek více pod kontrolou díky jeho pronájmu spotřebiteli namísto jeho prodeje či zavedením možnosti výměny starších modelů produktů za novější. I zde přitom bude pro konkrétní volbu podstatné pochopení všech právních specifik konkrétního segmentu trhu.

