Voynichův rukopis, tajemný svazek z počátku 15. století, jehož jazyk ani písmo se dosud nikomu nepodařilo rozluštit, zasáhl do letošních cen českého designu. Titul Grand designér roku získala návrhářka běloruského původu Nastassia Aleinikava, která se záhadnou starou knihou nechala inspirovat. Pořadatelé soutěže Czech Grand Design vyhlásili včera večer vítěze v deseti kategoriích. Hlavní z nich vyhrála právě šperkařka Aleinikava.

Porota ocenila její kolekci náušnic Voynichův rukopis a ještě soubor brýlí Collection#3 − Utopie. Dvě série mají rozdílnou dynamiku. Zatímco šperky vyzařují jemnou a decentní krásu, brýle jsou především odvážné.

Zlaté a stříbrné náušnice mohou nosit i ženy bez dírek v lalůčcích. Některé "rostliny" mají krášlit celé ucho, na které se zavěšují podobně jako například naslouchátko. Tvary náušnic vycházejí z botanických ilustrací starého rukopisu, o jehož účelu se mnoho neví. Připomíná herbář, nebo také astrologickou příručku. Možná vznikl na dvoře císaře Rudolfa II., název získal po americkém obchodníku Voynichovi, který rukopis koupil na počátku 20. století v Itálii. V současnosti je ve sbírce Yaleovy univerzity.

Czech Grand Design ◼ Grand designér roku – Cena Erste Premier: Nastassia Aleinikava

◼ Designér roku – Cena Ministerstva kultury ČR: Jan Čapek

◼ Grafický designér roku: Tomáš Brousil, Matěj Chabera a Jakub Korouš

◼ Fotograf roku: Václav Jirásek

◼ Ilustrátor roku: Jan Šrámek

◼ Objev roku: GEOMETR

◼ Výrobce roku: Rückl

◼ Módní designér roku: Lenka Vacková

◼ Designér šperku roku: Nasta­s­sia Aleinikava

◼ Do Síně slávy byl uveden: Václav Cigler

Návrhářka, která vystudovala v Praze na UMPRUM ateliér Evy Eislerové, hledá podněty v minulosti často. "Z historie mohu čerpat neustále. Většinou potřebuji nějaký příběh, který mě pak při tvorbě vede," říká Aleinikava, jež se například pro svou sérii broží inspirovala sbírkou válečných vyznamenání svého dědečka, bývalého vojáka z druhé světové války.

Svou kolekci brýlí zase stylizovala do žánru sci-fi. Precizní, ručně vyráběné brýle mají kosmopolitní šarm, některé jsou jako masky − za tmavými skly skrývají identitu své majitelky, jiné jsou čiré. "Chci dělat slow design. Lidé často kupují rychle vyrobené, odbyté věci. Zvykli si, že špatná kvalita je norma. To mi docela vadí," říká letošní Grand designérka, která se prý do Běloruska vrátit neplánuje. I když by se jí tam mohlo vést dobře. Jak říká, tamní ženy se parádí více než Češky.

Nejlepší módní designérkou se letos stala Lenka Vacková, návrhářka s malířskými kořeny, která v českém módním byznysu působí trochu podvratně. Jejím tématem je udržitelná móda, vystupuje aktivisticky proti módní nadprodukci a konzumu.

Na předloňském festivalu Designblok udělala happening, při němž si nechala na tělo vlastní krví vytetovat loga populárních oděvních značek. "Vlastní krví proto, že dělníci často za to zboží opravdu platí vlastní krví," říká Vacková s odkazem na otřesné pracovní podmínky lidí v šicích továrnách například v Bangladéši. Krvavé tetování se po měsíci vstřebalo, "stejně tak zmizí módní trendy i značky," dodává ke své akci Vacková.

Návrhářka s velkou ironií po­užívá značku LV, jež je kromě vlastních iniciál také odkazem na logo módního guru Louise Vuittona. Rozdílem je ale použitý logotyp, ten si Vacková pro změnu půjčila od řetězce H+M. Mezi její návrhy patří například velké večerní šaty z tašek Ikey. Porotu letošní ceny Czech Grand Design ale zaujala její recyklovaná kolekce oděvů a koberců, ušitá z částí secondhandového oblečení, na které spolupracovala s firmou Klatex.

Teprve podruhé ve dvanáctileté historii se letos na Czech Grand Design udělovala cena pro nejlepšího ilustrátora. Vyhrál ji Jan Šrámek za ilustrace k výstavě brněnské Moravské galerie nazvané Paneland, největší československý experiment a také za ilustrace pro povedenou knihu Zvláštní okolnosti.

Cenu v kategorii Designér roku již podruhé proměnil Jan Čapek, který dlouhodobě zkoumá možnosti plastu jako výrobního materiálu. Po nafukovacích hračkách z roku 2013 mu letos vynesla cenu PET lahev pro minerální vodu Fatra.

Velkou oblibu u návštěvníků pražské výstavy Best of, která vyhlášení cen předcházela, vyvolal produkt trojice grafiků Tomáš Brousil, Matěj Chabera a Jakub Korouš. Ti vytvořili novou vizuální podobu značky Primeros − lákavě barevné krabičky s kondomy si návštěvníci výstavy mohli odnést domů. Trojice návrhářů za oživení značky získala cenu Grafický designér roku.

Po řadě nominací i finálových umístění z předchozích let si cenu Nejlepšího fotografa odnesl Václav Jirásek za propagační snímky pro MFF Karlovy Vary, kalendář B.K.S. Herectví a také značku Metráž.

Cena pro Výrobce roku připadla znovuobnovené značce Rückl. Trofej si odnesli nejen za mimořádnou kolekci České nebe krea­tivního ředitele značky Ronyho Plesla, ale také za celkový relaunch značky.

Objevem roku se stala tvůrčí dvojice GEOMETR, která představila kolekci vlastního textilu Kontrasty a kontexty.

Ceny Czech Grand Design mají i svou Síň slávy. Letos do ní vstoupil pedagog, sklář a umělec Václav Cigler.

"Průkopnická práce Václava Ciglera leží na pomezí umění a designu, je často nezařaditelná a klade radikální otázky po smyslu materiálu a věcí, jejich přírodní a lidské povahy. Václav Cigler jako první u nás začal uvažovat o šperku jako nástroji tělesné a společenské komunikace, experimentálně se zabýval nafukovacími strukturami a plasty. Pro světovou sklářskou plastiku objevil potenciál optického skla," shrnula Iva Knobloch, kurátorka a porotkyně cen Czech Grand Design.

V kategorii Fotograf roku zvítězil Václav Jirásek, mimo jiné za snímky výrobků z nízkoprahové pracovní dílny pro ženy Metráž. Foto: Czech Grand Design