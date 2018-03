Generální ředitel druhé největší francouzské banky Société Générale, která je většinovým vlastníkem Komerční banky, přiletěl před několika dny do Prahy. Frédéric Oudéa chtěl návštěvu využít hlavně k tomu, aby vysvětlil vedení, zaměstnancům i velkým klientům směřování skupiny v době, která bankám přináší mnoho nejistot. V době, kdy technologie mohou velmi rychle změnit zažité byznysové modely i chování zákazníků.

Po setkání s devíti stovkami zaměstnanců Komerční banky, převážně z regionů, které v pražském hotelu Clarion trvalo téměř tři hodiny, poskytl Oudéa i rozhovor HN: "Chtěl jsem zdůraznit rozsah změn, které bankovní sektor zasahují všude ve světě. Pro zavedené banky to znamená nutnost investic do nových technologií, změnu pohledu na služby a také změnu způsobu práce. Chtěl jsem inspirovat přítomné kolegy, aby na tyto výzvy nepohlíželi s obavami, ale aby se do této transformace osobně zapojili."

HN: Ve Francii Société Générale zavírá řadu poboček a naplánovala propouštění téměř tří a půl tisíce lidí do roku 2020. Neobávají se čeští zaměstnanci, že je nové technologie připraví o práci?

Taková otázka na setkání nepadla. Musíme ale mít na paměti, že nové technologie náš byznys zásadně mění. V konečném důsledku jde o to, celé procesy digitalizovat a klientům usnadnit život. Mít nástroje na to, jak prodávat úvěry mnohem rychleji a efektivněji než při ručním zpracování založeném na papírových dokumentech. Je tu také příležitost zákazníkům v mnoha oblastech radit. Když budeme lepší a rychlejší než konkurence, můžeme získat nové klienty.

Frédéric Oudéa (54) ◼ Pochází z rodiny lékařů, ale po časné otcově smrti rodinnou tradici opustil. Vystudoval elitní školy, z nichž se rekrutují vysocí úředníci i manažeři. ◼ Kariéru začal ve státních službách, byl poradcem ministerstva pro rozpočet v době, kdy ho řídil pozdější prezident Nicolas Sarkozy. ◼ Do Société Générale nastoupil v roce 1995. Generálním ředitelem celé skupiny se stal v roce 2008, v době prohlubující se finanční krize, kdy navíc na banku dopadl skandál vyvolaný miliardovými spekulacemi jednoho z obchodníků. ◼ Od roku 2014 je též prezidentem Evropské bankovní federace.

Snažil jsem se zaměstnancům vysvětlit, že v souvislosti se změnami sice mohou pociťovat nejistotu, obavy, ale současně by měli mít pozitivní přístup. Je například zcela předčasné mluvit o rušení poboček. Až do nich ale lidé budou chodit méně a méně, jako to zažíváme ve Francii, proč síť nepřizpůsobit?

HN: Mají pobočky vůbec budoucnost?

Pobočkám zůstane velmi důležitá role při dojednávání úvěrů, hypoték, při řešení složitých problémů, které je potřeba probrat se specialistou, a při dojednávání podmínek. Takové věci není snadné převést na počítače a mobily. Týká se to i spořicích produktů či pojištění, komplexnějších problémů, které kliknutím nevyřešíte.

Související Fotogalerie Prosperita ještě potrvá

HN: Jaká tedy je budoucnost bankovnictví?

Vidím tři hlavní změny, které budoucnost bankovnictví ovlivní. Zaprvé jsou tu nové technologie, změna chování klientů a schopnost zajistit službu za zlomek nákladů. Zadruhé je tu nová regulace, nová pravidla chránící investory, ale i liberalizace přístupu k datům, k jádru digitální ekonomiky. Současně je zde také povinnost data chránit, stejně jako soukromí klientů. Třetím bodem je velká změna týkající se způsobu, jakým financujeme ekonomiku, například v souvislosti s klimatickou změnou. Je zapotřebí financovat obnovitelné zdroje energie, ale musíme zohlednit třeba i nový trend ve využívání automobilů. Například u aut bez řidičů mluvíme o desetiletém horizontu, což pro banky znamená zítra. To vše musíme integrovat do naší strategie, abychom svůj byznys postupně měnili.

Pozitivní je, že tato zásadní transformace bude probíhat v příznivém ekonomickém prostředí. Krátkodobé ekonomické výhledy jsou dobré. Deset let po začátku finanční krize můžeme říct, že pokud ve světě nedojde ke katastrofě, čekají Evropu nejméně dva relativně příznivé roky. Bude se normalizovat měnová politika, která byla pro banky v době negativních sazeb velkým problémem.

Sweet spot ◼ Když Frédéric Oudéa mluví o českém bankovním trhu a o pozici Komerční banky (KB) v rámci francouzské skupiny Société Générale, použije anglický výraz, který se do češtiny těžko překládá: "sweet spot". Termín ze sportu – z tenisu či baseballu – v původním významu označuje místo s nejlepší kombinací faktorů a sil k tomu, aby po úderu pálkou míček letěl tak, jak má. Česko podle Oudéy takovým trhem je. ◼ KB patří mezi tři největší finanční domy a vydělává na poptávce po úvěrech, která roste. Špatných úvěrů je minimum, spotřebitelé a firmy nejsou předlužené a dobře splácejí. ◼ Co je pro majitele KB ideální, nemusí být nejlepší pro zákazníky. Zdejší bankovní trh je méně roztříštěný a to znamená menší konkurenci. Proto například tak dlouho trvalo, než klesly poplatky za vedení účtu a proto platili Češi vyšší úroky ze spotřebitelských úvěrů, i když ostatní sazby byly blízko nule. ◼ Udržet se na "sweet spotu" i v budoucnosti ale nebude snadné. Pro Komerční banku to znamená umět se rychle změnit a včas využít nových technologií. ◼ Oudéa říká, že to platí i pro něj osobně: "Zkouším programovat. Setkávám se s mladými inženýry, je jim pětadvacet osmadvacet let, abych se naučil základy programování pro iPhone, abych rozuměl technologickým změnám a byl schopen dělat správná rozhodnutí."

HN: Co banky ještě čeká, jak se bude měnit evropský bankovní sektor?

V eurozóně dojde v následujících letech k dokončení bankovní unie a to může být pro evropské banky příležitost. Stále totiž působíme na fragmentovaných trzích a z jejich sjednocení bychom měli profitovat. To se týká především kapitálového trhu. Budou zde silné banky orientované na spotřebitele, celonárodní i regionální, obojí může fungovat. Změní se však jejich velikost. Z této perspektivy je český trh mnohem méně roztříštěný než řada jiných a může být modelem pro jiné země. Na zdejším trhu budou vždy noví hráči, jisté míře fragmentace se nevyhneme, ale to, že jí není příliš, je podle mého dobře.

Dále máme v Evropě několik bank, které nejsou zaměřené na drobné střadatele, ale na velké korporace. Ty musí mít opravdu velkou rozvahu. Pro financování nějaké akvizice za 10 miliard eur musíte požádat pět či šest bank, aby se připojily. Aby bylo na takový úvěr možné vyčlenit dvě miliardy eur, musíte být už velká banka s velkou rozvahou. Nemyslím si, že takových bank bude v Evropě 10 až 15, spíše čtyři či pět.

Nebude tu jen jeden model. Každá banka si musí určit svoji strategii, každá si musí zajistit, aby na své aktivity měla dost sil, velikost, která jí umožní konkurovat, a musí se také vyhnout přílišné byrokracii. Abyste získali a udrželi nové talenty, musíte být pružní, musíte vytvořit správné podmínky a změnit manažerské modely. A to není snadné.

HN: Debatuje se také o tom, zda banky ohrožují inovace z oblasti finančních technologií, nebo zda jsou naopak příležitostí, pakliže budou banky dostatečně flexibilní. Jak to vidíte vy?

Před třemi čtyřmi lety byla nálada taková, že fintech je konkurence. Teď bych řekl, že došlo ke všeobecné změně vnímání: jsme mnohem více v určitém módu spolupráce. Pro fintech firmy znamená spolupráce s bankami cestu ke zvětšení byznysu, k získání klientských referencí, ke zrychlení rozvoje mnohem stabilnějším způsobem. Pro banky to zase může být cesta k urychlení inovací. Než abychom něco sami stavěli, můžeme mít bezprostřední přístup k nové technologii a ušetřit čas. Pokud jde o fintech, u bank teď pozoruji změnu v přístupu.

HN: Směrnice označovaná jako PSD2 ovšem letos umožnila fintechovým firmám využívat bankovní data a na jejich základě nabízet služby a bankám vlastně konkurovat.

Máme dobrou šanci v této soutěži vyhrát, pokud se změníme a přijmeme myšlenku, že transformace je nezbytná. Máme důvěru klientů, možnost investovat a tak dále. Kdybychom se ale nezměnili, byla by to hrozba.

HN: Jak se na tyto změny dívá Evropská bankovní federace, jejímž jste prezidentem?

Naše pozice je, že když děláte stejné věci, stejné služby jako banky, měli byste mít i stejnou regulaci, stejné povinnosti. Když přijímáte vklady, musíte také přispívat do národního fondu pojištění vkladů. Jde o stejné podmínky pro všechny.

Je rovněž třeba se zabývat kyberhrozbami. Tady musíme být všichni velmi pokorní. Nikdo nevidí celý obrázek reality, hrozeb je mnoho a potřebujeme kolektivní úsilí a dobrou spolupráci mezi privátním sektorem a veřejnými institucemi.

HN: Budou mít centrální banky kapacitu na to, aby zajistily, že fintech firmy, které nakonec dostanou licenci, budou dostatečně chránit naše data a dodržovat ostatní pravidla?

V to doufám. Budeme se to ale asi učit za chodu. Je docela možné, že nějaký problém nastane a pak budeme možná muset tuto regulaci upravit. Na poli digitálních technologií je prostě těžké mít absolutní jistotu. Je třeba k tomu přistupovat s trochou pragmatismu a prozíravosti, protože vstupujeme na nové území a nikdo nemůže říci, že si je stoprocentně jistý, jak tyto problémy vyřešit.

HN: Ekonomiky střední Evropy rostou rychleji než na Západě, což vytváří potenciál pro bankovní byznys. Proč je pro Société Générale lepší mít jen 60 procent, proč nezvýšit podíl v Komerční bance a nemít z českých aktivit víc zisku?

Zaprvé, je to politika celé skupiny. Máme to tak v Rumunsku, v Maroku i v dalších zemích. Ano, z krátkodobého pohledu bych asi uměl ekonomicky zdůvodnit, že je lepší vlastnit banku celou. V dlouhodobé perspektivě z toho ale takto mají prospěch i ostatní akcionáři včetně místních fondů a individuálních investorů. To dělá banku přijatelnější, důvěryhodnější, atraktivnější pro instituce, regulátora i pro samotné klienty.

Nebereme si sto procent hodnoty, kterou vytvoříme, necháváme ostatní, aby se na tom podíleli. A také pěstujeme místní značku. Vztah k místním značkám je na trhu důležitý. Komerční banka může říci svým klientům a státním orgánům: Jsme místní banka, nejsme jen banka stoprocentně ovládaná zájmy ze zahraničí. A je třeba také říci, že v Société Générale hraje roli rozprostření alokace kapitálu.

HN: Není to také praktické v tom smyslu, že se můžete v případě potřeby některých podílů zbavit, když jsou obchodovatelné na veřejném trhu?

Za deset let, co jsem generálním ředitelem, si nevzpomínám, že by došlo k nějakému prodeji nebo výrazné změně vlastnictví v Komerční bance.

HN: A měli byste naopak zájem rozšířit své aktivity ve východní Evropě?

Vždy říkám, že v některých zemích, například na Balkáně, je obecně potřeba další konsolidace. V České republice, stejně jako v Rumunsku, jsme mezi dvěma třemi největšími bankami. Tady už máme solidní základ pro organický růst a to je priorita. Nevidím ani žádné příležitosti. Na jiných trzích to ovšem může být jinak a my budeme velmi flexibilní. Třeba v Chorvatsku jsme naše aktiva prodali, protože nebyla šance se dostat mezi hlavní trojku bank.

HN: Měli jsme na mysli třeba banku Moneta, která je pátá na českém trhu a část byznysu by mohla být doplňkem pro Komerční banku…

Řeknu vám k tomu něco, co platí i pro jiné trhy, kde působíme: dnes je naší prioritou od základu změnit náš model fungování − zavést nové technologie, myslet na nové služby, restrukturalizovat síť poboček. To vyžaduje velké množství manažerské pozornosti a energie. Nejsem si jistý, že teď je dobrý čas na úvahy o velkých nákupech, jejichž konsolidace do skupiny vždy znamená, že se odvádí pozornost od toho hlavního. Na papíře to často vypadá dobře, ale realitou je, že musíte sloučit IT systémy, různé kultury, klientské báze a podobně.

Dnes se primárně soustřeďujeme na organickou transformaci. A možnost vytvořit hodnotu, když se to povede − nebo i riziko škody, když se to nepovede −, je možná větší než přímý benefit konsolidace. Tam, kde jsme mezi prvními třemi bankami na trhu, není vysloveně nutné dělat akvizice.

HN: V představenstvu Komerční banky je už jen jediný francouzský manažer, Didier Colin. Po letech, kdy banka měla vždy francouzské generální ředitele, je od srpna v čele poprvé Čech − Jan Juchelka. Proč najednou ta změna, respektive − proč to vůbec trvalo tak dlouho?

Z legrace říkám, že v Komerční bance zlikvidovali všechny Francouze ve vedení, až na jediného přeživšího. A teď vážně: je to velký úspěch. Jan Juchelka tam není náhodou. Pro mě je to jeden z velkých talentů Société Générale. Není to proto, že je Čech, mohl by být kterékoli jiné národnosti. My jsme pro něj vytvořili program kariérního rozvoje, kde pracoval přímo se mnou, strávil několik let v Paříži na velmi seniorní pozici pro region východní Evropy. Šlo o to, aby pochopil naši firemní kulturu, získal kontakty v bance, které může plně využít pro rozvoj zdejšího byznysu s korporacemi. Má výhodu, že zná lidi, má know-how. Po pěti letech v mateřské skupině se pustil do své nynější práce s mnohem většími schopnostmi a erudicí.

Naše konkurenční výhoda je totiž přesně to, že jsme velká mezinárodní banka zastoupená v různých zemích a se zkušeností v různých oblastech − nejen ve financování, ale také v oblasti kapitálových trhů, pojištění, faktoringu. Pan Juchelka teď odvádí mnohem lepší práci, než kdyby s námi ty čtyři roky ve Francii nebyl.

HN: Na tuzemské politické scéně se debatuje, zda je správné, že si zahraniční vlastníci bank posílají domů tolik zisku v podobě dividend. Jaký je na to váš názor?

Vracím se k tomu, že jsme spokojeni s naším většinovým podílem v Komerční bance. Zbylých 40 procent zisku zůstává ostatním akcionářům. To je naše klíčová odpověď v této debatě. V tomto Société Générale sehrává zodpovědnou roli. Každý si může akcie Komerční banky koupit a mít prospěch z růstu hodnoty banky.

Chci ale říci ještě jednu věc: mít ziskový bankovní sektor vytváří mnoho příležitostí. Protože takový sektor generuje dostatek kapitálu, aby financoval růst úvěrů. A ten je v Česku velký. K tomu, abyste mohli takový růst financovat, musíte generovat kapitál. To je také výsledek naší zodpovědné dividendové politiky, protože část zisku necháváme v bance. Právě také díky růstu úvěrů byla Česká republika loni jednou z nejdynamičtěji rostoucích zemí v Evropě. Když máte ekonomiku, která roste 4,7 procenta, má velmi nízký veřejný dluh 32 procent HDP, pevnou ekonomiku a bankovní trh, bez nerovnováhy a s dobrými pravidly, jež vytvářejí dostatek zisku k tomu, aby mohly pohánět ekonomiku, to je velmi dobrá situace.

HN: ČNB přišla s navýšením takzvané proticyklické rezervy, která spočívá ve vyčlenění většího množství peněz pro případ krize, ale banky vydělávají víc peněz. Je to správně? Není to problém, který snižuje potenciál pro dividendu?

Není. Hrajeme podle pravidel a umíme si s tím poradit. Kdyby omezení byla v nějaké fázi větší, pak bych možná řekl, buďte opatrní, ale zatím jsme na velmi robustním trhu. Jsem rád, že Komerční banka přispívá k rozvoji české ekonomiky a jsme stabilní, dlouhodobý akcionář, který se své dceřiné společnosti věnuje. Mohu vám říci, že máte méně problémů než ostatní. Měli byste se považovat za sweet spot, tedy region s optimální kombinací faktorů, v Evropě, pokud jde o ekonomiku a finance.

HN: Takže si nemyslíte, že českému trhu hrozí třeba realitní bublina?

Je tu jistě riziko inflace, protože máte tak nízkou míru nezaměstnanosti. To by v dlouhodobém výhledu mohl být problém pro konkurenceschopnost. Také je nutné sledovat úvěrové bubliny. V této fázi si ale nemyslím, že je to nějaký konkrétní problém. Zadlužení domácností je stále relativně nízké. Je důležité, aby poptávka po úvěrech nespočívala jen na spekulaci, že ceny půjdou dále a dále nahoru. Pokud bude poptávka zdravá, ve smyslu poměru úvěru vůči hodnotě nemovitosti a podobných indikátorů, není důvod pro bublinu. Hlídat to je běžný úkol regulátora.

Související Fotogalerie Prosperita ještě potrvá