Takový evergreen z hodin dějepisu to je. Kdykoli se probírá Byzantská říše, je potřeba žákům objasnit, že název je odvozen od malé osady Byzantion u bosporského průlivu, na jejímž místě dal císař Konstantin později vystavět město Konstantinopol. A že Češi mu říkávali Cařihrad, ale dnes toto turecké velkoměsto nese název − pořád ještě někdo tápe? − Istanbul.

A pak lze dodat, že to není ojedinělý místopisný zmatek, protože třeba klíčová bitva druhé světové války sice proběhla u Stalingradu, avšak bojiště se dnes nachází u města Volgograd.

Ale zpátky k dějepravě. Dnes je tomu právě 88 let, co bylo zmíněné město na Bosporu naposledy přejmenováno. Když režim Mustafy Kemala učinil hlavním městem mladé Turecké republiky Ankaru, "poturčil" 28. března 1930 oficiálně i název bývalé osmanské metropole. Výročí to není ani kulaté, ani naše. Říkám si ale, že těmi osmičkami i svým tématem je takové docela české. Na politicky motivovaná přejmenovávání sídelních lokalit a vlastně verbální přelakovávání reality vůbec si Češi během stoletého trvání samostatné republiky potrpěli jako málokdo. Istanbul nám může být útěchou i připomenutím, že v tom nejsme sami. A že se u nás těmto byzantsky okázalým způsobům dařilo, kdykoli jsme se otevřeli Východu či autoritářským principům.

Mácháč, Baťov, Gottwaldov

Případů, kdy nově založená města dostávala z politických důvodů názvy po zakladatelích, je samozřejmě plná historie i zeměkoule. Spousta středomořských a blízkovýchodních Alexandrií by mohla vyprávět, stejně jako ruský Petrohrad, jihoafrická Pretoria nebo americký Washington. Však i v Česku máme Karlovy Vary, Jindřichův Hradec či Františkovy Lázně (jmenují se podle rakouského císaře Františka I., nikoli podle slavné místní sošky symbolizující plodnost).

Něco docela jiného ale je z ideologických důvodů změnit zavedené jméno města ve prospěch nového kultu. Často se má za to, že s touto neblahou praxí u nás začali až komunisté po válce, a to po vzoru ruských bolševiků. Jenže Gottwaldova partaj jako v mnoha jiných případech jenom využila a znásobila tendence, které tady existovaly už dříve.

První velký politický převrat dvacátého století na našem území v říjnu 1918 přežila starobylá jména českých sídel ještě bez úhony. Třeba čerstvě příhraniční Gmünd III. v jižních Čechách se roku 1919 stal namísto zvažovaného Masarykova Českými Velenicemi. Divočejší byla situace na Slovensku, kde řada vesnic dostala jména národních buditelů i politiků (Štefánikovce, Švehlovo, Šrobárová). Přesto se dá říct, že vznik samostatného Československa "odnesly" hlavně názvy ulic, náměstí, nábřeží nebo institucí. Se vzestupem nacionalismu a totalitních ideologií v Evropě však začalo přituhovat.

Ve 30. letech se u nás ke vzteku německých starousedlíků třeba plně prosadil název Máchovo jezero pro dosavadní Velký rybník na Českolipsku. Odkaz na českého národního básníka (oficiálně uznaný až v roce 1961) byl ovšem čajíček ve srovnání s tehdejšími přeměnami přístavu Ferrol v El Ferrol del Caudillo ve Frankově Španělsku nebo Arborey v Mussolinii di Sardegna ve fašistické Itálii. Opravdovým průlomem se v Česku stalo přejmenování Otrokovic na Zlínsku na Baťov. Neoficiálně se název začal používat od roku 1933, k právnímu zakotvení došlo v červnu 1939. Ulice a náměstí přestaly stačit, změny přeskočily na vyšší stupeň. A pootevřená stavidla se brzy otevřela dokořán.

Hned po válce byl Baťov přejmenován zpátky na Otrokovice, protože závody Antonína Bati byly zkonfiskovány na základě Benešových dekretů. Politicky neúnosným se stal i název Německého Brodu, z kterého se roku 1945 stal Havlíčkův Brod, s čímž se svezla i nedaleká Havlíčkova Borová. A protože byla tehdy hromadně počeštěna či přeložena po staletí užívaná německá jména měst a obcí na celé jedné třetině území státu, lidé si na místopisné kotrmelce zvykli. Od proměny okresního města Falknova v Sokolov a lázeňského Frývaldova v Jeseník byl jen krůček k přejmenování baťovského Zlína na Gottwaldov v roce 1949.

Nový nátěr, starý šlendrián

Revoluční komunistický režim rychle pochopil, že nejrychleji a nejsnáze "dosáhne" svých smělých cílů, když jen nově pojmenuje staré poměry. Ostatně funguje to i dnes − přeznačením rychlostních silnic "R" na "D" se ministr dopravy Dan Ťok z hnutí ANO mohl v roce 2016 ze dne na den pochlubit "vznikem" 463 kilometrů nových dálnic.

A tak se to počátkem 50. let v tehdejším Československu začalo hemžit dosud nevídanými názvy podniků, úřadů, ulic, náměstí i škol. Lidem chvíli trvalo, než si uvědomili, že ve skutečnosti jednají s pomalými úředníky týchž úřadů a chodí po rozbitých ulicích týchž měst jako dřív. A že název Gottwaldova, ale i pražských Vinohrad místo původních Královských Vinohrad či nově vzniklého Havířova a sídliště Švermov v Kladně je jen působivý obchodní trik, jak uchlácholit změnychtivou veřejnost.

To je koneckonců důvod, proč je přejmenovávání oblíbeným nástrojem každé revoluce. Ta velká francouzská se roku 1793 vyřádila v zavedení nového letopočtu a kalendáře, na města se nedostalo. Kupodivu i nacistický režim v Německu přejmenoval doma i na později okupovaných územích všechno možné, ale názvy měst ponechal. Teprve komunisté v pozdější NDR cítili potřebu proměnit třeba Saskou Kamenici (Chemnitz) na Karl-Marx-Stadt.

A tak jsme konečně dorazili ke světovým rekordmanům v přelakovávání, k ruským bolševikům. Pravým dědicům všeho byzantského.

Dědicové Cařihradu

Stejně jako město na Bosporu měnilo křesťanské chrámy pomocí nových nápisů v mešity a neslo název svého zakladatele jen do chvíle, než se to Turkům přestalo hodit, tak i bolševiky dráždily zakladatelské počiny carů. Taky něco založit? Moc pracné. Lidé raději rychle hlasují.

A tak se Jekatěrinburg stal Sverdlovskem, Jekatěrinodar Krasnodarem, Petrohrad Leningradem, Novonikolajevsk Novosibirskem, Jelizavetgrad Kirovogradem nebo Caricyn Stalingradem. Mapa Ruska už ve 20. letech 20. století zářila novotou včetně názvu Sovětský svaz, a přitom se fakticky nemuselo nic změnit. Přejmenování se stalo vítanou metodou, jak udržet v chodu permanentní revoluci (dnešní věrozvěstové lepších zítřků vedou permanentní kampaň).

Kvůli ústupu od stalinismu se sice později některé názvy vrátily nebo se šlo cestou neutralizace (ze Stalingradu byl Volgograd, ze Stalinsku Novokuzněck, ze Čkalova Orenburg, z Molotova Perm, z Ordžonikidze Vladikavkaz), ale přejmenovávání pokračovalo. Rusové si tak užili bydlení v Gagarinu, Břežněvsku, Andropovu i Ustinovu. Na sovětské Ukrajině se na paměť prvního československého "dělnického" prezidenta objevilo dokonce město Hotvald (dnes Zmijiv).

Dodnes je k pláči i k smíchu zároveň, že tuhle byzantinskou hru na uctívání mocných převzal od Rusů celý takzvaný východní blok. Maďarsko mělo v 50. letech Sztálinváros (dnešní Dunaújváros), Polsko Stalinogród (Katovice), Bulharsko Stalin (Varna), Rumunsko Orasul Stalin (Brašov). Komunistický Vietnam si později pořídil aspoň Ho Či Minovo Město (Saigon). Ptáte se, proč si to obyvatelé nechali líbit? Rozhodlo se shora, ryc pic. A při nerespektování hrozily sankce. Už před 88 lety při zoficiálnění Istanbulu turecké úřady pohrozily, že dopisy adresované do Konstantinopole budou napříště nemilosrdně skartovány. A hotovo.

Babišovy Průhonice zatím ne

Po pádu komunismu v roce 1989 u nás bylo co vracet do původního stavu, včetně názvu Zlína. I když třeba s Ukrajinou se to srovnávat nedá. Podle zprávy ukrajinského Ústavu národní paměti bylo v této zemi jen v posledních čtyřech letech vráceno původní předsovětské jméno téměř třem stovkám měst a vesnic.

Ovšem vyplývá z toho, že přepisování sídelního názvosloví je dnes všude na ústupu? Nebo že je zbytečné si tyto excesy minulosti připomínat? Kdepak.

Snahu vepsat se do historie či naopak vymazat z paměti obyvatel předchozí mocipány má každý nový, zejména pak autoritativní režim. Například teokratický Írán dal zapomenout na monarchii Rezá Šáha Pahlavího tím, že po Chomejního revoluci v roce 1979 přejmenoval města Bandar Šáhpur na Bandar-e Imám Chomejní a Rezáije na Orumíje. Jiné názvy dostala třeba i řada měst v Africe, kde se nové státy snažily zapudit koloniální minulost.

Samozřejmě se zdá být nemožné, že by se někdy na české mapě mohla objevit jména jako Babišovy Průhonice, Zemanovo Veselí nebo dokonce Babišovo hnízdo u Olbramovic. Jenže příchylnost mnoha Čechů k "dubisku na východě" a k dezinformačnímu přelakovávání skutečnosti není passé. A to se v Rusku vede vážná debata o možnosti udělat z Volgogradu znovu Stalingrad. Uralské město Krasnokamsk se dokonce touží přejmenovat na Putin, prý aby prosperovalo.

Nejnebezpečnějším přetíráním reality jsou však řeči některých politiků, jak nad jiné úspěšná česká společnost nepotřebuje západní spojence ani jejich recepty. Nejradši by je skartovali. Pak by ale bylo na čase sbalit kufry a vyrazit za lepším třeba do francouzské Lutécie. Paříž se jí říká už 1700 let…