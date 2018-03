S výjimkou protiruských sankcí za anexi Krymu se západní země nikdy nedokázaly domluvit na výraznějším společném postupu vůči režimu Vladimira Putina. Včerejší společný krok více než desítky států Západu, k nimž se připojila také Ukrajina, je proto od skončení studené války na počátku 90. let jednou z nejvýraznějších dohod.

Spojenci v čele se Spojenými státy oznámili, že dohromady vyhostí přes stovku diplomatů a dalších pracovníků ruských zastupitelských úřadů, Prahu budou muset opustit tři. Moskva tento krok označila za nepřátelský a upozornila, že zareaguje stejně.

Na koordinovaném postupu se západní země dohodly poté, co počátkem března došlo ve Velké Británii k útoku nervovým plynem novičok na bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dceru. Britové z něj viní právě Rusko a vypovězení více než dvou desítek ruských diplomatů oznámili už předminulý týden.

3 špiony kteří se mají vydávat za diplomaty, vyhostí Česká republika do Ruska kvůli útoku nervovým plynem ve Velké Británii, z něhož je obviňováno právě Rusko. Výrazně více ruských diplomatů oproti Česku vyhostí jen Ukrajina či Spojené státy.

"Jsme pevně zapojeni do západních struktur. A proto když náš spojenec požádá o pomoc, máme mu vyjít vstříc. Proto Česká republika přistoupí k vyhoštění tří pracovníků ambasády," vysvětlil rozhodnutí premiér v demisi Andrej Babiš (ANO), podle něhož jsme svědky "brutálnějšího způsobu špionáže, než jsme byli zvyklí".

Podle informací HN a týdeníku Respekt nevyhostí Česko pouhé nižší diplomaty, ale zástupce ruské rozvědky SVR a vojenské tajné služby GRU.

"Všichni tři mají diplomatický pas. Ale shromažďovali informace a dělali tady špionáž," řekl HN zdroj z diplomatické komunity. "Jsou to zpravodajci, kteří tady získávali informace, získávali důležité kontakty a snažili se ovlivňovat rozhodování v důležitých otázkách jako legislativa, energetika nebo v otázkách bezpečnosti," dodal zdroj. Trojice Rusů bude muset opustit území Česka i s rodinami do začátku dubna.

Rozhodnutí české vlády oceňuje kromě komunistů a SPD celá opozice. Přidávají se i přední diplomaté jako bývalý velvyslanec v USA a Rusku Petr Kolář. "Je důležité, že jsme to koordinovali s ostatními zeměmi, udělali jsme to společně a neuspěchali to. Pan premiér postupoval podle pravidel," říká Kolář, podle kterého je i počet vyhoštěných adekvátní.

Česko má v Rusku v současné době 16 diplomatů, tři místa jsou ale neobsazená. A navíc je jisté, že Rusko v odpovědi na vyhoštění svých diplomatů vypoví ze země stejný počet Čechů. "Kdybychom jich vyhostili více, mohlo by dojít k paralýze českého zastoupení v Rusku," dodal Kolář s tím, že je správné, že se Babiš nenechal zviklat komunisty ani dalšími proruskými jedinci.

Nejvíce Rusů vyhostí Spojené státy, z jejich území jich musí odejít šedesát, z Ukrajiny pak třináct. Ostatní země stejně jako Česko vyhostí jednotky diplomatů.

Na pokyn amerického prezidenta Donalda Trumpa navíc Američané uzavřou ruský konzulát v Seattlu. Ruská ambasáda ve Washingtonu v reakci na rozhodnutí USA na svém oficiálním účtu na Twitteru spustila anketu, který z amerických konzulátů se má na oplátku uzavřít v Rusku.

Když prozápadní země včera odpoledne oznamovaly vypovězení desítek ruských diplomatů, český prezident Miloš Zeman si do Lán pozval ředitele Bezpečnostní informační služby ČR Michala Koudelku. V souvislosti s tím, že Rusko minulý týden označilo Česko za jednoho z možných původců nervového plynu novičok, Zeman Koudelku požádal, aby tajná služba prošetřila, zda Česko nervovou látku novičok nevyvíjelo nebo neskladovalo. A to i přesto, že zprávu minulý týden čeští představitelé vyvraceli.

"Jde o reakci na drzost, které se vůči České republice dopustilo Rusko," vysvětloval prezidentovu žádost jeho mluvčí Jiří Ovčáček a dodal, že Rusko "s tímto absurdním obviněním stále operuje".

Komentář Teodora Marjanoviče čtěte v rubrice Názory.