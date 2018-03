Po čtyřech letech odchází z čela České exportní banky generální ředitel Karel Bureš. Jednomyslně ho odvolala dozorčí rada. Jde přitom o první krok vlády v demisi Andreje Babiše (ANO), kterým chce zahájit reformu státní podpory financování vývozu. Tu Babiš dlouhodobě kritizuje.

Novým šéfem státní banky se stal současný Burešův náměstek a člen představenstva Jaroslav Výborný, který měl doposud na starosti úsek řízení rizik. V bance působí téměř tři roky.

"Věřím, že se nám v součinnosti s naším akcionářem podaří provést banku důležitými reformami, aby mohla nadále plnit svou nezastupitelnou úlohu při podpoře českých exportérů," uvedl včera po svém jmenování Výborný.

17 miliard korun půjčila Česká exportní banka na dvě nedostavené elektrárny v Turecku a na Sibiři.

Bureš musel skončit hlavně kvůli způsobu, jakým banka řešila staré problémové případy. Těmi jsou především elektrárny Poljarnaja v Rusku či Adularya v Turecku. Banka na ně dohromady půjčila více než 17 miliard korun.

Nutno dodat, že ani jeden z případů, na které ČEB dala peníze za Burešova působení, nezkrachoval. Akcionáři, tedy ministerstva financí, průmyslu, zemědělství a zahraničí, se ale často neshodovali na tom, jaký vývoz má banka vlastně podporovat.

Zatímco ministerstvo průmyslu například chtělo podporu malých a středních podniků, ministerstvo zemědělství zase akcentovalo agrobyznys. A podle resortu financí se tak ČEB často zaměřovala na obory, které dnes bez problémů financují komerční banky.

"Nejsem si jistý, zda obchodní strategie banky odpovídá účelu, pro který byla vytvořena," uvedl nedávno v rozhovoru pro HN náměstek ministryně financí Ondřej Landa, pod nějž problematika spadá.

Právě jeho resort bude nyní jediným akcionářem jak ČEB, tak státní exportní pojišťovny EGAP. Před dvěma týdny to schválila vláda. I přesto, že se ostatním ministerstvům ztráta jejich podílů nelíbila, proti nehlasoval nikdo, jen šéf průmyslu Tomáš Hüner (za ANO) se zdržel.

Nyní se čeká, kterým směrem se v podpoře vývozu bude chtít premiér Babiš vydat. Nejpravděpodobnější scénář je začlenění ČEB pod exportní pojišťovnu, jak to navrhoval bývalý šéf dozorčí rady banky a bývalý šéf České spořitelny Pavel Kysilka. Ten s reformou ale neuspěl a koncem roku 2016 v ČEB skončil.

"Návrh pana Kysilky je stále na stole. Je to základní varianta, od které se chceme odrazit. Je ale možné, že podle toho, jak se rozhodneme, budeme potřebovat upravit patřičné zákony. Také ještě nevíme, co nám na to řekne regulátor," komentoval výhled s odkazem na Českou národní banku náměstek Landa.

Souhlas ČNB by byl u reformy potřeba v případě, že by se Česká exportní banka stala buďto stoprocentní dcerou EGAP, nebo kdyby byla přímo začleněna dovnitř této pojišťovny.

Na druhou stranu je na stole stále možnost, že by vznikla úplně nová instituce. "V tom případě by takto transformovaná instituce fungovala jako vládní agentura a nevztahovaly by se na ni principy bankovní, ani pojišťovací regulace," říká mluvčí České národní banky Denisa Všetičková.