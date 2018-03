Navzdory tomu, že značná část ČSSD by nejraději odešla do opozice, míří do čela strany politici vstřícní k vládě s hnutím ANO. Právě takoví kandidáti mají největší šance uspět v dubnových volbách nových místopředsedů sociální demokracie. Vyhovovalo by to premiérovi v demisi Andreji Babišovi i prezidentovi Miloši Zemanovi, který opakovaně koalici ANO a sociální demokracie podpořil.

Podle několika zdrojů HN patří mezi hlavní favority voleb tři celkem z pětadvaceti zájemců − primátor Olomouce Antonín Staněk, radní Kraje Vysočina Jana Fialová a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. "Vedení ČSSD Královéhradeckého kraje podpoří Staňka, Fialovou, Netolického i naši kandidátku Hanu Masákovou," uvedl například šéf královéhradecké sociální demokracie a poslanec Jan Birke.

Kromě Hradce by měli pro zmíněnou trojici uchazečů hlasovat také delegáti z Prahy, Karlovarska, Středočeského kraje, Liberecka i regionů, odkud zájemci o pozice v nejužším vedení strany pocházejí.

Pokračování sjezdu Volbu místopředsedů ČSSD odložila na 7. dubna, kdy bude sjezd pokračovat v Hradci Králové. O pět křesel ve vedení strany se zatím uchází 25 politiků. Referendum Hamáček i Zimola na sjezdu slíbili, že o tom, zda strana půjde do vlády s ANO, nakonec rozhodne členská základna ve vnitrostranickém referendu. To by se mělo uskutečnit po sjezdu a poté, co ČSSD dohodne podmínky s ANO.

Volit se bude 7. dubna v Hradci Králové, kde byla už v únoru první část sjezdu. Sociální demokraté budou vybírat nejen pět místopředsedů, ale také rozhodovat o budoucím směřování strany. Ta je zatím nejednotná v názoru na možnou spolupráci s ANO a Babišem jako předsedou vlády. Není proto vyloučené, že dojde k ostrému střetu mezi zastánci koalice a jejími odpůrci.

Zatím mají navrch lidé vstřícní k Babišovi. Patří mezi ně například Staněk a Fialová, kteří zastupují podobný názorový proud jako předseda Jan Hamáček nebo jeho první místopředseda Jiří Zimola, zvolení do funkcí na první části sjezdu. "Možnou koalici s ANO respektuji. Zároveň ctím usnesení našeho sjezdu, co se týká trestně stíhané osoby," připomněla Fialová postoj sociální demokracie k Babišovu stíhání kvůli padesátimilionovému dotačnímu podvodu v kauze Čapí hnízdo. Neupřesnila však, zda usnesení, podle něhož je obviněný politik ve vládě "zásadní problém", pro ni znamená odmítnutí kabinetu s Babišem v čele.

Staněk naopak takovou možnost připouští. "Uvítal bych kabinet bez osob zatížených trestním stíháním, jsem ale realista. Jednání o programu a dalších věcech běží, jeho výsledky mohou hrát v rozhodování roli. To, co nám ANO nabídne, může určitý problém vyvážit," prohlašuje. Klíčová podle něj bude atraktivita koaliční dohody, Babiš by měl požadavkům sociální demokracie co nejvíce vyhovět.

Nejopatrnější z trojice hlavních kandidátů zůstává pardubický hejtman Netolický. Nejvíce by se mu líbilo v opozici, možné koalici ale neříká ne.

Postoje favoritů odhalují nesoulad mezi tím, co si myslí vedení strany a co členská základna. Minimálně tři poslanci včera otevřeně říkali, že většina jejich kolegů po vládě s ANO netouží. Jiná část sice připouští společnou vládu, pokud v ní však nebude sedět Babiš.

Vzhledem k tomu, že místopředsedů má být celkem pět, mohou dvě volná místa obsadit zástupci stranické frakce, která koalici nechce. Šanci by mohl mít šéf moravskoslezské ČSSD poslanec Tomáš Hanzel či jihomoravský poslanec Roman Onderka. V jeho prospěch hraje jasné odmítání vlády s trestně stíhaným politikem. "Lidé mohou vybrat uchazeče, kteří jsou proti vládě s ANO, aby ve vedení doplnili tento názorový proud," uvedl poslanec Ondřej Veselý. I on se uchází o pozici místopředsedy. Proti Onderkovi může ale uspět Hanzel, který není veřejným odpůrcem koalice, má však podporu regionu s vysokým počtem delegátů.