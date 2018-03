Tři varianty

ČSSD a odboráři

Exministryně školství Kateřina Valachová navrhuje, aby firmy platily svým pracovníkům 60 procent mzdy už od prvního dne nemoci. To podporují i odboráři a komunisté. Sociální demokraté by na oplátku firmám snížili odvody na pojistném o 0,2 procentního bodu.

Hnutí ANO

Ministryně práce Jaroslava Němcová na včerejší jednání tripartity přinesla návrh, aby zaměstnanci dostávali od firem první tři dny jen 30 procent platu. Firmy by na pojistném odváděly stejně jako nyní. Namísto čtvrtého až čtrnáctého dne by ale zaměstnavatelé platili první až jedenáctý den. Pak by jejich povinnost přebral stát.

Zástupci firem

Hospodářská komora je ochotna s koncem karenční doby souhlasit v případě, že by zaměstnanci opět platili nemocenské pojištění. Svaz průmyslu zase volá po elektronickém systému neschopenek. Ten by podle nich omezil zneužití placené nemocenské a zároveň by ulehčil firmám úřadování.