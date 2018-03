Sergej Mavrodi se proslavil pyramidovou hrou, pomocí které připravil o peníze miliony Rusů. V noci na pondělí zemřel v moskevské nemocnici, pravděpodobně na infarkt. Za pouhých šest měsíců roku 1994 vytahal z kapes a účtů lidí odhadem osm miliard dolarů. Během skrývání se před policií pak vytvořil internetovou burzu, kde o peníze přišlo čtvrt milionu Američanů. Pyramidu obnovil znovu v roce 2001. Minulý rok s ní slavil úspěch v Nigérii a dalších státech Afriky.

Poprvé se o Mavrodiho existenci většina Rusů dozvěděla právě v roce 1994, kdy jeho společnost MMM vydala své první akcie a spustila masivní reklamní kampaň. Reklamy s postavou Ljoni Golubkova, obyčejného člověka, který najednou vydělal manželce na kožich, byly nesmírně populární. Počet střadatelů neustále rostl, vždyť měsíčně rostla cena akcií o sto procent. Podle různých odhadů peníze do systému vložilo deset až patnáct milionů Rusů.

Pyramida se zhroutila v srpnu téhož roku, kdy byl Mavrodi zatčen kvůli neplacení daní. Ještě ve vyšetřovací vazbě nastartoval politickou kariéru, kandidoval ve volbách a skutečně se stal poslancem Státní dumy. Lidé ho volili, protože v opačném případě neměli ani přízračné šance na vrácení peněz. Kvůli neetickému chování ho však jeho kolegové mandátu zbavili.

Před policejními vyšetřovateli se začal skrývat a dařilo se mu to až do roku 2003. Ukázalo se, že šest let se skrýval s falešným pasem v bytě v centru Moskvy. Nenudil se. Vytvořil společnost Stock Generation, patrně největší a nejdéle fungující pyramidu v dějinách internetu. Tehdy Mavrodi použil nový trik, aby nepodléhal finančnímu dohledu, zaregistroval ji na jednom z karibských ostrovů coby hazardní hru. Do systému se zapojilo skoro tři sta tisíc lidí, než společnost v roce 2000 zkrachovala.

Většina komentátorů se shoduje, že Mavrodiho smrtí se uzavírá celá epocha budování kapitalismu v Rusku.