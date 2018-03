Zora, olomoucký závod na výrobu cukrovinek nadnárodního potravinářského koncernu Nestlé, jako první na světě vyrobila a vložila do výrobku "nový" typ cukru. Ten se při konzumaci na patře rychleji rozpouští, výsledkem je, že pro stejnou sladkost je ho třeba méně.

Zásadní vlastností takzvaného strukturovaného cukru je jeho poréznost. K jeho výrobě se spojí cukr, sušené mléko a voda. Směs je pod tlakem vstřikována do horkého vzduchu a dojde k provzdušnění molekuly látky. Podobným způsobem se z kávy vyrábí granule instantní kávy.

Zora novou technologii použila v pilotním projektu, tyčince Milkybar, kterou dodává na britský trh. Výrobce deklaruje, že oproti dřívější praxi pro ni použil o třetinu méně cukru, v osmnáctigramové tyčince Milkybar Wowsomes je ho nyní 6,6 gramu.

1,97 bln. Kč byly v přepočtu loňské tržby Nestlé. Společnost se sídlem ve Švýcarsku je největší potravinářskou firmou světa. V Česku má dva závody, čokoládovnu Zora v Olomouci a továrnu na bonbony Sfinx v Holešově.

Ambici přijít s novým typem cukru pro své výrobky projevila společnost Nestlé před dvěma lety, na vývoji spolupracovaly inženýrské týmy ve Švýcarsku, Velké Británii a v Česku. Náklady na vývoj firma neuvedla. Moravský podnik si vybrala údajně proto, že je jedním z největších a nejmodernějších v celé organizační struktuře její cukrovinkové divize.

"Snahou Nestlé je použít tento nový typ cukru i v dalších výrobcích. V prvé řadě půjde o produkty určené pro nejmenší děti. Použití strukturovaného cukru má ovšem jistá omezení. Víme už například, že v nápojích jej použít nepůjde," říká mluvčí Nestlé pro český a slovenský trh Andrea Brožová.

Jak se dělá "nový" cukr Nestlé ◼ Vývoj inženýrů koncernu ze Švýcarska, Velké Británie a Česka trval dva roky.

◼ Klasický cukr je tvořen krystalky, strukturovaný cukr je porézní. K jeho výrobě se spojí cukr, sušené mléko a voda. Směs je pod tlakem vstřikována do horkého vzduchu. Dojde k provzdušnění molekuly látky. Podobně se z kávy vyrábí granule instantní rozpustné kávy. Výsledná hmota je také strukturou podobná cukrové vatě. Doux Matok ◼ Izraelský start-up získal patent na svůj strukturovaný cukr v roce 2014. S prvními výrobky chce společnost na trh přijít letos.

◼ Molekuly cukru se navážou na molekuly oxidu křemičitého. Ten změní strukturu cukru a zajistí mu větší povrchový objem. Díky tomu se při konzumaci na patře snáze rozpustí, a pro dosažení požadované sladkosti se tak může použít méně cukru, než kdyby šlo o jeho klasickou krystalickou verzi.

Společnost uvádí, že od roku 2000 se jí různými cestami podařilo snížit obsah cukru v jejích výrobcích už o více než třetinu. Není v tom sama. Nižší obsah cukru je v posledních letech mantrou pro výrobce instantních jídel či sladkých nápojů a limonád.

Některé potravinářské giganty sice pracují na umenšení potřeby doslazovat své výrobky, třeba i tak, že se snaží v chuťovém profilu blokovat nositele hořkosti, celkově ale cukru v potravinách dlouhodobě přibývá. To způsobuje řadu zdravotních rizik od diabetu po srdeční choroby.

Viceprezident poradenské společnosti Leatherhead Food Research Mark Burcher upozorňuje na to, že snižování obsahu cukru ve výrobcích může být dvousečné. Jak uvedl pro deník Guardian, výrobky se zřejmě zmenší co do velikosti a výrobci to budou zákazníkům muset nějak vynahradit. To může mít vliv na používání různých jiných "výplňových látek", aby velikost produktu zůstala stejná.

Proti cukru v potravinách bojují i vlády. Velká Británie například od dubna zavádí novou desetiprocentní daň na slazené nápoje. Ta už funguje v Mexiku nebo Maďarsku. Nejdál se zdaněním cukru jsou zřejmě v Norsku. Tam platí speciální daň na cukr a výrobky, které jej obsahují, už skoro sto let. Loni ale sazby výrazně vzrostly. U některých výrobků jde nyní až o 83procentní zdanění.

Obecné tažení proti cukru pocítilo nedávno i samotné Nestlé. Loňský čistý zisk klesl firmě meziročně o 16 procent na 7,2 miliardy švýcarských franků (158 miliard korun). Jedním z důvodů, které společnost uvedla, byl slabší zájem o cukrovinky a zmrzliny ve Spojených státech. V lednu pak Nestlé oznámilo prodej své tamní divize cukrovinek konkurenčnímu Ferreru.

