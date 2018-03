Pochlapení Andreje Babiše v podobě vyhoštění tří ruských špionů z naší země je v Česku málo vídaným, hlavně ale chvályhodným činem. Zejména v kontextu toho, jak proruského máme prezidenta a také část parlamentu.

Jenže nic naplat, tři je málo. Je to příliš symbolické na to, aby věc mohla zafungovat jako taková facka Vladimiru Putinovi, jakou by si ruský prezident zasloužil za všechny svoje provokace a vůbec snahu o destabilizaci západního civilizovaného světa, k němuž po tomto kroku evidentně stále ještě patříme.

A navíc nutno říct, že tu chválíme Babiše za něco, co mělo být už dříve uvedené do chodu. Třeba nejpozději loni po parlamentních volbách. Ty byly doslova za bílého dne drsně ovlivněny kauzou lithium, vyprodukovanou proruskými servery s cílem oslabit ČSSD. Je-li, jak Babiš sám říká, ruské obvinění z výroby chemické zbraně novičok u nás "sprostou lží", pak přece bylo také lithium sprostou lží, nebo snad ne?

Nakonec, lze rovněž dodat, se přece terčem může stát zítra někdo jiný na české scéně, třeba i jeho strana ANO. Zejména pokud se bude dál protivit dnes asi nejagilnějšímu proruskému exponentovi v této zemi Tomiu Okamurovi, jenž navrhuje uspořádat referendum o vystoupení z Evropské unie.

Snad to premiérovi v demisi dochází. Chce-li tedy působit přesvědčivě, nikoli jen jako někdo, kdo se v daný moment přidal k evropskému sborovému zpěvu tím, že začal otevírat pusu, ať pokračuje a předvede, jak silné a konzistentní je jeho odhodlání.

Neříkal snad před druhým kolem prezidentských voleb, že by se měl Miloš Zeman zbavit Vratislava Mynáře a Martina Nejedlého, nedůvěryhodných mužů, z nichž zejména ten druhý má úzké a dosud nikdy pořádně nevysvětlené vazby na Kreml?

Není přece lepšího okamžiku než teď tuhle věc oprášit. Nebo bychom se snad, řečeno Babišovými vlastními slovy v souvislosti s ruskými špiony, "šeredně pletli", pokud bychom si mysleli, že třeba Nejedlému zrovna asi moc nejde o dobro naší země? Zvlášť když britské a americké tajné služby řadí roli tohoto muže k největším rizikům pro naši zemi?

Leč zpět k tomu zásadnímu. EU dává spolu se Spojenými státy koordinovaným vyhoštěním ruských špionů najevo, že co je dost, to je dost. Pokus o vraždu špionského zběha Sergeje Skripala byl, jak trefně říká francouzský prezident Emmanuel Macron, "útokem na evropskou suverenitu".

A to útokem nařízeným státem a provedeným chemickou zbraní, což je, dodejme, samozřejmě dobře čitelný signál Moskvy všem jejím agentům, s jakou se potážou, pokud by snad chtěli přeběhnout na druhou − naši − stranu jako Skripal. Tady legrace, pokud ještě nějaká byla, končí.

