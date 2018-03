Návrh pirátů, aby advokáti museli hlásit berňáku operace prováděné ve prospěch klientů, ve sněmovně neprošel. A hned tady jsou dvě interpretace. Podle jedné je to průšvih, protože vykukové budou mít dál možnost zvesela "optimalizovat" daně. Podle druhé je to skvělé, neboť zvítězil základní právní princip, který říká, že advokát nesmí být nucen jít proti zájmu klienta − tedy princip mlčenlivosti.

Ať už se ale přikloníme k jakékoli interpretaci, je nutné říci, že celé je to jen epizoda širšího příběhu, jehož vývoj je jasný: Moc berňáku dlouhodobě roste a bude přituhovat. Stát zkrátka potřebuje stále více peněz a udělá vše, aby je získal.

Přiznejme si, že berňák je stát ve státě už nyní. Obecně uznávané principy, které fungují například v trestním právu, v oblasti daní dávno neplatí. Že přeháním? Ale kdepak. Mezi ně totiž například patří, že člověk je odpovědný jen za to, co dělá, nikoli za to, co provedl někdo jiný. U daní to ale neplatí.

Člověk, nazývaný zde "daňový subjekt", není odpovědný jen sám za sebe, ale i za toho, s kým obchoduje. Když váš obchodní partner neodvede daň, máte smůlu − musíte ji odvést za něj. A dál: Přirozeným principem je, že člověk může být popotahován jen za něco, co provedl. Ve světě daní je to jinak. Popotahování začíná už na základě předpokladu, že by něco MOHL provést.

Když berňák usoudí, že byste mohli neodvést daň, uvalí na vás preventivně zajišťovací příkaz, vyluxuje vám účet a je to. Rčení o "sprostém podezřelém" je tady dovedeno do důsledků.

Odvolání je možné až ex post, když už je pozdě. Firmu to všechno může zlikvidovat. Plasticky jsme to viděli v desítkách případů, kdy se firmy proti zajišťovacím příkazům odvolaly a soudy vyhrály. Problémy jim to ale nevynahradí.

Ne, to celé nemá být obhajoba daňových podvodníků. Daně se platit mají, s úniky je třeba bojovat. Je ale třeba si přiznat, že u finanční správy často zavíráme oči i nad tím, co by nám v jiných oblastech uplatňování státní moci přišlo přes čáru. Když jde o zájem vybrat daně, zkrátka vítězí (nejen v Česku) princip "každá rána dovolena". Finanční správa sama sebe chápe jako vrchního apoštola nejvyššího dobra a řada politiků to vidí stejně. Takže jí dávají do rukou další a další nástroje, jak dosíci kýženého cíle.

Je to hezky vidět právě na v úvodu zmíněném případě postupného prolamování advokátního tajemství. Od roku 2008 musí advokáti hlásit některé transakce prováděné pro klienty Finančnímu analytickému útvaru ministerstva financí, což je vlastně taková finanční tajná služba. Dobře, to je asi v pořádku.

Nyní se ale už navrhovalo, že by příslušnou pravomoc mělo mít i Generální finanční ředitelství, a to prosím pěkně jen na základě toho, že berní úředníci pojmou "podezření", že se děje něco nekalého. Návrh neprošel, ale časem se nepochybně prosadí − trend utahování je jasný. A pravděpodobně to pojede dál.

Přijde se například s tím, že Generální finanční ředitelství nestíhá, takže pravomoc popotahovat advokáty dostane každý finančák. Prostě taková "technická změna na základě požadavků aplikační praxe".

Následně se sníží limit pro částku, o kterou jde, pak se osekají kontrolní mechanismy a ve finále se podivíme nad tím, že se vůbec kdy advokáti mohli odkazovat na nějakou mlčenlivost. Že je to příliš černý scénář? Možná. Ale zkušenost ukazuje, že když jednou nasednete na skluzavku, zpravidla to neubrzdíte dřív než na zemi.

Kde ta "zem" je? Těžko říci. Míra přerozdělování roste, sociální stát bude stále nákladnější, boj s daňovými úniky bude stále nekompromisnější. V budoucnosti o nás finanční správa možná bude vědět úplně všechno. Není nepředstavitelné, že se nakonec všechny finanční transakce budou povinně sbíhat na serverech berňáku a daně se budou generovat on-line.

Technologicky to provést lze − v malém to vidíme u elektronické evidence tržeb.

Myslíte, že to není možné, protože lidé nakonec nebudou chtít nekonečně mocnou finanční správu, neb jim dojde, že tu jsou nekonečné možnosti zneužití? Já si tedy, když sleduji, s jakými návrhy jsou schopni přijít i jinak příčetní politici, vůbec nejsem jistý. Kdybychom o tom už nyní uspořádali referendum, možná bychom se divili, jak by dopadlo.

