Euxinograd, jméno zámku u bulharské Varny, údajně odkazuje na řecký výraz pro přívětivé moře. Domácí premiér Bojko Borisov jako představitel předsednické země unie si jistě dal záležet, aby jeho pondělní večeře s předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem, šéfem Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem a tureckým prezidentem Recepem Erdoganem s obrazem klidného vodstva příliš nekolidovala. Ale servírované politické menu bylo hodně ostré.

Zaprvé je tu Sýrie, kde Turci z Afrínu vytlačili Kurdy, kteří tamtéž předtím porazili bojovníky Islámského státu. Erdogan doma tento úspěch přirovnal ke slavnému vítězství Otomanské říše nad Brity a Francouzi za první světové války u Gallipoli: "Tam nás napadla nejmocnější (západní) armáda… a teď ani nemají odvahu to udělat a nechali to na nejkrvavější, speciálně vycvičené a vyzbrojené teroristické organizaci." To jsou podle Erdogana i ty kurdské jednotky, které bojují v Sýrii.

Za jiných okolností by po tak ostrých slovech následovalo prudké zmrazení vzájemných vztahů. Ale turecký hráč ví, že ho unie potřebuje kvůli dohodě z roku 2016, v níž se Ankara výměnou za finanční pomoc ve výši tří miliard eur zavázala udržet na svém území masový příliv uprchlíků ze Sýrie. Dohoda sice nebyla naplněna beze zbytku, ale počet imigrantů z Turecka do Evropy výrazně klesl.

Erdogan také ví, že jednodušší bývá hrozit než hrozbu vykonat a že účinné je hrozby kombinovat. Proto zdůrazňuje, že jeho země nadále usiluje o vstup do EU. Nutí tak druhou stranu, roztrpčenou ofenzivou v Sýrii i omezováním právního státu a svobodných médií v Turecku po potlačeném puči, aby přiznala, že o vstup Turecka nestojí. Když k tématům Sýrie a imigrace přidáme otázku, kdo bude mít prospěch z uvažované těžby zemního plynu pod mořskou hladinou mezi Tureckem a Kyprem, vypadá večerní menu v Euxinogradu jako přehlídka námořních min. Pro čtyřku kolem stolu by byl úspěch, pokud by ani jedna nevybuchla.

