Souboj o to, kdo a kolik má zaměstnancům platit během prvních dní nemoci, není kláním přejícné levice a asociálních kapitalistů či necitelné pravice, která jim podkuřuje. Není ale ani zoufalou obranou poslední bašty proti simulantům, jak někdy nepříliš promyšleně naznačují zástupci zaměstnavatelů.

V ideálním světě by se debata měla vést o tom, jaký systém zaměstnancům zaručí přiměřenou jistotu, že na nemoc finančně nedoplatí příliš. Současně těžko zavrhovat pojistky, které zajistí, že se využívání velkorysejších podmínek nezvrhne ve zneužívání. České realitě jde bohužel ale primárně o politiku.

Fauly a polopravdy na obou stranách

Tón nyní určují odbory. Jejich předák Josef Středula si vybojoval ostruhy tažením za vyšší mzdy (teď nechme stranou, jak jejich růst skutečně ovlivnila odborářská kampaň Konec levné práce a jaký podíl připsat rychlému ekonomickému růstu i rekordně nízké nezaměstnanosti) a i tentokrát využívá každé příležitosti, jak téma zrušení karenční doby, během níž zaměstnanec nemá nárok na nemocenskou, dostat do hry. Hodí se i chřipková epidemie, na které se dá názorně ilustrovat škodlivost situace, kdy část zaměstnanců nemoc z ekonomických důvodů přechází a cestováním do práce i přítomností na pracovišti šíření nákazy napomáhají.

Slabinou odborářského postoje je ale bohorovné přehlížení hrozby, že přechod k opačnému extrému, kdy je nemocenská od prvního dne vyplácena v plné výši, bude k zneužívání svádět. Když tuto možnost oponenti jen zmíní, následuje agresivní reakce a obviňování zaměstnavatelů z toho, že chtějí, aby lidé chodili do práce i s teplotou.

Přitom postoj "hodím se marod, když to moc nestojí" nebyl v době před zpřísněním systému za Topolánkovy vlády žádnou výjimkou. Doložit zneužívání statistikami je vždy ošidné, ale těžko popřít, že krátkodobých nemocenských po zavedení karenční doby prudce ubylo. Nemocní byli náhle, aspoň na papíře, ohrožený druh. Mezi lety 2007 a 2010 počet promaroděných hodin klesl ani ne na polovinu. Protiargumenty stavící na tom, že lehce nemocní prostě přestali k lékařům chodit a že svou roli sehrála i hospodářská krize, jejíž příchod se s druhou vlnou zpřísnění nemocenské časově shoduje a která v mnoha lidech vyvolala strach o místo, nelze pomíjet. Ale jak vysvětlit, že nemocnost se statisticky významně kumulovala kolem víkendů?

Tato čísla a jejich dopady zaměstnavatelé znají ze svých (zejména výrobních) firem až příliš dobře. Lze tak pochopit, že se změnám zuby nehty brání. Ale ani oni se nevyhnou faulům. Přes čáru je hlavně argument, že velkorysejší systém by se neměl zavádět v době, kdy je rekordně nízká nezaměstnanost a jim chybí lidé.

Pravidla, pokud jsou racionální, přece nemohou být závislá na fázi ekonomického cyklu.

Co ANO nebolí

Proč se vlastně téma dostalo na stůl nyní? Při všem respektu k elánu odborů je právě teď unikátní konstelace. Sociální demokraté jsou už jednou nohou ve vládě, ale dominantní a již nyní vládnoucí ANO jim zatím zásadní ústupky neslíbilo. Nemocenská "od prvního zakašlání" je cílem ČSSD od dob, kdy Jiří Paroubek vedl řečnické souboje s Mirkem Topolánkem, a pokud ji strana vybojuje v době, kdy je historicky nejslabší, bude to silný argument pro členskou základnu: Vidíte, vládnout a makat s Babišem má smysl.

A proč by na to předseda ANO a dlouholetý podnikatel přistupoval? Logika je stejná jako v dalších případech, kdy jen s malým odporem akceptoval levicové medicíny, jako bylo rušení regulačních poplatků ve zdravotnictví, prudké navyšování minimální mzdy či likvidace druhého pilíře penzijního systému. Sám Babiš na to nemá vyhraněný názor či se v problematice neorientuje, o vágní program strany se opřít nemůže, tak proč ústupek dobře nezobchodovat? Zvlášť když preferencím strany pomůže. Bráno podle této historické zkušenosti už to má karenční doba spočítané.

