Premiér v demisi Andrej Babiš se včera na vládě setkal s Paulem Ryanem a hned si dal společnou fotku na Twitter. Později s republikánským předsedou Sněmovny reprezentantů amerického Kongresu ještě povečeřel. V těchto chvílích možná už z Babišova Twitteru či Facebooku víme, co dobrého si dali. "Ahoj lidi, české pivo panu předsedovi Ryanovi chutnalo."

Jenže ironie a už vůbec ne posměšky v tomto případě nejsou namístě. Naopak, čím více udělá osobně premiér Babiš a ostatní čeští politici pro propagaci Ryanovi návštěvy v Česku, tím lépe. Zvláště pak právě směrem k voličům, kteří by si toho jinak ani nevšimli. Protože, řekněme si to na rovinu, s vysokými americkými politiky se v posledních letech v Česku dveře dvakrát netrhnou. Lépe řečeno, Ryan, který je svojí funkcí třetím nejvyšším ústavním činitelem USA, je od roku 2010, kdy byl v Praze prezident Barack Obama, první skutečně významnou politickou návštěvou z USA.

Což má své důvody. Česko-americké vztahy jsou stojaté, na vládní úrovni v nich schází velké téma. Není radar, není Temelín, vrtulníky se zasekly. A z pozice Hradu, který se v osobě prezidenta Zemana natlačil do české zahraniční politiky, už vane přímo chlad.

A za takové situace je skvělé, když Babiše zajímá, co mu chce Ryan říct. A tomu pak zase stojí za to setkat se nejen s ním, ale přednést i projev v české Poslanecké sněmovně. Po Zemanovi, jezdícím za Putinem do Soči a řečnícím na ruské ambasádě, to je v každém případě důležitá a nadějná změna.

