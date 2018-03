Díky evropským dotacím se mnohdy podaří uskutečnit nápady, které by jinak zůstaly na dně šuplíku. Z evropských peněz, které může Česká republika čerpat od roku 2014, získalo podporu už téměř 140 tisíc projektů. Cestu k financím však komplikuje spletitá síť pravidel a dojít k cíli vyžaduje stovky hodin příprav.

Řada podniků i veřejných organizací proto svou žádost o dotační podporu raději předem vzdá, než by studovala složité podmínky a platila drahé částky za pomoc s vypracováním potřebné dokumentace.

Martina Křížková je ředitelkou poradenské společnosti Euro Managers a v oboru dotačního poradenství působí už 15 let. Také podle ní jsou pravidla pro rozdělování evropských dotací rok od roku komplikovanější. Příčinou je příliš velké množství úředníků, kteří se na tvorbě pravidel podílejí, ale uniká jim základní princip, na kterém byly dotace vybudovány. "Vzniká složitá síť, která jde proti smyslu toho, co chceme. Měli bychom se raději navrátit k základním pravidlům, podle kterých rozdělování dotací fungovalo na začátku," myslí si Křížková.

Martina Křížková (48) Ředitelka společnosti Euro Managers se zabývá poradenstvím v oblasti evropských fondů už 15 let. Pomáhá s přípravou žádostí o dotace i realizací projektů.

HN: Česká republika má možnost čerpat z rozpočtu Evropské unie víc peněz, než do něj odvádí. Většina financí je uložena v evropských fondech. Jsou pro nás tyto finanční zdroje důležité?

Cedulí o tom, co všechno se v České republice postavilo za peníze EU, je mnoho. Například mezi roky 2015 a 2017 bylo z evropských fondů financováno 40 procent veškerých veřejných investic. To vypovídá o tom, jak jsou fondy důležité, ale i o tom, že je neumíme čerpat správně, protože stanovená míra evropské dotace na veřejné investiční stavby byla až 85 procent.

HN: Takže jsme čerpali méně peněz. Kam se ztratil ten rozdíl?

Kromě toho, že většina zůstala v EU, část se vypařila do špatně odhadnutých cen, do projektů, které se musely opakovat nebo obsahovaly tolik chyb, že byly vyřazeny. V projektech se také objevují špatně soutěžené veřejné zakázky, které auditoři neschválí nebo sníží míru dotace.

HN: Je to dáno tím, že pravidla pro čerpání dotací jsou příliš složitá?

Je pravda, že zbytečné složitosti vznikají i na evropské úrovni, ale administrativní požadavky pro čerpání dotací si komplikujeme sami.

HN: Jak to myslíte?

Vysvětlím to na příkladu projektů z programu Horizont 2020. Unie zde nastavila míru čerpání dotace univerzálně. Inovační projekty mají podle evropských pravidel dotaci 70 procent. Vědecko-výzkumné projekty čerpají 100 procent. V České republice se ale míra přidělené dotace vždy výrazně liší. Rozdílný je i výklad pravidel pro jednotlivé projekty, přestože jde o investice stejného typu. Záleží, který úřad je má na starosti. To se už nedá odůvodnit tím, že bychom měli něco diktováno z Bruselu. Je to o kreativitě úředníka, který dotaci schvaluje.

HN: Proč se český úředník nedrží ­základních evropských principů?

Může jít o opatrnost. Každý český úředník touží po maximální garanci jistoty, že postupuje podle platné metodiky. Těch je ale obrovské množství a vzniká nepřehledná džungle. Daleko snadněji by se čerpalo, kdybychom měli jednotná pravidla a menší počet dotačních titulů. Problémy také dělají překryvy mezi jednotlivými fondy.

HN: Co to znamená?

To znamená, že jednu věc můžete financovat z mnoha různých zdrojů. Například dostanete určitou míru podpory z evropského programu a pro dofinancování využijete národní program. Někdy můžete jeden projekt financovat hned ze čtyř různých zdrojů. To je běžné a není na tom nic špatného. U nás ale pro každý program platí jiné požadavky, a někdy se dokonce podmínky čerpání navzájem vylučují.

HN: To je zčásti způsobeno tím, že státy rozhodují o rozdělování většiny dotací samostatně. Nebylo by přehlednější, kdyby se peníze rozdělovaly podle jednotných unijních pravidel?

To je velký bonus, když máme šanci dotace rozdělovat samostatně. Jsou tu úředníci, kteří za konkrétní výzvu odpovídají a mají její pravidla v malíčku. Jsou to lidé z implementační agentury, jako je například CzechInvest. Mají na starosti konzultace s žadateli. Ti si u nich mohou ověřit šance na získání dotace.

HN: Pokud chci pro svůj projekt získat finanční podporu z evropských dotací, co musím udělat jako první krok?

Musíte zjistit, jestli pro váš nápad je v tom okamžiku otevřená nějaká výzva. Potom ověřujete základní kvalifikační předpoklady, například jestli jste žadatel, pro kterého je podpora určena. Drtivá většina programů cílí na právnické osoby, může to být malý nebo střední podnik, ale i velká firma. Některé výzvy jsou jenom pro neziskovky. Často se vyhodnocuje i finanční zdraví žadatele, zadlužená firma obvykle podporu nezíská.

HN: Jakou část nákladů musím mít připravenou před tím, než o dotaci požádám?

To se liší. V komerčním sektoru většinou musíte mít dopředu celou částku a k profinancování dochází až zpětně. Ve vědě a výzkumu jsou častější zálohové platby. Projekt je tedy rozdělen do několika let, na začátku každého roku dostanete určité procento přidělené dotace a na konci projektu doplatek.

HN: Mají evropské fondy nějakou výhodu ve srovnání se státní podporou?

Pro mě je ohromnou výhodou sedmiletý finanční rámec. Dává oblasti investic stabilitu. Priority jsou jasně dané a víte, že se nezmění. Díky tomu si projekt můžete naplánovat. Na národní úrovni se investiční priority mění s každou politickou garniturou, která je zrovna u moci.

HN: Jak se šance na získání podpory liší mezi jednotlivými dotačními programy?

V některých programech je přetlak poptávky nad nabídkou. Soutěž mezi žadateli je velmi ostrá v oblasti vědy a výzkumu. To je dáno tím, že akademická pracoviště a vysoké školy jsou zvyklé vypisovat granty, a zároveň nedostatkem jiných zdrojů financování v této oblasti. Větší pravděpodobnost pro získání dotace je v průmyslovém sektoru. Pokud splníte hodnoticí kritéria, tak na dotaci pravděpodobně dosáhnete.

HN: Je možné celý projekt financovat čistě z evropských dotací?

To možné není. Projekt může získat až stoprocentní dotaci, která ale není nikdy placena pouze z evropských fondů. Podíl spolufinancování, jenž má zaplatit Česko, může být sestaven buď ze zdrojů veřejných rozpočtů, nebo také ze soukromých. To je jeden z pozůstatků základních principů, na kterém byly fondy vystavěny a na které se zapomíná.

HN: Proč se od základních principů upouští?

Protože se pravidla pro rozdělování dotací zbytečně komplikují. Úředníci jenom nabalují další a další vrstvy metodik, neznají ale ten smysluplný základ. Například že dotace má pomoci jenom nastartovat proces, ale projekt se musí v budoucnu ufinancovat sám. To je ten nejzásadnější problém, kvůli kterému nemůže být rozdělování dotací efektivní.

HN: V čem není efektivní?

Uvedu to na příkladu. Setkala jsem se s tím, že obec opravovala starou hasičárnu, přestože postavit novou by vyšlo levněji, protože mohla získat dotaci na opravu, ale ne na novou stavbu. Přitom oprava byla nákladnější než hasičárnu zbourat a postavit znovu. To je situace, kdy by měl zvítězit základní princip účelnějšího využití financí.

HN: Když dotaci získám, určitě to ještě neznamená, že mám vyhráno. V jakém případě mi ji mohou odebrat?

Jako žadatel mám povinnost odhadnout výsledky projektu realisticky. Projekt se proto musí zavázat ke konkrétním výstupům. Když je nedodrží, může o dotaci přijít. Častým problémem jsou také administrativní chyby nebo špatně zrealizovaná výběrová řízení na dodavatele veřejných zakázek.

