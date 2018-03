Těsně před svítáním, kolem šesté hodiny ranní, zabouchali na několika místech v Německu na dveře ozbrojení těžkooděnci. Speciální policejní jednotky 13. března provedly zátah v klubovnách a bytech členů organizace, která se označuje za spolek příznivců boxu a amatérských boxerů. Říkají si Osmanen Germania.

Pocházejí z Turecka a názorově mají blízko ke Straně spravedlnosti a rozvoje tureckého prezidenta Recepa Erdogana. Německé ministerstvo vnitra zjistilo, že od této strany dostávají peníze. Příslušníci Osmanen Germania ale kromě boxu zastrašují lidi z turecké nebo kurdské komunity, kteří kritizují Erdogana.

Událost charakterizuje změnu, kterou s Tureckem za patnáct let u moci provedl současný prezident a bývalý premiér Recep Erdogan. Kolem roku 2000 řada tureckých intelektuálů, politiků a novinářů hovořila o nadcházející době jako o "tureckém století". Očekávali, že jejich země se dostane do první ligy světových mocností − jako most mezi Evropou, Blízkým východem a Střední Asií. A také jako kandidát vstupu do Evropské unie a zároveň regionální vzor demokracie a rostoucí ekonomiky pro islámské země.

Naděje se nesplnily. Místo toho je Turecko obávané a nevypočitatelné. Ostře napadá dosavadní spojence i země, kterým dříve chtělo být vzorem.

Namísto kulturní a ekonomické diplomacie používá sílu a výhrůžky. V zahraničí i doma.

Čistky a zatýkání zasáhly po pokusu o převrat v létě 2016 justici, školství, armádu, policii, média a státní instituce. S letošní invazí do Sýrie a okupací kurdských oblastí nesouhlasí na Západě ani na Blízkém východě skoro nikdo. Stejně tak jako s tureckým tvrzením, že kurdské milice na severu Sýrie jsou teroristé. Když se ozvala německá kancléřka Angela Merkelová s kritikou invaze, odpovědělo turecké ministerstvo zahraničí: "Německo se dívá na situaci očima teroristů."

Nostalgie po Osmanské říši

Jde o další příspěvek do sbírky urážlivých citátů, na které dříve od Turků nikdo nebyl zvyklý, ale které se za Erdogana stávají normou. "Německo, nemáte co do činění s demokracií. Vaše současné praktiky se neliší od praktik nacistů v minulosti," prohlásil prezident loni, když Berlín zakázal jeho ministrům agitovat mezi Turky žijícími v Německu. "Rakousko je centrem rasismu a islamofobie," prohlásil zase šéf turecké diplomacie Mevlüt Cavusoglu. Po propuštění syrského kurdského politika Sáliha Muslima, o jehož vydání Ankara žádala, to schytalo i Česko. "Česká republika neexistuje, je v područí Německa. Její obyvatelé odešli a založili Slovensko," řekl ve státní televizi Erdoganův poradce Yigit Bulut. Na nedávné návštěvě Řecka turecký prezident šokoval hostitelskou delegaci prohlášením, že by se měly změnit hranice v Egejském moři, protože jsou k Turecku nespravedlivé.

Navzdory takovým výpadům ale spadá Turecko do kategorie zemí, se kterými se mluvit musí. V pondělí jednali představitelé Evropské unie s Erdoganem ve Varně. O dalších třech miliardách eur pomoci, které Turecko dostane za to, že na svém území nechává tři a půl milionu syrských uprchlíků a nepouští je dál do Evropy. Rozhovory o přistoupení Turecka do Evropské unie jsou minulostí. Je jasné, že Turecko se členem nestane. Může jen doufat v rozšíření dohody o celní unii, která by mohla zemi přinést ročně 12,5 miliardy eur. Návrh zahrnuje výhodné podmínky pro turecký zemědělský export do zemí unie.

Fakt, že se schůzka kvůli bulharskému předsednictví v unii konala ve Varně, kam v minulosti sahala Osmanská říše, je symbolický. Erdogan a jeho Strana spravedlnosti a rozvoje se více hlásí k osmanské imperiální minulosti než k sekularismu a proevropské orientaci, spojenými se zakladatelem republiky Mustafou Kemalem Atatürkem. Islám dnes hraje v turecké politice podstatně větší roli než před nástupem Erdogana do premiérské funkce před patnácti lety. Stejně tak i nostalgie po éře Osmanské říše, která kromě současného tureckého území ovládala i Balkán od středověku až do konce první světové války.

Ekonomika roste

"Prezident Erdogan vyrůstal a byl formován v prostředí, které mělo velmi málo společného s Evropou a jejími hodnotami. Jeho postoj lze formulovat následovně: Turecko může být první zemí islámského světa, ale rozhodlo se být poslední zemí Evropy. Proto je jeho rétorika proti evropským zemím míněna vážně a nachází také pochopení ve velké části turecké populace, která truchlí za údajně slavnými a skvělými časy Osmanské říše," uvedl pro HN přední německý expert na Turecko a jeho historii Jens Peter Laut, profesor na univerzitě v Göttingenu.

Turecký publicista a analytik Metin Gurcan označuje současné směřování Turecka za "militarizaci zahraniční politiky a výměnu soft power za hard power". Vztahy se změnily i s mnoha muslimskými státy. V roce 2011 Erdogan uskutečnil turné po severoafrických zemích, které svrhly diktátory během takzvaného arabského jara. Burcoval je, aby si vzaly příklad z Turecka. S řadou z nich − ale také třeba se Saúdskou Arábií − se ale dostal do sporu kvůli podpoře hnutí Muslimské bratrstvo. To je zakázané například v Egyptě a v zemích Perského zálivu.

Vlivná dubajská televize MBC kvůli politickým sporům zrušila vysílání tureckých mýdlových oper a nekonečných romantických seriálů, přestože měly mezi Araby velkou sledovanost. Když ministr zahraničí Spojených arabských emirátů retweetoval zprávu o údajných loupežích osmanského vojska v Medíně, Erdogan se rozčílil a označil ministra za ignoranta.

Voliči Erdoganovy Strany spravedlnosti a rozvoje jsou převážně lidé z malých měst a venkova v Anatólii, kteří nikdy nenásledovali ideologii sekularismu a západního stylu života. "V tom tkví Erdoganův úspěch. K chytře prováděné a velmi úspěšné ekonomické a sociální politice vzal v úvahu anatolské náboženské hodnoty. Například vyloučení alkoholu ze života," říká profesor Laut.

Venkovské populaci v Anatólii, takzvaným Černým Turkům, dal Erdogan pocit, že má podíl a vliv na ekonomickém a politickém životě země. "Této části obyvatelstva se sekulární a západně orientovaná elita dlouhá léta vysmívala. "Erdogan se stal mluvčím Anatolců a naplňuje jejich očekávání přísné, ale zároveň otcovské hlavy státu," vysvětluje Laut.

Erdogan a jeho strana svůj úspěch založili na ekonomickém růstu. Ten nelze popřít. V předcházející dekádě byl v některých letech až dvojciferný. Po krizi v roce 2016, kdy zemi destabilizoval pokus o převrat, loni ekonomika znovu rostla o pět procent, a v posledním čtvrtletí meziročně dokonce o jedenáct procent. "Růst je nejlepší odpovědí těm, kteří označují Turecko za slabou zemi," pronesl Erdogan v nedávném projevu.

Moskva bližší než NATO

Zahraniční investice, z větší části evropské, však v posledních dvou letech klesají. Prezident má některé ekonomické názory dosti svérázné, nebo jemněji řečeno nekonvenční. Kritizuje údajnou "lobby vysokých úrokových sazeb" a tvrdí, že vysoké úrokové míry způsobují vysokou inflaci, přičemž podle ekonomů je to právě naopak.

Ekonomická kondice sama o sobě na členství v Evropské unii nestačí, na duben navíc chystá Brusel zprávu o stavu turecké kandidatury. Očekává se, že zejména při hodnocení demokracie a vlády zákona bude extrémně přísná. De facto ukončí turecké šance na vstup. V Severoatlantické alianci Turecko zůstává, ale ve stále větším rozporu s politikou dalších členů. Nejde přitom jen o válku proti Kurdům v Sýrii. Vláda na konci loňského roku oznámila, že koupí od Ruska protiletadlový obranný systém S-400. Samozřejmě nekompatibilní s výzbrojí NATO. Moskva je pro Ankaru dnes více než blízkým spojencem.

Zmiňovanou tureckou invazi do kurdské části Sýrie umožnila tím, že z oblasti stáhla své protiletadlové zbraně. Rusko podporuje v Sýrii režim prezidenta Bašára Asada, zohledňuje přitom i turecké zájmy v zemi, především turecký odpor proti náznakům kurdské autonomie na severu Sýrie.

Odpor proti Kurdům a domnělému či skutečnému kurdskému separatismu je důležitým pilířem Erdoganovy politiky. Apelem na turecký nacionalismus a na hrozbu rozpadu státu kvůli Kurdům žijícím na tureckém území také získává hlasy. "Pokud Erdogan dosáhne v Sýrii něčeho, co lze vykázat jako vojenský úspěch, povede to ke zvýšení jeho popularity a bude mít šanci dostat více hlasů v prezidentských volbách příští rok," řekl HN Caner Aver, analytik Centra tureckých studií v německém Essenu.

Recep Erdogan tak patrně zůstane v patách ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, pokud jde o roky strávené u moci. Putin je zatím na osmnácti, Erdogan na patnácti.