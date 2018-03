Ve čtvrtek v noci působil Andrej Babiš po několikahodinovém jednání evropských lídrů unaveně. Při otázce na možné vyhoštění ruských diplomatů kvůli pokusu o vraždu bývalého tajného agenta Sergeje Skripala na britském území měl ale jasno: Češi by měli svého strategického spojence z Londýna podpořit a vykázat ze zdejší ruské ambasády několik jejích zaměstnanců. "Je to velmi pravděpodobné," prohlásil premiér v demisi. Od té doby jeho razantní postoj ještě zesílil, mimo jiné kvůli opakovanému tvrzení Moskvy, že to byli právě Češi, kdo se podílel na vývoji bojového plynu novičok, jímž byl Skripal se svou dcerou otráven.

Podle informací HN z nejbližšího Babišova okolí by již v pondělí mohli Češi vyhostit až pětici Rusů. Má to být součást celo­evropské koordinované akce, do níž se zapojí dvě desítky členských států EU. Babiš kvůli tomu bude jednat s ministrem zahraničí Martinem Stropnickým (oba hnutí ANO). I respektovaná zahraniční média jako CNN nebo deník The Times uvedla, že právě pondělí by mělo být dnem, kdy unie spustí trest Kremlu, jejž Britové obviňují z atentátu na bývalého dvojitého agenta.

"Vyhoštění by se netýkalo skutečných diplomatů, nebo dokonce velvyslance, jak někdo spekuluje. Jasně že Británie má naši podporu… Když z naší země vypovíme pár ruských zpravodajců, svět se nezhroutí," uvedl Babiš na svém Facebooku.

Českou reakci by mohlo zbrzdit jen to, kdyby se k vyhoštění neodhodlaly i velké evropské země. Britové už 23 diplomatů poslali zpět, z Moskvy odjel i zástupce celé EU Markus Ederer. "Když se hlavní země dohodly na jednotném postupu, zvýšil se tlak i na další. Proto těch, kdo vyhostí ruské diplomaty, bude mnohem více než původně zvažovaných deset," řekl HN vysoce postavený zdroj blízký jednáním ­summitu EU.

Babišova razance ale nemá své kořeny jen v soucitu a ve spojenectví s Británií. Je to z jeho strany i pragmatický krok, jak vylepšit mezi evropskými lídry své renomé. A jak to udělat rychle, dokud mu to vnitropolitická situace dovoluje.

Druhý nejbohatší Čech, který je zároveň předsedou vlády, se dlouhodobě brání tomu, aby jej politici či média vnímali jako dalšího proruského autoritáře či oligarchu, jako jsou italský expremiér a mediální magnát Silvio Berlusconi či maďarský vládce Viktor Orbán. Před loňskými říjnovými volbami proto mimo jiné rozeslal dopis všem velvyslancům v Česku, ve kterém přesvědčoval o svém prozápadním cítění.

Silně proevropsky se prezentoval i minulý čtvrtek na summitu EU v Bruselu. "Nesmíme dovolit Rusku, aby naši jednotu rozdělilo," měl prohlásit před lídry osmadvacítky podle dokumentů, které HN mají k dispozici, s tím, že právě o to se Vladimir Putin dlouhodobě snaží.

Babiš si uvědomuje, že v evropských metropolích má ztíženou pozici mimo jiné kvůli tomu, s kým uzavírá spojenectví na domácí scéně. Tedy například kvůli mocenskému paktu s prezidentem Milošem Zemanem, jehož výrazně podpořil při lednových volbách. Nebo kvůli vyjednávání s KSČM o podpoře menšinového kabinetu.

Zeman, který se sympatiemi k putinovskému Rusku nijak netají, se zatím ke Skripalově aféře detailněji nevyjádřil. "Pan prezident je v kontaktu s panem premiérem, některými členy vlády i bezpečnostními složkami," odpověděl na dotaz, co Zeman o možném vyhoštění Rusů soudí, jeho mluvčí Jiří Ovčáček.

Komunisté pak ústy svého předsedy Vojtěcha Filipa řekli, že vypovídání diplomatů sice neschvalují, ale že jde o kroky nynější vlády v demisi, nikoli té, o jejíž podpoře s Babišem vyjednávají. "Doufáme, že příští vláda, kterou by tolerovala KSČM, by taková rozhodnutí bez souhlasu KSČM nedělala," varoval Babiše komunistický předák. S ohledem na tato slova je zřejmé, že premiér si svou jasně protiruskou rétoriku zatím ještě může dovolit.

Na evropském poli přitom potřebuje, aby se ukázal právě jako někdo, kdo drží krok s hlavním evropským proudem. V nejbližší době EU čekají vyjednávání o novém unijním rozpočtu na roky 2021 až 2027. Babiš také usiluje, aby se nevracely kvóty na přerozdělování uprchlíků. A do těchto jednání se mu bude tvrdý a kolegiální postoj z britsko-ruské kauzy hodit.

S přispěním Ondřeje Housky a Lukáše Prchala.