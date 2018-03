Postup vyjednávání o vládě

◼ Expertní vyjednávací týmy ČSSD a zástupců ANO porovnaly programy obou stran, které nyní jednají o společném menšinovém

kabinetu podporovaném

komunisty.

◼ Týmy se shodly na tom, že kromě proplácení prvních tří dnů nemocenské chtějí jejich zákonodárci dál tlačit na růst minimální mzdy, zajistit víceleté financování sociálních služeb nebo

zvýšit podíl peněz, které jdou z daní z minerálních olejů na opravy silnic druhé a třetí třídy.

Také by se neměla zvyšovat spoluúčast pacientů ve zdravotnictví.

O sporných bodech programů bude vyjednávat vedení ČSSD a hnutí ANO v úterý.

◼ Na to, aby předsedové Jan Hamáček a Andrej Babiš našli kompromisy, mají čas necelé dva týdny do dubnového sjezdu ČSSD v Hradci Králové. Jenže členská základna strany není příliš nakloněna vládě s trestně stíhaným premiérem a oba čelní představitelé strany, Hamáček a místopředseda Jiří Zimola, budou muset kolegům na sjezdu představit atraktivní nabídku, pokud do vlády chtějí. A Babiš jim bude muset začít ustupovat, jestli o vládu stojí.

Případný návrat do Strakovy akademie navíc bude muset v připravovaném vnitrostranickém referendu přijmout většina sociálních demokratů.

◼ Ve vyjednávání s komunisty se ANO dostalo dál. V pátek nicméně předseda KSČM řešil s premiérem spor o to, zda Česká republika má vyhostit některé ruské diplomaty v souvislosti s otravou ruského špiona Sergeje Skripala a jeho dcery ve Velké Británii.