Napříč Spojenými státy se o víkendu odehrály dosud největší demonstrace za zpřísnění dostupnosti zbraní. Jenže nebyly pořád dost velké na to, aby mohly něco změnit. Nejsnadnější by tak bylo se nad protestujícími studenty smutně pousmát. Jejich protest vykazuje známky marnosti.

Dokud většina Američanů nedá na svoje ústavně zakotvené právo na zbraně dopustit, není co řešit, nebo snad ne? A navíc je zřejmé, že emoce jsou jedna věc, jakkoliv jsou vzhledem k nepolevující kaskádě masakrů na školách v USA tuze pochopitelné, něco jiného je ale začít se konkrétně bavit o tom, co dělat. To ostatně bylo vidět i v sobotu. Někteří požadovali úplný zákaz zbraní, jiní jen těch poloautomatických, třetím vadila snadná dostupnost velkokapacitních zásobníků, čtvrtým závislost politiků na sponzorských darech od zbrojních lobbistů. Zatímco někteří vyjadřovali souhlas s tím, že by učitelé byli vyzbrojeni, jiní nad tím jen kroutili hlavou.

Jenže smát se tomu všemu coby infantilnímu pokusu jít hlavou proti zdi znamená jen jedno − rezignovat. Spojené státy jsou vyspělou demokratickou zemí. Jsou v lecčems civilizačním tahounem. A že by zrovna tamním občanům nemělo zbývat nic jiného než se smířit s tím, že když ráno posílají děti do školy, musí počítat s tím, že je možná vidí naposledy? A to kvůli pomatenci, který si bez problémů mohl pořídit výkonnou zbraň? To přece není možné nechat jen tak.

Sobotních protestů se v New Yorku zúčastnil také Paul McCartney, jehož parťák z kapely The Beatles John Lennon byl právě v tom městě v roce 1980 zavražděn palbou z pistole. "Násilí páchané zbraněmi lze zastavit," hlásal nápis na McCartneyho triku. Ano, lze, jenže pouze tím, že pro bude většina Američanů. Tedy že většina dá vale něčemu, co je sice hluboce zakotveno v jejich jinak inspirativní kultuře individualismu, co se však tragickým způsobem obrací proti nim samotným. Teprve pak bude možné najít cestu, jak se vypořádat se všemi "ale". Třeba se ten moment sobotními demonstracemi přiblížil.

