Když Pavel Tigrid mluvil o chybách české žurnalistiky, zmínil i fakt, že novináři politiky skoro nikdy nedokážou pochválit.

Ono je mnohem jednodušší jen upozorňovat na nedostatky a kritizovat. Když se politikům něco povede, média raději mlčí, aby se nevystavila výtce, že někomu podlézají.

Od té doby se mnohé změnilo, například to, že nejmocnější politik u nás, Andrej Babiš, má svá vlastní média. A ta problémem, na který Tigrid upozorňoval, rozhodně netrpí. Ale ve většině případů ostych před jakoukoliv chválou, i tam, kde by byla na místě, stále převládá. Novináři se už nechtějí spálit jako v první polovině devadesátých let, kdy spousta z nich nekriticky adorovala Václava Klause.

Jenže, upozorňoval Tigrid, kritika za každou cenu přispívá k tomu, že veřejnost vnímá politiku jako svinstvo. S chválou politiků se má šetřit, ale když je na místě, měla by jednoznačně zaznít.

Takže ať tedy zazní: Díky Andreji Babišovi za to, jak se teď postavil k Rusku. Babiš chce, aby Česko vyhostilo několik ruských diplomatů v odvetě za nedávný útok chemickou zbraní v britském městě Salisbury, který má podle Britů s největší pravděpodobností na svědomí Moskva. Babiš Česko koncem minulého týdne zastupoval na summitu lídrů zemí Evropské unie v Bruselu. Britská premiérka Theresa Mayová tam požádala o solidaritu.

Státy EU se pak postavily jednoznačně na britskou stranu. Souhlasí s výkladem Londýna, podle něhož není žádné jiné věrohodné vysvětlení než to, že útok spáchalo Rusko.

Pod toto prohlášení se podepsal i český premiér, ale šel ještě dál. Na britskou výzvu slíbilo zhruba patnáct až dvacet zemí ze svého území vyhostit ruské diplomaty podezřelé ze špionáže. Česko nejspíš bude díky Babišovi mezi nimi. Premiér chce tento krok dnes probrat s ministrem zahraničí, sám ale řekl, že ho podporuje. K vyhošťování diplomatů přitom Babiš sáhnout nemusel. Jak bylo řečeno, momentálně se k tomu chystají zdaleka ne všechny země EU.

Babiš mohl jen mlčet, podpořit společné evropské odsouzení Ruska, a tedy nijak nevyčnívat z řady. Že se rozhodl jít stejně daleko jako Francouzi, Poláci nebo pobaltské země, které se taky chystají ruské diplomaty vyhostit, zaslouží ocenění. Česko tím dává najevo, že stojí za svým spojencem, Velkou Británií.

Ať byly Babišovy motivy jakékoliv nebo ať je důvodem třeba jen to, že poslechl rady českých diplomatů, kteří s ním na bruselském summitu byli, je to vedlejší.

Podstatný je výsledek − Babiš poslal do světa zprávu, že Česko se nerovná jen ke Kremlu příchylný prezident Zeman. To je strašně důležité.

Jistě, Andrej Babiš má situaci v mnoha směrech jednodušší než jiní lídři zemí EU. Vezměme si třeba takové Rakousko. Lidovecký kancléř Kurz tam vládne v koalici s populistickými svobodnými, kteří uzavřeli smlouvu o spolupráci s Putinovou stranou Jednotné Rusko. Takové ohledy na koaliční partnery Babiše netrápí, vládne v čele jednobarevné vlády, navíc v demisi. A na rozdíl od svého předchůdce, Bohuslava Sobotky, se nemusí ohlížet ani na proruské křídlo ve své vlastní straně.

Ono je jedno, jestli v hnutí ANO vůbec existuje, nebo ne. ANO rovná se Babiš.

Premiér svým jasným postojem k britsko-ruskému sporu přesto riskuje. Jak přízeň prezidenta Zemana, tak komunistů, se kterými jedná o podpoře své vlády. O to větší ocenění si jeho záměr Rusy vyhostit zaslouží. A to ani nemluvě o tom, že české tajné služby dlouhodobě upozorňují na to, že ruská ambasáda se nehemží ani tak diplomaty, jako spíš agenty. Část z nich tak mělo Česko vyhostit už dávno.

Hospodářské noviny rozhodně nikdo nemůže podezírat z nekritických sympatií k Andreji Babišovi. Upozorňujeme na jeho střet zájmů, na nepřípustnost toho, aby zemi řídil trestně stíhaný premiér, nebo na to, že jeho vláda bez důvěry poslanců by neměla činit žádné zásadní kroky, protože k nim nemá mandát. Z hlediska českých spojeneckých zájmů se teď ale Babiš zachoval přesně tak, jak bychom si od premiéra přáli.

Nezbývá než doufat, že mu jeho rovná páteř ve vztahu k Rusku vydrží.

