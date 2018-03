Dvakrát týdně před Ice Arenou v pražských Letňanech zhoustne koncentrace drahých aut. Na svůj pravidelný hokej se sem sjíždějí bývalé hvězdy se zkušenostmi z NHL, ruské Kontinentální hokejové ligy či domácí extraligy.

Před výkonem ještě kafe a cigárko a jde se na to. Jediná podmínka − nejít si do těla. Hra vypadá pořád rychle, hokejky pukem míchají šikovně, ale není to velký zápas − spíš připomíná exhibici při All-Star Game.

Dnes hrají Veteráni, jak si sami říkají, už jen pro zábavu, pro žízeň a pro to, aby se mohli jako v mládí v kabině hecovat a třeba si i vsadit na to, že vyhrají. Hraje se nestandardně čtyřikrát 20 minut. Kdo prohraje, platí led. Jeden tým vede Patrik Eliáš, druhý Jiří Tlustý. Led brousí Tomáš Vlasák, František Ptáček nebo doyen těchto zápasů, čtyřiapadesátiletý Richard Žemlička, a další známé tváře.

Občas zajde i Petr Nedvěd. Ano ten Petr Nedvěd, který když Jaromír Jágr oznámil návrat z NHL do Kladna, naskočil proti němu za Benátky nad Jizerou a hned dal v první lize, druhé nejvyšší české soutěži, krásný gól a na ledě patřil k nejlepším. "To může jen Méďa − z Letňan, několik let bez pořádného tréninku, do první národní," smějí se borci v kabině.

"Začalo to tady hned po otevření zimáku v roce 2001. Já tehdy ještě aktivně hrál, brácha už ne a kolem něj se začali nabalovat kluci, kteří chtěli chodit si ještě někam zahrát," vzpomíná František Kučera, který s bratrem Vojtěchem první pražský zimní stadion postavený po roce 1989 vlastní a řídí.

Sám František Kučera už na led proti Eliášovi a spol. nechodí, kamarády ale často přijde zkontrolovat nebo si s nimi pak po zápase v restauraci na stadionu, která nese jméno Kučerovka, dá oběd.

"Je sranda je pozorovat, jak se pořád hádají. Chodí jich pokaždé tak deset na deset, dvě pětky, víc ne. Těch, kteří chodí, je ale celkem víc. Hlavně pak, až skončí sezony, se přidají i další kluci ze světa, i mladí jako Pastrňák, Hertl a podobně, a to je pak úplně jiný hokej," popisuje organizaci celé party Kučera.

"Chodil jsem ještě, když jsem se přes léto, když se nehrála NHL, připravoval v Čechách. Teď když jsem skončil, nechci úplně vypadnout z atmosféry kabiny. Úroveň je různá, je to jak kdy. Jsou lepší a horší dny," říká Jiří Tlustý, který patří mezi nejmladší a zároveň nejkvalitnější hráče mezi letňanskými veterány. V zámoří skončil teprve loni, když se mu nelepšily problémy se zápěstím. A vypadá to, že s hokejem na té nejvyšší úrovni zřejmě skončil už nadobro − přestože je teprve čerstvým třicátníkem. Udělal si kurz výživového poradce a viditelně zhubl. Investoval do nemovitostí a říká, že uvidí, co bude.

"Podobné party jsou určitě i jinde. Byl jsem i párkrát v Brně, tam je to ovšem takové amatérštější. Zvou mě taky pořád kluci do Bratislavy, tam to má prý úroveň, chodí Višňovský, Petrovický," vypráví Tlustý. Stejně jako on teprve loni skončil se špičkovým hokejem Patrik Eliáš. "Chodím od léta. Parta je tu super. Pravda, někdo to umí víc, někdo míň. Zápal v tom je pořád a každý chce vyhrát. Není to jen, že se jdeme sklouznout," poznamenává legenda New Jersey Devils. A co dělá, když zrovna není v Letňanech? "Rodina, kamarádi, cestování, užívání si," vypočítává.

Hokejisté s úspěšnými kariérami v zahraničí často nemají existenční potřebu dál si přivydělávat v tom, v čem jsou dobří, na nižší úrovni. Příkladů hokejistů, kteří skončí v zahraničí nebo v nejvyšší domácí lize a pak třeba ještě několik sezon hrají nižší soutěže, příliš není. Výjimky se samozřejmě najdou. Ať už jde namátkou třeba o Jana Hlaváče, který hraje druhou ligu za Vrchlabí nebo Dominika Haška, který nastupuje v "noční lize" za tým Ševci Nový Knín. Ale pozor! Nikoliv v brance, nýbrž jako obránce.

Podle mluvčího hokejového svazu Zdeňka Zikmunda je to, že hokejistů v nižších soutěžích ve srovnání s fotbalisty tolik nepokračuje, způsobeno i tím, že aktivní kariéry hokejistů bývají zpravidla také delší.

Fotbalistů, kteří hráli na nejvyšší světové nebo národní úrovni a jsou dnes v pokročilém věku, často na prahu padesátky, skutečně po domácích neprofesionálních trávnících běhá nespočet. Od divizí po nejnižší třídy okresních přeborů.

Kde hrají nejzvučnější jména? Malý výčet: Pavel Kuka − SK Rapid Psáry (okresní přebor Praha-západ), Tomáš Ujfaluši − TJ Sokol Stará Ves (okresní přebor Bruntál), Jan Koller − AFK Smetanova Lhota (okresní přebor Písek), Jaromír Blažek − FK Újezd nad Lesy (krajský přebor Praha), Zbyněk Pospěch − Dětmarovice (krajský přebor Moravskoslezský kraj), Marek Heinz − Tatran Všechovice (krajský přebor Olomoucký kraj), Roman Bednář − SK Lhota (krajský přebor Středočeský kraj), Pavel Horváth − Březová (divize Západočeský kraj).

Pak existují přímo hnízda veteránů a internacionálů, jako jsou Dolní Chabry na severním okraji Prahy, kde v partě kolem Ladislava Vízka kopou nižší třídy Vladimír Šmicer a Patrik Berger, Jaroslav Černý, Jiří Rosický nebo Erich Brabec. A nebo Zbuzany. Ty hrají divizi a za obec blízko Prahy nastupují třeba Radek Dosoudil a Marek Kincl.

Synonymem stálé vášně pro fotbal je Jiří Štajner. Jedenačtyřicetiletý bývalý reprezentant, nastupuje v divizi za celek z okolí Liberce TJ Spartak Chrastava. Štajner ale často naskočí i za béčko klubu v I. třídě. V Chrastavě je hlavní personou, trenérem, poradcem, maskotem. Od roku 2015 platí, že na Chrastavu se chodí na "Štajnyho".

"V Libereckém kraji není srovnatelný exreprezentant, hvězda první velikosti, která by v nižších soutěžích hrála. Je zajímavé sledovat, jak soupeři reagují, když vyleze z auta a jde hrát za béčko," říká Štajnerův spoluhráč Aleš Vávra. "Často po něm soupeři jdou, chtějí mu hru znechutit. On přitom není ufňukánek. Je taky úžasné na něj koukat a vidět, jak ho to pořád baví."

Štajner má podle něj také ne­uvěřitelný přehled o dění ve fotbalovém "pralese", zná výsledky víkendových zápasů všech soutěží. I přesto, že si často dopřeje − nekrotí se v jídle ani pití −, je pořád ve špičkové kondici.

Divize není v Česku profesionální soutěž, je to fakticky čtvrtá liga. Hráči nicméně často dostávají peníze ve formě odměn na přilepšenou za vítězství. V průměru jde o pár tisíc na hlavu a zápas. Štajner zřejmě není výjimkou.

Najdou se ale kluby a hráči, kteří dostávají zaplaceno mnohem lépe. V regionech se čas od času najde mecenáš, který provinční klub za pomoci zvučných posil touží vytáhnout výš. A v krajském přeboru nebo v divizi dokáže fotbalistovi zaplatit i pevný plat na úrovni průměrné mzdy v zemi.

I slušné peníze pak fotbalisty motivují k prodloužení aktivních hráčských kariér. Fotbalové možnosti jsou rozmanitější než ty hokejové. Ale i tady − podobně jako v Letňanech − platí, že hlavní je láska a vášeň ke sportu, který byl a mnohdy pořád je tím nejdůležitějším, co sportovci mají.