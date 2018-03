Bývalý předseda katalánské vlády Carles Puigdemont, který před téměř pěti měsíci utekl do Belgie, skončil ve vazbě. Na základě španělského eurozatykače ho zadržela německá policie, když se autem vracel z konference ve Finsku. Puigdemont, nejvýraznější tvář katalánských separatistů, je ve Španělsku vyšetřován kvůli vzpouře a zneužití veřejných prostředků v souvislosti s proti­ústavním referendem o nezávislosti. Za to mu hrozí trest až 30 let.

"Puigdemont byl zadržen krátce poté, co překročil hranice z Dánska do Německa. Směřoval do Belgie," uvedl jeho mluvčí. Německý deník Focus k tomu napsal, že avízo daly německým úřadům španělské zpravodajské služby, které Puigdemonta lokalizovaly.

Není jasné, co bude nyní následovat a jak bude Puigdemont reagovat. Postup by měl být následující: německé úřady se musí formálně expremiéra zeptat, zda chce být vydán do Španělska, nebo ne. Pokud bude jeho odpověď záporná, poběží šedesátidenní lhůta, během které rozhodne o jeho vydání německá justice. Otázkou také je, jak na zadržení Puigdemonta budou reagovat zastánci nezávislosti v Katalánsku. Je možné, že se budou opět konat demonstrace na jeho podporu. Hovoří se i o generální stávce.

Napětí v regionu neopadá. Ani tři měsíce po předčasných volbách nemá Katalánsko předsedu vlády. Poslední kandidát Jordi Turull byl společně s dalšími 12 politiky minulý týden obviněn ze vzpoury a také skončil ve vazbě. Katalánci mají čas jen do 22. května. Pokud do té doby nenajdou nového premiéra, nevyhnou se předčasným volbám.