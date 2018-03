Během předvolební kampaně nasliboval ruský prezident Vladimir Putin věci, které budou stát přes 20 bilionů rublů, tedy více než devět bilionů korun. Po svém zvolení na to spolu s vládou začal hledat peníze. Nejpravděpodobnější je, že zvýší daně z příjmů fyzických osob.

Debata je součástí zápasu o budoucí podobu ruské ekonomiky. Putin teď může zavádět nepopulární reformy, domnívá se například bývalý ministr financí Alexej Kudrin. Argumentuje tím, že vysoké procento hlasů, které prezident ve volbách získal, mu k tomu dává mandát. Analytici Alfa Bank naopak došli k opačnému závěru − 77 procent hlasujících, kteří dali důvěru Putinovi, si Kreml vyloží tak, že reformy nejsou potřeba.

Prezident slíbil poslancům obou komor ruského parlamentu, že během příštích šesti let stoupne průměrný věk dožití v zemi na osmdesát ze současných necelých 73 let.

Počet lidí žijících pod hranicí chudoby by měl během jeho čtvrtého funkčního období klesnout dvakrát. Pět milionů lidí by si ve stejném období díky levnějším hypotékám mělo přijít k novému bytu. Na zdravotnictví by se mělo dávat téměř pět procent HDP.

20,5 bilionu rublů, což je zhruba 9,6 bilionu korun, bude podle odhadů ekonomů stát splnění všech předvolebních slibů Vladimira Putina.

Putin ale v projevu nijak nenaznačil, odkud na to hodlá vzít peníze.

"Prostředky na tyto sliby je možné nalézt třemi způsoby. Při zvýšení daňové zátěže, při náhlém zlepšení vnější konjunktury nebo v případě, že ekonomika začne prudce růst," řekla hlavní ekonomka Alfa-Bank Natalija Orlovová ruské redakci stanice BBC.

Ruská ekonomika v loňském roce vzrostla o něco více než o procento a výhled na příští dva roky předpokládá růst maximálně o 2,5 procenta. Putin se v projevu chlubil novými zbraňovými systémy a všemožně dával najevo, že v konfrontaci se Západem Moskva nehodlá ustupovat. Počítat s nějakým zlepšením vztahů, včetně třeba zrušení sankcí, tedy příliš nelze. Není ani pravděpodobné, že by měly nějakým zásadním způsobem stoupnout ceny ropy.

Zůstává tedy zvýšení daní. Hned po volbách proběhlo několik schůzek, kde ekonomičtí ministři spolu s představiteli centrální banky řešili, které daně lze zvýšit. Nejžhavějším kandidátem je daň z příjmů fyzických osob. Ta dnes dělá 13 procent a uvažuje se o růstu o dva procentní body.

Potvrdil to i vicepremiér Arkadij Dvorkovič. "Bavíme se o malém zvýšení daně. Číslo 13 není žádný fetiš, ničím se neliší od čísel 14 nebo 15. Nevidím v tom nic hrozného. Pokud ta přidaná dvě procenta půjdou do zdravotnictví, nevím, co by na tom bylo špatně," cituje ho deník Moskovskij komsomolec.

Podle ekonomického serveru The Bell vláda jedná o zrušení zlevněné sazby DPH pro potraviny a zboží pro děti či o zavedení daně z prodeje. Současně by ale zavedla nezdanitelné minimum, které by pomohlo nejchudším. Stejně tak by vzrostly dávky pro chudé. "Takové opatření by dopadlo hlavně na střední třídu, protože té by klesly příjmy a vzrostly výdaje," píše The Bell.

Bývalý ministr financí a Putinův důvěrník Kudrin vyzval vládu k tomu, aby využila jasného volebního výsledku a zavedla reformy. Podle něj na to má dva roky před začátkem kampaně před parlamentními volbami v roce 2020. Kudrin vyzývá k ještě větším investicím do zdravotnictví, školství a infrastruktury. Omezit chce naopak výdaje na armádu.