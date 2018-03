Označil bych ho dokonce za ohrožení demokracie, vysvětlil v polovině března premiér v demisi Andrej Babiš, proč zahajuje kroky k odstavení šéfa Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michala Murína.

Babiš opírá své příkré hodnocení o výtky vrchních žalobců Iva Ištvana a Lenky Bradáčové a nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, kteří Murínovi vyčítají špatnou spolupráci a krytí trestné činnosti policistů.

Ještě před třemi lety si přitom ANO Murínovu instalaci do čela GIBS pochvalovalo. "Tento tah panu premiérovi Sobotkovi vyšel," prohlásil tehdejší místopředseda bezpečnostního výboru sněmovny Bronislav Schwarz (ANO). "Protože se jedná o člověka, který od 80. let sloužil u policie. Takže z jeho strany nemohou být nějaké neodbornické výmluvy, že něco nezná. Já to vítám a jsem rád za tohoto kandidáta," nešetřil Schwarz chválou.

Výbor pak na svém zasedání 5. prosince 2015 Murína do čela GIBS doporučil jednomyslně.

Úspěšný lovec vrahů

Když bývalý premiér Bohuslav Sobotka hledal do vedení policejní inspekce nástupce Ivana Bílka, jenž rezignoval po vypuknutí údajně korupční kauzy Vidkun, byl tehdy třiapadesátiletý Murín skutečně ideální volbou. Znal úřad, protože byl od června 2014 náměstkem pro trestní řízení. A přitom se jako policista vypracoval od píky, takže ho kontrolovaní policisté těžko mohli "opít rohlíkem". "Rozhodl jsem se zvolit uměřenou a racionální cestu. To znamená částečně kontinuitu, a do značné míry také změnu," vysvětloval jeho nominaci Sobotka.

Sám Murín sliboval hlavně zajistit nestrannost, nezávislost a profesionální fungování GIBS. Předpoklady k tomu měl jako málokdo. Provázela ho podobná pověst, jakou Babiš vyzdvihoval při instalaci svého ministra vnitra Lubomíra Metnara, který kdysi jako vyšetřovatel objasnil kauzu popálené Natálky ve Vítkově na Bruntálsku. Také Murín má za sebou řadu vyšetřených případů.

Policistou se stal v březnu 1982, před rokem 1989 byl v KSČ. Působil na Praze 4 a ve středočeské policejní správě jako kriminalista. V roce 1999 v hodnosti majora úspěšně vyšetřoval třeba případ sériového vraha Ivana Roubala. Tehdy začala jeho hvězda stoupat. Povýšili ho na podplukovníka a v roce 2001 se mu coby vedoucímu prvního odboru krajského úřadu vyšetřování podařilo dotáhnout sledovaný případ vraždy pětileté Terezky z Kladna.

Roku 2002 absolvoval magisterský studijní program Policejní akademie ČR, o rok později už byl plukovníkem (v té době se podílel i na objasnění loupeže obrazů v muzeu Josefa Lady v Hrusicích) a v roce 2004 získal právnický doktorský titul na policejní akademii v Bratislavě.

Profesní vzestup korunoval o rok později vypátráním a usvědčením takzvaného lesního vraha, který zastřelil tři oběti na Brněnsku a Kladensku. Veřejnost se o Murínovi dozvěděla i v souvislosti s vyšetřováním sebevraždy skladatele Karla Svobody ve středočeských Jevanech roku 2007.

Stal se ředitelem kladenské policie, poté vedoucím územního odboru Praha-venkov západ. A v roce 2012 Murín obdržel od tehdejšího policejního prezidenta Petra Lessyho medaili za věrnost při příležitosti třiceti let u policie.

Dohoda, nebo skandál?

Zdálo se, že Murínova policejní kariéra vrcholí. Po volbách v roce 2013 došlo k výměně vládní garnitury a už v červnu 2014 byl Murín povýšen do zmíněné pozice náměstka v GIBS.

Od té doby až do letošního února se proti němu na veřejnosti neobjevila žádná námitka. Politická ani profesní. Přetřásalo se jen to, že má mediálního poradce a že moc neovládá cizí jazyky, což přiznával.

Ani premiér Babiš nešel proti GIBS, když se v lednu pokoušel odvrátit své stíhání v dotační kauze Čapí hnízdo poukazem na údajnou zkorumpovanost vyšetřujícího pražského detektiva Pavla Nevtípila. Což by zrovna inspekce mohla "napravit". Ovšem když se premiérovi nepodařilo zpochybnit Nevtípila, vzal si na mušku Murína.

Koncem února řekl Murín pro Aktuálně.cz, že ho Babiš dvakrát vyzval k rezignaci pod pohrůžkou skandálu. Premiér to popřel, ale to už v sídle GIBS probíhala mimořádná kontrola ministerstva financí. A pak Babiš ve sněmovně přečetl zprávu vyžádanou od nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, v níž jsou citovány výtky staršího data vůči Murínovi ze strany vrchních žalobců Iva Ištvana a Lenky Bradáčové. Šéf GIBS prý byl v kontaktu s expolicistou Igorem Gáboríkem, zapleteným do kauzy Beretta, v níž jde o neoprávněné předávání informací z kauz Nemocnice na Homolce a pražského dopravního podniku.

Zřejmě kvůli uvedeným nejasnostem se Národní bezpečnostní úřad od ledna zajímá o Murínovu prověrku na stupeň tajné.

Najednou to vypadá, že k uznávanému vyšetřovateli vražd míří gilotiny z několika směrů. "Ten dopis obsahuje v podstatě totéž, co jsem v minulosti napsal i panu Murínovi, když jsme řešili, jak zlepšit práci GIBS. Je to souhrn problematických věcí, jimiž jsme se zabývali," bagatelizuje nyní Pavel Zeman svůj report Babišovi.

Šéfa policejní inspekce Michala Murína dosud provázela pověst poctivého policisty a kriminalisty. Foto: ČTK